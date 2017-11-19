Тоталитарный оскал западных демократий

«Еще в XVII веке отождествление Англии с библейским Израилем, представление, что Англия связана с Богом особыми узами, являлись общепризнанными, особенно в среде пуритан, – пишет М.Саркисянц. – Считалось, что «англичане, как некогда иудеи, – избранный народ Бога»… «Англия как Новый Израиль, избранна и уникальна», – в 1580 г. провозгласил Джон Лилли.

Между тем эти демократии вовсе не были чужды тоталитаризма. Вообще у нас как-то забывают о том, что Англия была колониальной империей, возникшей в результате завоевательных войн. Получается двойной стандарт: Германию признают агрессором, а Британию – нет. 1. Английские учителя Гитлера

Годовщина подписания СССР и Германией пакта о ненападении используется как повод для раскручивания очередного витка антироссийской и антисоветской истерии. Нам ставят упрек в том, что мы «дружили с нацистами». Ну, и, конечно, в очередной раз указывается на «тоталитарную сущность сталинизма», которая «закономерно» привела к союзу с тоталитарным режимом Гитлера. При этом Гитлеру и Сталину противопоставляют белые и пушистые западные демократии – США и Англию.



Уильям Саймондз в своей проповеди в 1607 г. связывал завет Бога с Авраамом «с английской нацией, избранным народом нового времени, с замыслом Бога об избранном народе». Подобно тому, как «сыны Израиля изгнали ханаанеян, англичане должны были вытеснить язычников с их земель в Новом Свете».



В 1613 г. Самуэль Пёрчаз также провозгласил, что британская нация является избранной.



Известно, что и Оливер Кромвель считал не весь христианский мир, а именно английский народ «народом Бога», Новым Израилем, сражающимся в битвах Господних. О Новой Англии говорилось: «Бог предназначил эту страну для нашей нации, уничтожая туземцев чумой, не тронувшей ни одного англичанина».



Итак, исчезновение туземцев приписывалось Провидению, которое было сродни геноциду.



В 1653 г. из Новой Англии «с чувством глубокого удовлетворения» сообщали, что благодаря «чудесным трудам великого Иеговы» численность массачусетского племени индейцев сократилась с тридцати тысяч до трех…



Подобные высказывания Мильтона явно повлияли на Сесила Родса, который утверждал, что вера Мильтона в избранный Богом английский народ должна стать основополагающим принципом, вдохновляющим британцев на расширение Империи.



Современник Гитлера британский поэт Альфред Нойс отзывался об английской нации как об избранной Богом. Он, как, впрочем, и Суинберн (1837-1909), представлял английского Бога как «Бога воинственного». («Английские корни немецкого фашизма»).

Британские интеллектуалы считали англичан «расой господ». При этом многие из них презрительно отзывались не только об азиатах или африканцах, но и о европейцах – французах, ирландцах и др. Русских тоже считали принадлежащими к «низшей расе».

Р. Нокс писал, что «кельтская и русская нации, презирающие труд и порядок, стоят на низшей ступени человечества».

Неудивительно, что немецким шовинистам такой подход очень нравился. И они, вне всякого сомнения, стали достойными учениками своих британских учителей, которые подняли знамя воинствующего расизма задолго до возникновения нацизма и даже объединения Германии.

2. «Демократические» каратели

О зверствах гитлеровцев говорят и пишут очень много. Но мало кто вспоминает о зверствах, которые совершали британские колониалисты, и не в отдаленные времена, а как раз в XX веке – одновременно с нацистами, и даже после того, как нацисты были разгромлены.



Однако же есть люди, которые об этом вспоминают. Вот, например, что пишет английский автор М.Кертис: «Английские министры утверждают, что защищают «цивилизацию» от варварства в Ираке. Это сильно отдает Кенией 50-х, где англичане пытались подавить восстание против колониальной власти.



Однако, пока английские СМИ и политики ужасались действиям мау-мау, гораздо худшие жесткости совершали сами оккупанты. Колониальная полиция использовала такие «методы»: отрезание ушей, порка до смерти, обливание людей парафином и поджигание».

В итоге английские «демократические» каратели уничтожили 10 тыс. кенийцев, а 90 тыс. были загнаны в концлагеря. Там они были заняты принудительным трудом, постоянно подвергаясь побоям и издевательствам.



