Тайна оттока капитала. “Веники Березовского” в глобальном масштабе. Сергей Ануреев

...приток капитала, то начиная с 2008 года наблюдается их возрастающий отток. В...: это нелепость. Стало быть, капитал бежит от неустойчивой экономики. Значит...инфляции. Наконец, важнейшей причиной бегства капитала является прогрессирующая коррупция. «Бизнес не...
Читатели просят прокомментировать ролик «Что будет, если Путин введет войска?», который начала активно распространять по социальным сетям кремлевская бот-сеть, ранее использовавшаяся для травли оппозиции: Во-первых, по стилистике ролик ОЧЕНЬ похож на ...
За несколько дней Россия скупила за бесценок свои нефтяные и газовые активы, которые находились в руках западных финансистов, утверждает InSerbia. И все благодаря тому, что российский рубль обесценился, и на рынке появились слухи, что и акции пойдут вниз....
... долларов. Впечатляет,но.... Всё тайное рано или поздно становится явным... рейха вкладывались колоссальные деньги. Тайными покровителями Германского нацистского движения Адольфа...сотнях тысяч простых людей проводили тайные радиационные эксперименты, вводя в ...
Тайна очень простая если все налоги платить то лучше и не суетится. Сливают всё в голдмэнсакс он финансирует Пиндосию и Евросоюз деньгами, которые не надо отдавать, внешний долг гарантов растет, слившики получают проценты и некую гарантию что их хотя бы не кинут в долговую яму. Кому то сама цифра их в кавычках богатства душу греет. Вся система накроется медным тазом тогда, когда мы вкупе с прочими лохами дотумкаем свои недра капитализировать и использовать этот капитал тут же, а не брать у саксов взаймы.