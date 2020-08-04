Россия приступает к завершающему этапу строительства «Северного потока-2»

Пока Соединенные Штаты со своими сателлитами продолжают истерику вокруг строительства «Северного покока-2», проект планомерно движется к окончанию строительства.

Пока суть да дело, ранее артачившаяся Дания, разрешила с 4 августа возобновить прокладку газопровода в своих территориальных водах. Датское энергетическое агентство (DEA) выдало соответствующее разрешение оператору газопровода компании Nord Stream 2 AG.

Тем временем в Балтийское море вошло еще одно российское судно, которое поможет в строительстве «Северного потока-2». Корабль обеспечения «Балтийский исследователь» займется мониторингом прокладки газопровода. Ранее судно принимало участие в поиске кораблей в Черном море и обследовании подвойной части «Турецкого потока».

«Балтийский исследователь» оснащен современным оборудованием, в том числе шахтой, позволяющей опускать под воду до трех водолазов или управляемый аппарат. Ранее корабль принимал участие в изыскательских работах, перед прокладкой трассы «Северного потока-2».

На Балтике «Балтийский исследователь» присоединится к другим кораблям обеспечения — «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет», которые будут обеспечивать мониторинг строительства и доставку труб на баржу «Фортуна» и трубоукладчик «Академик Черский».

Для завершения строительства по дну Балтийского моря осталось проложить всего 160 км труб. Ранее сообщалось, что возможность России самостоятельно достроить «Северный поток-2», вызвало гнев в Вашингтоне. В результате, Штаты, вводившие санкции против всех и вся, остались не у дел.





Источник: https://topwar.ru/173773-danija-razreshila-prodolzhit-stroitelstvo-gazoprovoda-severnyj-potok-2.html