Это Кения, а вот что происходило в Малайе. «Партизаны, сопротивляющиеся английскому владычеству, обычно именовались «террористами», как сейчас в Ираке. Точно так же левые малайские повстанцы пользовались широкой поддержкой в китайских общинах Малайи, но официально назывались «террористами».



По секрету, однако, документы Министерства иностранных дел описывали войну как «защиту производителей каучука», а тогда это были английские и европейские компании.



Но, под видом борьбы с коммунизмом, английским войскам дали свободу рук в Малайе. Деревни, поддерживающие повстанцев, становились жертвами коллективного наказания. Лозунгом было – «стрелять, чтобы убить», десятки тысяч были согнаны в «новые деревни» и использовались как дешевая рабсила.



Английские солдаты фотографировались с отрубленными головами партизан… Восстание было подавлено превосходящими силами, например, массированными бомбежками». («Колониальные методы»)

О многом говорит и поведение британцев в арабском мире: «Англия совершила многочисленные военные преступления в Омане, включая систематические бомбежки гражданских объектов – водных запасов и ферм.

Такие бомбежки «удержат восставшие деревни от уборки урожая» и обеспечат «лишение воды», в личных беседах говорили чиновники. Бомбежки должны были «показать населению мощь оружия, которым мы располагаем», и убедить их, что «сопротивление будет безнадежно и приведет только к лишениям».



Англия защищала крайне репрессивный режим, запрещающий даже курение на улице, игру в футбол и разговоры дольше 15 минут.



Однако Гарольд Макмиллан послал президенту Кеннеди в 1957 году телеграмму о том, что «мы считаем султана подлинным другом Запада, стремящегося к благу своих подданных». («Колониальные методы»)

Да уж, британские завоеватели великолепно исполнили стихотворный завет Р.Киплинга:



Солдаты, несите в колонии

Любовь – на мирном штыке,

Азбуку в левом кармане,

Винтовку в правой руке.

А если черная сволочь

Не примет наших забот -

Их мигом разагитирует

Учитель наш – пулемет.

3. ГУЛАГ на Британских островах

Либералы ругают нацистов и коммунистов за то, что они сгоняли людей в лагеря. Но ведь «демократичные» британцы стали заниматься этим задолго до Гитлера и Сталина. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что пальма первенства в этом «почетном» деле принадлежит «демократичным» американцам.

Первый концлагерь был «made in USA» – во время гражданской войны 1861–1865 гг. Его создали южане в местечке Андерсонвилл – там они содержали пленных федератов (северян). Смерть тогда собрала богатый урожай – от голода и плохого обращения погибли 10 тыс. пленных северян. А несколько сотен были застрелены только за то, что перешагнули за отведенную черту.

«В Андерсонвилле заключенных пытали даже не для того, чтобы выяснить военные сведения, а так, из чистого садизма, – пишет С. Лебедев. – После войны комендант лагеря Генрих Виртц, немец по происхождению, был казнен северянами как военный преступник…



Кстати, северяне также создавали концлагеря для пленных южан, в которых также процветали зверства, но, поскольку именно северяне победили в войне, свидетельств о лагерях правительства Линкольна почти не осталось» («Концлагерь как символ западной цивилизации»).

Англичане взялись за дело чуть позже, но при этом отличились новаторством. Американцы сажали в лагеря военнопленных, а британцы во время англо-бурской войны (1899-1902) бросили в них значительную часть гражданского населения.

Эти карательные навыки пригодились в дальнейшем. Когда началась Вторая мировая, то в Англии десятки тысяч человек были помещены в концлагеря, где их держали без предъявления какого-то обвинения.



Причем среди репрессированных были даже члены парламента! Всю семью О. Мосли, лидера британских фашистов, взяли под стражу как «личностей, чей арест может быть целесообразен в интересах общественной безопасности или защиты государства».



За решеткой оказались 20 тыс. членов партии Мосли. Помимо них, в концлагеря были брошены 130 тыс. человек.

А в США в концлагеря бросили всех тех, в ком текла японская кровь. Всего в лагеря поместили 112 тыс. человек.



