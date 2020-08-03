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Польский регулятор оштрафовал “Газпром” на $57 млн по “Северному потоку – 2″

10:51. 3 августа 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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ВАРШАВА, 3 августа. /ТАСС/. Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регулятора.

"Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых (около $57 млн) на "Газпром". Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2", - указано в сообщении. Подчеркивается, что эта обязанность следует из европейских норм, на которые опирается польский закон о защите прав потребителей и конкуренции.

"Наложение штрафа на "Газпром" связано с продолжающимся разбирательством в связи с процедурой создания консорциума для финансирования строительства газопровода "Северный поток - 2" без необходимого согласия главы UOKiK. В связи с этим глава UOKiK предъявил обвинения шести компаниям: "Газпрому" из России, Engie Energy из Швейцарии и четырем из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В ходе разбирательства президент UOKiK также попросил "Газпром" предоставить документы, имеющие отношение к делу, но компания отказалась предоставить информацию, важную для разбирательства", - информировало управление.

"Исходя из существующих положений, в начале года мы попросили "Газпром" предоставить нам контракты, заключенные его дочерним предприятием с другими компаниями, финансирующими строительство "Северного потока - 2". Несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с главой управления, компания не предоставила эту информацию, в том числе после начала в мае разбирательства из-за отсутствия сотрудничества, что должно быть предупреждающим сигналом для компании", - указали в UOKiK.

 

"Нарушение законодательства Польши - государства-члена Европейского союза - будет подвергаться финансовым санкциям, предусмотренным в нем. На мой взгляд, это преднамеренный акт, который должен был помешать продолжению разбирательства. Поэтому я решил наложить на "Газпром" штраф в размере почти 213 млн злотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законом за отказ в предоставлении информации по требованию главы управления", - сказал Хрустный.

Разбирательство

Ранее UOKiK инициировал расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку - 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie, по итогам которого предъявил обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. По данным регулятора, "Газпром" без предварительного согласия UOKiK заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции.

Польский антимонопольный регулятор также помешал "Газпрому" и его европейским партнерам создать единую компанию - оператора для строительства "Северного потока - 2". Тогда партнеры по проекту начали финансирование не через совместные предприятия, а через кредиты. Оператором проекта выступает "дочка" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские компании финансируют строительство газопровода как кредиторы.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладывают от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры "Газпрома" по проекту - германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

 

 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/9107275?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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