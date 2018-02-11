Руслан Бах. Илон Остапович Маск – Американский герой, с ним как и с Теслой всё будет в порядке

Для меня он мошенник. И последний запуск – это цирк, фарс или шоу-бизнес, призванный напудрить мозги скорее людям, чем инвесторам, чтобы скрыть годовые убытки в размере 1.9 млрд долларов. Это если смотреть с экономической точки зрения. Но жизнь немного сложнее, чем сведение дебита с кредитом – есть еще власть, которую большая часть аналитиков не очень-то понимает.

Теория власти всё меняет и переворачивает всю логику и «здравый смысл» с ног на голову. Валентин Катасонов в одном интервью как-то сказал, что современный «бизнесмен» при открытии проекта стоимостью скажем 1 млрд поступит таким образом: потратит 60–80% на лоббирование, на взятки, на пиар и только малую часть, возможно, всего 10–20% на построение самого бизнеса. Такова современная реальность.

Буквально вчера общался со своим знакомым – крупным Российским бизнесменом и инвестором, который до открытия своего бизнеса работал в Российских инвестфондах с зп 50 тыс. долларов в месяц. Потом накопив достаточный капитал – инвестировал в свой бизнес, который в свою очередь за последние 9–10 лет вырос раз в 10, в рублях.

Да это было шоу для сокрытия убытков и проблем с производством. Да, возможно есть элементы мошенничества. Но вы слишком спешите с выводами и многого не понимаете! Вы ездили на машине Тесла? Хотя бы простой тест драйв? Машина классная и ездит прекрасно, выглядит отлично! Готовый продукт есть! Желающих купить больше, чем успевают производить. А что, например, производит ВАЗ?

Почему они за все 40 с лишним лет существования до сих пор не смогли сделать хотя бы 1 нормальной машины? И долгов у них полно, и никто не думает их закрывать. А Тесла или Маск – сделали 3 обалденные машины за последние 10 лет! И они действительно лучше, чем то, что делает General Motors или Ford, или кто-то другой. И еще анонсировали грузовик.

А что касается долгов – да какая разница – оборотных средств у них море. Создание таких проектов стоит дорого. Уралвагонзавод – тоже имеет много долгов и убытков. И что? Кто-то орёт что он вот-вот разорится и закроется? Да и в мыслях ни у кого такое не возникает.

Да, у Теслы есть проблемы с производством – и что? Они продолжают разрабатывать новые модели – и знаете почему? Да, потому что могут себе это позволить! И новые модели для них важнее, чем новые заводы для увеличения производства и выхода в плюс! А долги их не беспокоят – инвесторов это устраивает. А кого не устраивает – свободны – желающих предостаточно! А значит до сегодняшнего дня их стратегия верная. А будет ли верна в будущем – покажет время и только время.

Давайте теперь анализировать действия Маска, с точки зрения Теории Власти.

Show must go on – шоу должно продолжаться

Да это было шоу. Да, действительно работает и отвлекает внимание от долгов, да и не только. Ну и что? Любое шоу стоит дорого и кто-то должен за него платить!

Чтобы посмотреть пуск этой ракеты – пришло 500 тыс. людей. Из которых более 100 тыс. из других городов. Только вдумайтесь в эти цифры. Хотя мало кто понимает, что означает сдвинуть с места – 500 тысяч людей. Тот, кто организовывал хоть какое-то мало-мальское мероприятие должен понимать, что это очень и очень сложно. А сколько еще людей – посмотрели этот запуск по телевизору? Сотни миллионов! Попробуйте организовать такой перформанс и посмотрим сколько он будет стоить.

Даже вы читаете эту статью благодаря этому шоу – вместо того, чтобы заниматься своими делами.

А зачем американским элитам такая масштабная показуха понадобилась?

