Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

Тайна оттока капитала. “Веники Березовского” в глобальном масштабе. Сергей Ануреев

09:59. 2 августа 2020 91 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6No1zR9iPkc

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Никаких успехов в экономике нет - ответ на ЛОЖЬ ВВП.
...приток капитала, то начиная с 2008 года наблюдается их возрастающий отток. В...: это нелепость. Стало быть, капитал бежит от неустойчивой экономики. Значит...инфляции. Наконец, важнейшей причиной бегства капитала является прогрессирующая коррупция. «Бизнес не...
Ввод российских войск для защиты Новороссии – за и против
Читатели просят прокомментировать ролик «Что будет, если Путин введет войска?», который начала активно распространять по социальным сетям кремлевская бот-сеть, ранее использовавшаяся для травли оппозиции: Во-первых, по стилистике ролик ОЧЕНЬ похож на ...
Валентин Катасонов 25 декабря 2014 (Познавательное ТВ, Валентин Катасонов)
... для тех, кто хочет понять тайны политики и глобального управления, разобраться...
InSerbia: Путин одурачил финансовых акул Запада
За несколько дней Россия скупила за бесценок свои нефтяные и газовые активы, которые находились в руках западных финансистов, утверждает InSerbia. И все благодаря тому, что российский рубль обесценился, и на рынке появились слухи, что и акции пойдут вниз....
О национальной идентичности россиян и о людях новой формации
...": "Указ Именной, состоявшийся в Верховном Тайном Совете 26 апреля 1727 года...
Иллюминаты мирового фашизма ведут всё человечество к гибели
... долларов. Впечатляет,но.... Всё тайное рано или поздно становится явным... рейха вкладывались колоссальные деньги. Тайными покровителями Германского нацистского движения Адольфа...сотнях тысяч простых людей проводили тайные радиационные эксперименты, вводя в ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3156 2378
    Игорь 2 августа 2020 в 10:42

    Тайна очень простая если все налоги платить то лучше и не суетится. Сливают всё в голдмэнсакс он финансирует Пиндосию и Евросоюз деньгами, которые не надо отдавать, внешний долг гарантов растет, слившики получают проценты и некую гарантию что их хотя бы не кинут в долговую яму. Кому то сама цифра их в кавычках богатства душу греет. Вся система накроется медным тазом тогда, когда мы вкупе с прочими лохами дотумкаем свои недра капитализировать и использовать этот капитал тут же, а не брать у саксов взаймы.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)