Операция «русификация». Как авиапром возвращается в «родную гавань»
18:15. 2 августа 2020 210 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Лучше жить в аду с одним резко-говорящим мудрецом, чем на небесах с десятью сладкозвучными лжецами! Дураки превращают небеса в ад; мудрец же превращает какой угодно ад в рай.
Если джет не хотят покупать, то зачем его модернизация.
Или это отвлекуха.
Уж как-то странно и как-то долго этот авиапром возвращается.