Да тут тысячи причин – вот несколько из них:

В Америке кризис и надо создавать видимость что «всё хорошо прекрасная маркиза», отвлекать внимание людей от проблем и снижать недовольство масс, создавая иллюзию, что если у тебя нет денег – значит, сам дурак. И вместо того, чтобы выходить на улицы и устраивать бунты из-за отсутствия работы – большая часть зальёт горе алкоголем и помрёт в ближайшей сточной канаве или от рака, депрессии и другими десятками способов

Америке кризис и надо создавать видимость «всё хорошо прекрасная маркиза», отвлекать внимание людей от проблем и снижать недовольство масс, создавая иллюзию, если у тебя нет денег – сам дурак. И вместо того, чтобы выходить на улицы и устраивать бунты из-за отсутствия работы – большая часть зальёт и помрёт в ближайшей сточной канаве или от рака, депрессии и другими десятками способов Людям банально надо гордиться своей страной – помните, как в советском союзе говорили – «а зато у нас ракеты, да и в области балета мы впереди планеты всей». Эта фраза как анестезия от проблем. Чтобы те, кто работал – продолжали верить в систему и пахать, постепенно сгорая от переработок

банально надо гордиться своей страной – помните, как в советском союзе говорили – «а зато у нас ракеты, да и в области балета мы впереди планеты всей». Эта фраза как анестезия от проблем. Чтобы те, кто работал – продолжали верить в систему и пахать, постепенно сгорая от переработок Создавать иллюзию своего превосходства в космосе – Америка теряет глобальное лидерство. А в космосе его давно потеряла. Создадут ли они ракетоноситель , который выведет 64 тоны на орбиту – еще вопрос вопросов. Но они хоть иллюзию должны создавать, что потенциально смогут обогнать Россию в космосе… Ну а вдруг сейчас Россия опять клюнет на космическую гонку и надорвётся как надорвался СССР в гонке вооружений

, который выведет 64 тоны на орбиту – вопрос вопросов. Но они хоть иллюзию должны создавать, что потенциально смогут обогнать Россию в космосе… Ну а вдруг сейчас Россия опять клюнет на космическую гонку и надорвётся как надорвался СССР в гонке вооружений На мировом уровне создаётся ощущение, что гегемон еще жив и даже еще что-то может создавать. И это даже можно увидеть, пощупать. На этом даже можно ездить и летать… Ну и соответственно инвесторы будут верить и продолжать вкладывать деньги в зелёную макулатуру.

Ну а олимпиада в Сочи или чемпионат мира по футболу в России – не сильно от этого отличаются и денег не меньше потратили. Собственно, как любая другая олимпиада или чемпионат, с экономической точки зрения – глупость полнейшая. Но почему-то желающих много.

Уже даже на этом можно заканчивать. Стоит ли такое планетарное шоу – этих денег? Стоит и даже больше. Значит, с финансированием у Теслы и Маска проблем не будет! Не дождётесь.

Инновации — это лотерея . В Кремниевую долину вкладывали 20 лет, прежде чем получили первую прибыль

Когда дело касается новых проектов – маркетинг не работает это я вам как маркетолог говорю. Никакие фокус-группы не работают. Вы можете сделать всё верно и правильно, но товар продаваться не будет. Просчитать заранее спрос на продукцию – невозможно.

И уж тем более невозможно просчитать как поведёт себя технология до её создания. Первый планшет – создал Майкрсофт, Бил Гейтс и никто его не оценил. Прошло 5 лет и уже Apple создал свой iPad и он выстрелил. Когда вышел первый iPhone ему предрекали провал и долю рынка в максимум 3%.

Потому что до этого был Palm PC, который разорился и был коммуникатор или по-современному смартфон Нокиа N9000 по цене около 800-1000 долларов, который был убыточным и его отказались производить дальше. До Амазона был другой интернет-магазин, не помню уже название, на который потратили 900 млн долларов, и он разорился.

Это говорит о том, что вы можете создать отличную технологию, но из-за долгов откажетесь от неё слишком рано. Возможно, надо будет что-то докрутить и она выстрелит как iPhone и озолотит создателей. Но пока это не произошло вы не можете знать – выстрелит проект или нет. И это нормально. А инвесторы готовы рисковать и выбрасывать деньги на ветер, как вам кажется – только бы заполучить долю в хорошенькой компании.

Современные венчурные инвесторы скупают стартапы сотнями или тысячами хорошо понимая, что выстрелит примерно 1–3 из тысячи, да и то если повезет. А какие именно выстрелят – вначале абсолютно непонятно. Очень мало бизнес-планов выдерживают первый контакт с потребителем.

