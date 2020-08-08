Ложь и лицемерие, злоба и клевета – характерная черта буржуазного правления
Насчёт "тысячелетней" классовой борьбы… – автор заставил улыбнуться. Однако при рассмотрении основных тезисов публикации – в логике и здравом смысле ему не откажешь!
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Ложь и лицемерие, злоба и клевета – характерная черта буржуазного правления
Говорят, что большевики совершили Октябрьскую революцию на немецкие деньги и, кроме того, развязали в России гражданскую войну. Так говорят буржуазные историки. Я думаю, что эти историки понимают в причинах политических событий не больше, чем папа римский в антирелигиозной пропаганде.
Если дело было в деньгах, то, как же случилось, что буржуазия, у которой денег было во сто крат больше, чем у большевиков, не смогла предотвратить Октябрьскую революцию? Деньги сами не стреляют, они не съедобны, в них нельзя одеваться и т.д. На них можно только купить еду, одежду, обувь, оружие и т.д.
У кого большевики покупали всё это? Неужели у буржуазии? – Смешно.
Что же касается гражданской войны, то она всегда является борьбой за государственную власть.
Совершив Октябрьскую революцию, большевики отобрали у буржуазии государственную власть. Так зачем же им надо было начинать гражданскую войну, если государственная власть находилась в их руках?
Гражданскую войну начала именно буржуазия, чтобы вернуть себе государственную власть. Буржуазия никак не могла примириться с тем, что у власти встали те самые трудовые люди, которые десятилетиями эксплуатировались ею, что эти люди посягнули на её святая святых – частную собственность.
Буржуазия никак не могла поверить в то, что пришёл конец её праздной, безмятежной жизни, казавшейся ей вечной и нерушимой, её богатству привилегиям, неограниченному господству. А потому она и начала гражданскую войну – войну за государственную власть, чтобы восстановить частную собственность на землю и средства производства – основу своего паразитического существования.
Вот достаточно провести эти элементарные умозаключения, чтобы убедиться в том, что буржуазные историки нагло врут, клевещут на большевиков. На эту ложь и клевету мы ответим просто.
Пусть с бешенством ругают Октябрьскую революцию буржуазия и попы, все бывшие советские историки и социологи, продавшиеся буржуазии. Никакими потоками злобы, клеветы и лжи не замутят они того всемирно-исторического факта, что первый раз за сотни и тысячи лет рабы ответили на войну между рабовладельцами открытым провозглашением лозунга: превратим эту войну между рабовладельцами из-за дележа их добычи в войну рабов всех наций против рабовладельцев всех наций.
Октябрьская революция была закономерным результатом тысячелетней классовой борьбы между эксплуататорами и эксплуатируемыми.
Первый раз за сотни и тысячи лет это борьба превратилась из смутного и бессильного ожидания в ясную, чёткую политическую программу, в действительную борьбу миллионов угнетённых под руководством большевиков, превратилась в первую победу трудового народа, в первую победу дела уничтожения войн, дела союза трудящихся всех стран над союзом буржуазии разных наций.
Октябрьская революция и гражданская война была выполнением обещания большевиков «ответить» на войну между рабовладельцами революцией рабов против всех и всяческих рабовладельцев, – и это обещание большевики выполнили до конца.
Продолжайте лицемерить, нагло врать, клеветать на большевиков, господа буржуи всех стран.
Из первой мировой войны, устроенной капиталистами всех стран, из капиталистического мира вырвала первую сотню миллионов людей на земле первая большевистская революция – Первая Русская социалистическая революция. Следующие вырвут из таких войн и из такого мира всё человечество.
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