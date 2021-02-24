От коронавируса в США умерло уже более полумиллиона человек. По данным The New York Times, количество умерших значительно превысило потери страны в трёх войнах. Джо Байден объявил пятидневный траур. На протяжении этого времени в стране будут приспущены национальные флаги. Это же сделали и на территории посольства России в Вашингтоне в знак солидарности с Штатами.

А ведь если бы политику можно было отбросить в сторону, а науку поставить во главе угла, такого бы не произошло. Если бы принципы: с этим дружу, а с этим нет, американские политики отодвинули подальше, возможно удалось бы сохранить множество жизней.

Сейчас Америка является лидером по заболеваемости коронавирусом. Всего в стране опасным вирусом заразились 28 200 000 человек.

«Ничего подобного не было уже более сотни лет», - прокомментировал главный инфекционист США Энтони Фаучи информацию о 500 тыс. скончавшихся от коронавируса в стране.

«Полмиллиона умерших — это просто ужасно. Это исторический момент. Мы не видели ничего даже близкого к этому уже более сотни лет, со времён пандемии испанского гриппа 1918 года», — сказал Фаучи в интервью NBC.

Помимо этого ухудшается ситуация и в Европе. Например в Словакии стремительно растет смертность и увеличивается число забелевших. Клиники заполнены. Из-за острого недостатка вакцин, бороться с пандемией в этой стране предлагают при помощи молитвы.