Руслан Бах. Илон Остапович Маск – Американский герой, с ним как и с Теслой всё будет в порядке

Для меня он мошенник. И последний запуск – это цирк, фарс или шоу-бизнес, призванный напудрить мозги скорее людям, чем инвесторам, чтобы скрыть годовые убытки в размере 1.9 млрд долларов. Это если смотреть с экономической точки зрения. Но жизнь немного сложнее, чем сведение дебита с кредитом – есть еще власть, которую большая часть аналитиков не очень-то понимает.

Теория власти всё меняет и переворачивает всю логику и «здравый смысл» с ног на голову. Валентин Катасонов в одном интервью как-то сказал, что современный «бизнесмен» при открытии проекта стоимостью скажем 1 млрд поступит таким образом: потратит 60–80% на лоббирование, на взятки, на пиар и только малую часть, возможно, всего 10–20% на построение самого бизнеса. Такова современная реальность.

Буквально вчера общался со своим знакомым – крупным Российским бизнесменом и инвестором, который до открытия своего бизнеса работал в Российских инвестфондах с зп 50 тыс. долларов в месяц. Потом накопив достаточный капитал – инвестировал в свой бизнес, который в свою очередь за последние 9–10 лет вырос раз в 10, в рублях.

Да это было шоу для сокрытия убытков и проблем с производством. Да, возможно есть элементы мошенничества. Но вы слишком спешите с выводами и многого не понимаете! Вы ездили на машине Тесла? Хотя бы простой тест драйв? Машина классная и ездит прекрасно, выглядит отлично! Готовый продукт есть! Желающих купить больше, чем успевают производить. А что, например, производит ВАЗ?

Почему они за все 40 с лишним лет существования до сих пор не смогли сделать хотя бы 1 нормальной машины? И долгов у них полно, и никто не думает их закрывать. А Тесла или Маск – сделали 3 обалденные машины за последние 10 лет! И они действительно лучше, чем то, что делает General Motors или Ford, или кто-то другой. И еще анонсировали грузовик.

А что касается долгов – да какая разница – оборотных средств у них море. Создание таких проектов стоит дорого. Уралвагонзавод – тоже имеет много долгов и убытков. И что? Кто-то орёт что он вот-вот разорится и закроется? Да и в мыслях ни у кого такое не возникает.

Да, у Теслы есть проблемы с производством – и что? Они продолжают разрабатывать новые модели – и знаете почему? Да, потому что могут себе это позволить! И новые модели для них важнее, чем новые заводы для увеличения производства и выхода в плюс! А долги их не беспокоят – инвесторов это устраивает. А кого не устраивает – свободны – желающих предостаточно! А значит до сегодняшнего дня их стратегия верная. А будет ли верна в будущем – покажет время и только время.

Давайте теперь анализировать действия Маска, с точки зрения Теории Власти.

Show must go on – шоу должно продолжаться