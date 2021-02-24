Мы не видели ничего даже близкого к этому уже более сотни лет: коронавирус унес жизни полмиллиона американцев
От коронавируса в США умерло уже более полумиллиона человек. По данным The New York Times, количество умерших значительно превысило потери страны в трёх войнах. Джо Байден объявил пятидневный траур. На протяжении этого времени в стране будут приспущены национальные флаги. Это же сделали и на территории посольства России в Вашингтоне в знак солидарности с Штатами.
А ведь если бы политику можно было отбросить в сторону, а науку поставить во главе угла, такого бы не произошло. Если бы принципы: с этим дружу, а с этим нет, американские политики отодвинули подальше, возможно удалось бы сохранить множество жизней.
Сейчас Америка является лидером по заболеваемости коронавирусом. Всего в стране опасным вирусом заразились 28 200 000 человек.
«Ничего подобного не было уже более сотни лет», - прокомментировал главный инфекционист США Энтони Фаучи информацию о 500 тыс. скончавшихся от коронавируса в стране.
«Полмиллиона умерших — это просто ужасно. Это исторический момент. Мы не видели ничего даже близкого к этому уже более сотни лет, со времён пандемии испанского гриппа 1918 года», — сказал Фаучи в интервью NBC.
Помимо этого ухудшается ситуация и в Европе. Например в Словакии стремительно растет смертность и увеличивается число забелевших. Клиники заполнены. Из-за острого недостатка вакцин, бороться с пандемией в этой стране предлагают при помощи молитвы.
Золотой миллиард говорите?
Ну говорите дальше.
ха-ха
Самоочистка планеты, не иначе.
Ну не сама.
Явно помогли.
Или таки от мышки на рынке?
А Навального Новичком?
А третий небоскрёб?
Да Навальный и небоскребы здесь не при чем. На мышку списали, а пандемии эпизодически наблюдались на планете.