4. Капиталисты и «голодомор»

Но это еще что… На демократическом Западе творились вещи и покруче. Так, в США в 30-е годы имел место быть самый настоящий «голодомор» – только устроили его не коммунисты, а капиталисты. Это поразительное открытие сделал историк Б. Борисов.



Он обратил внимание на то, что в 1932 году в Штатах не составлялось вообще никакого статистического отчета. Американцы просто-напросто скрыли информацию, касающуюся численности своего населения. И им было что скрывать.

«В 30-е годы в США фактическое наличие граждан выяснялось только в момент переписи населения, а они проводились в 1930, 1940 и 1950 годах, – утверждает Борисов. – Так вот, данные этих переписей выявляют резкую недостачу населения США. И очевидно, что эти статданные были подогнаны под фактически наличное население на годы переписи, т. е. подделаны.



Выглядит это так: рождаемость к началу 1931 года якобы падает вдвое и таковой остается на уровне 10 лет. А в 1941 году резко повышается. И тоже вдвое. В демографии такого не бывает!



Если бы дело было лишь в падении рождаемости, то мы бы имели провал только по лицам, рожденным в 30-х годах. Однако такой провал есть и по американцам, рожденным в 20-х годах.



Но «не родиться» они не могли – они уже жили! Следовательно, они могли только умереть в 30-е годы.



Всего, исходя из американской статистики, население США к 1940 году должно было возрасти почти до 141,856 млн человек. Фактически же мы видим цифру в 131,409 млн. 3 млн из них объяснимы миграцией населения. Еще около 2,5 млн потерь приходится на снижение рождаемости (тут еще надо выяснить долю неучтенной младенческой смертности).



А около 5 млн куда-то пропали в американской статистике. И никто так и не объяснил, куда они подевались». («Настоящий голодомор был не в СССР, а в США!» // «Комсомольская правда»).

В Америке тогда царил страшный голод. Миллионы людей, занятых в сельском хозяйстве, были превращены в нищих. Банки отняли их земли и жилища, которые находились в залоге. Вот вам и раскулачивание – самое настоящее.

Причем надо заметить, что голод был организован намеренно: «Аграрное бизнес-лобби было не заинтересовано в том, чтобы еды было много: тогда она стала бы доступной обедневшим американцам. Поэтому власти и бизнес поступили вполне «по-рыночному»: запахали около 10 млн га земель с урожаем и уничтожили более 6,5 млн свиней».

К слову сказать, наш «голодомор» тоже был обусловлен политикой западных демократий. Без них индустриализация и коллективизация прошли бы в гораздо более мягком режиме.



«На XIV съезде ВКП (б) в 1925 г. был взят курс на осуществление срочного рывка в промышленном производстве – «социалистической индустриализации», – пишет историк Н.В. Стариков.



– И тут же в 1925 г. Запад начинает «золотую блокаду». Смысл этого поступка прост – теперь станки и машины СССР может купить только за свои природные ресурсы. Золото будет лежать в подвалах Гохрана мертвым грузом. Нефть, лес и зерно, особенно зерно – вот, что хочет получать Запад за поставки своего оборудования.



Руководство страны вынуждено играть по этим правилам: оборудование оплачивается природными ресурсами, ведь золото у нас не берут!.. Запад тщательно готовится без военного вмешательства покорить советскую Россию.



Первый шаг к этому – отказ от приема золота из СССР, второй шаг – эмбарго (запрет ввоза) на поставку на Запад советских товаров. Фактически запрещен экспорт леса и нефтепродуктов. Т. е. всего того, чем оплачиваются поставки западных машин для разрушенной русской экономики.



Первая пятилетка начинается в 1929 г., в 1930–1931 гг. ограничения ввели США, подобный декрет был издан во Франции в 1930 г. Британское правительство 17 апреля 1933 г. объявляет эмбарго на основные товары экспорта СССР. Оно охватывает до 80% нашего экспорта.



Сначала Запад отказался в качестве оплаты принимать от СССР золото, затем – все остальное, кроме зерна. Сталинское руководство ставится перед выбором: либо отказ от восстановления промышленности, т. е. капитуляция перед Западом, либо продолжение индустриализации, ведущее к страшному внутреннему кризису». («Голодомор: кто автор?»)

Западные элиты сознательно поставили судьбы советской индустриализации в зависимость от зернового экспорта. А это только подтолкнуло руководство страны к проведению жестких мер в отношении крестьянства.



