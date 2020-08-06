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Паранойя и страх — эстонский политик объяснил неадекватную политику в отношении России

05:00. 6 августа 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Паранойя и страх — эстонский политик объяснил неадекватную политику в отношении России | Русская весна

Антироссийская политика прибалтийских стран погубит их. Но, увы, это очевидно для всех, кроме большинства политиков Литвы, Латвии и Эстонии. Они продолжают продавать свои страны западным «партнерам».

Эстонский депутат Яак Аллик объясняет агрессию его страны к России параноидальным страхом. Он уверен — в Эстонии просто боятся сближения РФ, ЕС и США и вероятности того, что американцы и европейцы просто продадут Прибалтику при первом удобном случае.

Паранойя — вообще явление неприятное, а в политике оно может быть крайне опасным. Дело в том, что США и Евросоюз и так используют Прибалтику в своих интересах. Они «продадут» ее в любой удобный момент, и Россия тут ни при чём.

Важно понимать, что в то время, как Прибалтика вместе с сомнительными западными партнерами агрессирует против России, наша страна укрепляет отношения с Китаем, Ираном и многими другими дружественными государствами.

По итогу тот же ЕС уже уступает Китаю во многих экономических вопросах. И дальше лучше не будет, ибо Европа сейчас находится в печальном положении. Никуда не делся социальный кризис, вызванный масштабным переселением мигрантов.

И не успели европейские страны опомниться от имеющегося экономического кризиса, как грянул новый — еще более жесткий. В США дела тоже плохи. Протесты, кризис, грядущие выборы. Обстановка крайне нестабильна.

В связи с этим Яак Аллик уверен, что Эстония и два других прибалтийских государства должны прекратить санкционную политику в отношении России.

Ранее о налаживании отношений с РФ заявил французский лидер Эммануэль Макрон, и Яак Аллик согласен с ним.

Он также отметил, что пока эстонские власти только усугубляют ситуацию, наращивая силы НАТО вблизи границы с Россией. В связи с этим российская сторона вынуждена наращивать военные силы в ответ.

Примечательно, что в прошлом году эстонский президент Керсти Кальюлайд прибыла в Россию и встретилась с Владимиром Путиным.

Ее поступок вызвал огромную критику со стороны прибалтийских властей, но политика Эстонии по отношению к РФ в лучшую сторону так и не поменялась.

Вероятно, Кальюлайд не выдержала давления со стороны коллег.

Более того, она сделала агрессивное заявление по поводу России, заявив, что РФ непредсказуема, поэтому опасна для западного мира. Хотя непредсказуемость и агрессия — это, скорее, описание действий Прибалтики.

Вспомнить хотя бы, какую войну Литва, Латвия и Эстония объявили российским СМИ Sputnik и RT. О свободе слова в этих «демократических» государствах не слышали.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1596650783

Метки: Новости

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