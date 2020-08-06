Это уже трендец полный
11:38. 6 августа 2020 94 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
4 августа редакция потеряла управление страничкой канала День ТВ на платформе Ютуб. Нынче страничка контролируется неизвестными злоумышленниками. Идёт ли речь о банальном взломе или это санкционированное администрацией Ютуба мероприятие в рамках поэтапного процесса зачистки интернет-пространства от русских патриотов? Определённо ответить на этот вопрос пока сложно. Тем, кто нас знает и ценит, предлагаю регистрироваться на сайте День ТВ.
Дорогие друзья, читатели, подписчики, зрители!
4 августа редакция потеряла управление страничкой канала День ТВ на платформе Ютуб. Нынче страничка контролируется неизвестными злоумышленниками.
Идёт ли речь о банальном взломе или это санкционированное администрацией Ютуба мероприятие в рамках поэтапного процесса зачистки интернет-пространства от русских патриотов? Определённо ответить на этот вопрос пока сложно.
Тем, кто нас знает и ценит, предлагаю регистрироваться на сайте День ТВ
Именно там будут выкладываться ссылки на новые ролики.
Спасибо всем, кто нас поддержал.
На войне, как на войне.
Главный редактор День ТВ Андрей Фефелов.
Дорогие друзья, читатели, подписчики, зрители!
4 августа редакция потеряла управление страничкой канала День ТВ на платформе Ютуб. Нынче страничка контролируется неизвестными злоумышленниками.
Идёт ли речь о банальном взломе или это санкционированное администрацией Ютуба мероприятие в рамках поэтапного процесса зачистки интернет-пространства от русских патриотов? Определённо ответить на этот вопрос пока сложно.
Тем, кто нас знает и ценит, предлагаю регистрироваться на сайте День ТВ
Именно там будут выкладываться ссылки на новые ролики.
Спасибо всем, кто нас поддержал.
На войне, как на войне.
Главный редактор День ТВ Андрей Фефелов.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10484503.html
Ну дык.
На АМЕРИКАНСКОМ Ю-тубе создать БАЗУ для “борьбы” с Америкой.
И потом возмущаться что её снесли.
КРЕТИНЫ
А притворяются умными и гадят в головы доверчивым
да такой же и День, как все прилепины,все за деньги и вашим и нашим.
Да!
99% информации это жидкое коричневое и вонючее.