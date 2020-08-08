Насчёт "тысячелетней" классовой борьбы… – автор заставил улыбнуться. Однако при рассмотрении основных тезисов публикации – в логике и здравом смысле ему не откажешь!

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Ложь и лицемерие, злоба и клевета – характерная черта буржуазного правления

Говорят, что большевики совершили Октябрьскую революцию на немецкие деньги и, кроме того, развязали в России гражданскую войну. Так говорят буржуазные историки. Я думаю, что эти историки понимают в причинах политических событий не больше, чем папа римский в антирелигиозной пропаганде.



Если дело было в деньгах, то, как же случилось, что буржуазия, у которой денег было во сто крат больше, чем у большевиков, не смогла предотвратить Октябрьскую революцию? Деньги сами не стреляют, они не съедобны, в них нельзя одеваться и т.д. На них можно только купить еду, одежду, обувь, оружие и т.д.



У кого большевики покупали всё это? Неужели у буржуазии? – Смешно.

Что же касается гражданской войны, то она всегда является борьбой за государственную власть.



Совершив Октябрьскую революцию, большевики отобрали у буржуазии государственную власть. Так зачем же им надо было начинать гражданскую войну, если государственная власть находилась в их руках?