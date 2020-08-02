Сколько денег СССР потратил на Олимпиаду-80 – рассказывает Гоблин-Пучков
21:03. 2 августа 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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В уединении рождается стремление к совершенству. В одиночестве душа беседует сама с собой, и часто ее энергия обретает действенность. Поэтому, если человек стремится стать счастливым, ему нужно оставлять больше времени для себя.