Немцы под британскими демократами

5. Расстрельные отряды были сочтены слишком дорогими, повешение – слишком долгим; Британский Исполнительный Филиал запросил разрешение на использование гильотины , обеспечивающей 6 казней за 14 минут.

2. На завоёванный народ была наложена истощающая диета для снижения его численности. Рацион немцев был сокращён до 1 500 калорий в день. Едва достаточно для выживания.

1. Тринадцатилетний мальчик был казнён после находки у него портрета Адольфа Гитлера.

Источник: Странный вражеский народ: Немцы под британцами 1945 – 1950 . Патриция Михан. Публикация Питера Оуэнса, сентябрь 2001. Автор является историком и бывшим продюсером ВВС TV, работавшем в Германии с 1945-го.



6. Почти 40 000 немцев в возрасте от 16 до 70 лет были арестованы и помещены в концентрационные лагеря. Они содержались без соответствующих приказов и без надежды на суды.

7. В их числе были те, кто "высмеивал, угрожал или разрушал" что-либо, относящееся к их завоевателям, их культуре и методам оккупации.

8. Например, мать четверых детей была заточена на год. Она спряталась в канаву, чтобы перемолвиться со своим мужем, находившемся в принудительном трудовом отряде.

9. Условия в лагерях были невыносимыми: заключённые спали в одежде, уплотнённые в группы по-пятеро, на "койках", сколоченных из топляка. Практически все содержались в чрезвычайном голоде.

10. Свидания с семьями были ограничены 30 минутами за три месяца.

11. Заключённые часто содержались в полной темноте для "их подготовки" к допросу – синониму пытки. По сведениям храброго британского епископа, их "ужасно избивали, пинали и так связывали, что следы сохранялись неделями".

12. Также применялась зловещие методы Третьей Степени, применяющие к жертвам прожекторы и высокую температуру.

13. По всей Британской оккупационной зоне были размещены тайные лагеря, известные как центры DIC(Центры Прямого Допроса).

14. Одним из них был DIC № 74, базировавшийся в Bad Nenndorf. Оттуда были выброшены двое заключённых. Один из них был скелетом, страдающим от обморожения, неспособным говорить. Другой – без сознания, с еле уловимым пульсом – замёрзший скелет, покрытый "толстыми лепёшками грязи", с обмороженными руками и ногами. Оба умерли в течение часа. Ещё один заключённый совершил самоубийство в промежутке между допросами.

15. Последующие исследования открыли вывили жуткие истории лишения свободы, сопровождающиеся невыносимыми пытками. Людей подвергали операциям без анестезии.

16. Одного заключённого после семидневного одиночного заключения поместили в середине зимы в не отапливаемый карцер. В камеру выплёскивали вёдра ледяной воды, которую узник собирал тряпкой. Изощрённые мучители отняли у него его куртку и ботинки и он вынужден был стоять с окровавленными ногами по десять часов на бетонном полу. И, наконец, он был принуждён передвигаться на допросы ползком. Виновные в этом, комендант лагеря, офицер-медик и три дознавателя, были отстранены, но не наказаны. (Германские нацисты казнили персонал лагерей , совершивший преступления против заключённых)

17. Все большие города Германии превращены в развалины; выжившие превратились в "пещерных жителей".

18. Вода подавалась в мизерном количестве, по нескольку часов в день. Не было самых элементарных условий. К немцам относились как к грызунам.

19. Лондон проводил строгую политику непримирения. Как при самых бесчеловечных эксцессах в колониальной Африке, британцы инструктировались "держаться от немцев подальше – от мужчин, женщин и детей – если не по долгу службы. "Вы не должны прогуливаться с ними, здороваться за руку или заходить в их дома".

20. Не было ни улыбок, ни игры с детьми, ни предложений еды или сладостей. Британский персонал подвергался наказаниям за это.

21. Британцы и германцы ездили в разных экипажах и вагонах.

22. Британцам и германцам не разрешалось посещать одни церкви.

23. Совместный просмотр кинофильмов, а также прослушивание музыки были запрещены.

24. Журналисты были строго проинструктированы о недопущении репортажей, комплиментарных или симпатичных Германии и немцам. Эта политика не изменилась до сих апор…

25. Бывшим членам НСДАП и бывшим служащим любых правительственных военных учреждений, институтов и гражданских служб была запрещена работа о общественном секторе. При нацистах такая работа была доступна только членам НСДАП.

26. Для получения разрешения на работу следовало заполнить несколько анкет, касающихся занятости, членства, партийности, принадлежности к какой-либо группе или союзу с 1933-го. Было выпущено более миллиона анкет, что привело к хаосу, так как лишь некоторые английские оккупационные чиновники понимали по-немецки и к работе не допускались многие из тех, кто был её достоин.

27. С Германских заводов в Британию вывозилось всё оборудование, а здания – взрывались.

28. Все немецкие песни анализировались на предмет про-национализма.

29. Британская администрация впятеро (24,785) против (5,008) превышала не менее беспощадную американскую.

30. 80% немок страдали от венерических заболеваний, в то время как британские власти ввозили пенициллин лишь для своей армии насильников и воров.

31. Британские насильники и прочие, оставившие детей немкам, были освобождены от каких-либо обязательств перед ними.

32. Только в июле 1951-го – через шесть лет после конца войны, были отменены эти чудовищные меры.

http://www.biblebelievers.org.au/roundone.htm

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