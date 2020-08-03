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Польша оштрафовала Газпром за «Северный поток – 2»

10:13. 3 августа 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (около 50 млн евро) за отказ сотрудничать в деле по «Северному потоку – 2».

«Председатель управления по защите конкуренции и защите прав потребителей Республики Польша (UOKiK) Томаш Хрустны наложил штраф в размере почти 213 млн злотых на Газпром – это результат отсутствия сотрудничества в расследовании, проводимом в связи со строительством газопровода «Северный поток – 2», – сообщил регулятор, передает РИА «Новости».

Расследование UOKiK касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток – 2» без необходимого на то согласия председателя UOKiK.

Напомним, в июне Польское антимонопольное ведомство (UOKiK) возбудило дело против Газпрома за то, что тот отказался сотрудничать и предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Варшава требовала оштрафовать российскую компанию на 50 млн евро.

В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.

Источник: http://voicesevas.ru/news/53302-polsha-oshtrafovala-gazprom-za-severnyy-potok-2.html

Метки: Новости

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