Конечно, никто не снимает ответственности с руководителей той эпохи. Просто надо помнить о том, что ответственность лежит не только на них, но и на демократичных западных лидерах.



5. Счет за гражданскую

Да что там коллективизация! Демократический Запад спровоцировал у нас гражданскую войну, инициировав восстание «белочехов».



До этого антибольшевистские силы были достаточно «маргинальны» (о чем вспоминал А. Деникин). В.И. Ленин с марта 1918 года серьезно подумывал о компромиссе с «капитанами индустрии». В своей работе «Очередные задачи Советской власти» он призвал прекратить атаку на капитал. По сути, НЭП мог быть провозглашен уже тогда.

Но в мае 1918 года произошло восстание чехословацкого корпуса, которое привело к падению советской власти на огромных пространствах Поволжья, Сибири и Урала.



Образование там антисоветских режимов сделало войну практически неизбежной, а также подтолкнуло большевиков на резкое ужесточение их политики. Само восстание стало возможным только благодаря позиции Антанты, которая надеялась задействовать чехословацкие части в борьбе и с немцами, и с большевиками.



Еще в декабре 1917 года я Яссах (Румыния) военные представители союзников обсуждали возможность использовать чехословацкие части против большевиков. Англия склонялась именно к такому варианту, в то время как Франция все-таки считала необходимым ограничиться эвакуацией корпуса через Дальний Восток.



Споры между французами и англичанами продолжались до 8 апреля 1918 года, когда в Париже союзники одобрили документ, в котором чехословацкий корпус рассматривался в качестве составной части войск интервентов в России. А 2 мая в Версале Л. Джордж, Ж. Клемансо, В.Э. Орландо, генерал Т. Блисс и граф Мицуока приняли «Ноту № 25», предписывающую чехам остаться в России и создавать восточный фронт против немцев. Причем вскоре было решено использовать корпус для борьбы с большевиками. Таким образом, Антанта откровенно взяла курс на саботаж эвакуации чехов.

Западные демократии были заинтересованы в перманентной гражданской войне. Надо было, чтобы красные как можно дольше били белых, а белые – красных.

Конечно, постоянно это продолжаться не могло: рано или поздно какая-либо сторона взяла бы верх. Поэтому Антанта решила способствовать заключению перемирия между большевиками и белыми правительствами.



Так, в январе 1919 года она сделала предложение всем властным структурам, находящимся на территории бывшей Российской империи, начать мирные переговоры. Совершенно очевидно, что возможное перемирие носило бы временный характер, и в ближайшей перспективе было бы нарушено.



При этом оно только стабилизировало бы состояние раскола России на ряд частей, прежде всего, на красную РСФСР, колчаковский Восток и деникинский Юг. Возможно, что за первым перемирием последовало бы второе, и так продолжалось бы долгое время.



Между прочим, подобное положение перманентной войны сложилось в 20-30-е гг. в Китае, который был поделен на территории, контролируемые националистами Чан Кайши, коммунистами Мао Цзэдуна и различными региональными кликами милитаристов. Понятно, что данный раскол играл на руку только внешним силам, в частности, японцам.

Англия так и не отказалась от планов «примирить» белых с красными. Так, весной она в ультимативной форме предложила начать переговоры коммунистам и П.Врангелю – при арбитраже Британии.



Сам Врангель решительно отверг британский ультиматум, в результате чего в мае 1920 года Лондон заявил о прекращении помощи белым. Правда, Франция от этой помощи еще не отказалась и даже усилила ее, но это было связано с обстоятельствами польско-советской войны. Дело в том, что французы делали основную ставку на поляков Ю. Пилсудского, помощь которым намного превосходила помощь белым.



Но в 1920 году возникла угроза разгрома Польши и выдвижения Красной армии в Западную Европу. Вот тогда-то французам и понадобилась поддержка Врангеля, чье сопротивление вынудило красных отказаться от переброски многих отборных частей на польский фронт. Но после того, как угроза Пилсудскому миновала, французы прекратили помощь белым.

Как бы ни старались либералы всех мастей, но им не удастся обелить «демократический» Запад и очернить «тоталитарный» СССР. В памяти народов остались многочисленные преступления плутократий, забыть про которые невозможно.





Александр Елисеев

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