Но если что-то выстрелит, то окупятся все расходы на оставшиеся из тысячи, которые оказались пустышками. Будут еще десяток другой стартапов, что проявят себя средне – их будут докручивать, менять и пробовать запускать по-новому, а вдруг еще парочка выстрелит.

Всё забудьте про маркетинговые исследования, про фокус-группы, про опросы населения и прочий антиквариат – только «разведка боем»: произвести некоторое количество товара и предложить потребителю. Ошибки, неудачи, потери денег – это часть жизни. Современный мир не для слабаков. Боишься ошибок, рисков и долгов? Сиди дома и не высовывайся. Значит, не имеешь права на жизнь. Все претензии к природе.

Как сказал Марк Цукерберг: Тот, кто не рискует – рискует больше всего!

Сколько было всего создано соцсетей? Я знаю больше 50–60 штук. Сколько было на этом денег ухлопано и потеряно? Десятки миллиардов. Самый провальный стартап это Iridium, 5.4 млрд долларов — всемирный оператор спутниковой телефонной связи — пока его внедряли он устарел. Сколько было ухлопано денег на ветер во время кризиса дот-комов? Триллион долларов? Ну и что? Какая разница? Напечатают еще!

Важно то, что: фейсбук, Твитер, инстаграм, Гугл и AirBNB, PayPal, Майкрософт, Андроид, Свифт, Амазон, Ебэй и сотни других компаний теперь принадлежат «правильным» инвесторам. И служат Американскому капиталу и работают на поддержания гегемонии, отжимая деньги со всей планеты. Вот если хотя бы половина этих компаний была раскинута по всему миру – то долларовый пузырь чувствовал себя намного хуже.

И без «потерь» в подобные проекты вся финансовая система, основанная на долларе развалилась бы еще лет 5–10 назад. А она еще держится и держится, кряхтит, пыхтит, но держится. И даже после развала — многие из этих проектов останутся живы, хотя и потрепанными.

Стоит ли потратить десяток миллиардов зеленой макулатура, которая все равно обесценится через несколько лет, чтобы заполучить еще одного мирового монстра и возможно продлить жизнь на 1 день/неделю/месяц/год долларовому пузырю? Ответ сами знаете…

А кто платит за шоу и банкет?

У отца уменьшилась ЗП. В связи с этим сын его спрашивает: Папа, ты теперь будешь меньше пить? Нет сынок, теперь ты будешь меньше есть, — ответил глава семьи.

А почему бы не рисковать, скупая тысячи стартапов по всему миру и всей страны? Разбрасывая деньги с вертолета. Да потому что это вы зарабатываете деньги упорным трудом, а настоящие парни их печатают и отжимают у слабых парней. Это у вас деньги для жизни. А у них деньги это ресурс для сохранения и приумножения своей власти. И только для этого. Деньги как самоцель – это полнейшая глупость.

Это они печатают мировую валюту. Это они контролируют международные финансы. Это они контролируют все офшоры. Это они собирают колониальный налог со всего мира. А кто возмутится получит демократичным томагавком по своей наглой морде. Потому что все эти зеленые фантики обеспечены вашим трудом и ресурсами всех остальных стран мира.

И если у Теслы или Маска убытки, значит, в следующем году утечка капитала из России будет на пару миллиардов больше – это повод ВАМ беспокоиться, а не ему. Потому что ВАМ платить за это шоу и банкет. Они живут так хорошо, потому что вы живёте так плохо. И пока они живут хорошо – вы будете продолжать жить плохо.

И пока вы видите очередные квартальные убытки Теслы и обновленный рекорд падения Доу Джонса на фондовом рынке – вы тешите себя иллюзиями о том, что они вот-вот развалятся и БЕЗДЕЙСТВУЕТЕ в ожидании уже сколько лет? Тем самым продлевая жизнь всей их прогнившей системе, давая им еще глоток надежды – а вдруг они что-то придумают и выкрутятся, как их пронесло в начале 90-х.

Надеюсь, мысль поняли. И уверен, что вы сможете предложить еще десятки причин – почему с Теслой всё будет в порядке, а Маск будет Американским народным героем, ещё как минимум ближайшие несколько лет, пока система не прогниёт и не развалится окончательно.

Источник: http://ruslanbah.ru/ilon-ostapovich-mask-amerikanskij-geroj-s-nim-kak-i-…