О выборах в Белоруссии

Тезисно о белорусских выборах.До недавнего времени, Белоруссия достаточно успешно проводила многовекторную политику, стараясь лавировать между Россией и Западом, избегая действий, которые могли бы поставить под угрозу эту политику, где одновременно можно было давить прозападных оппозиционеров и одновременно не признавать Крым. Можно было отлавливать правосеков и одновременно давать сроки ополченцам воевавшим на Донбассе. Можно было отказывать в размещении российской военной базы и одновременно проводить на своей территории учения про "агрессию Вейшнории".Залогом этой политики являлся курс самого Лукашенко, который является архитектором той государственной и экономической системы, которая была выстроена в Белоруссии еще с 90-х годов и существует до нашего времени, опираясь на достаточно крепкую силовую и бюрократическую модель, которая как обеспечивала реализацию курса Лукашенко в спокойные времена, так и противостояла политическим кризисам, когда власть Батьки пытались поставить под вопрос, как это скажем было в 2006-м и 2010-м годах.Когда с Запада шел накат на Батьку, с попытками свергнуть его через майдан, Лукашенко обращался за поддержкой к России, которая поддерживала его действия и субсидировала белорусскую экономику и обеспечивала льготный доступ на свой внутренний рынок.Когда Россия пыталась интенсифицировать вопросы интеграции в рамках союзного государства и пыталась ускорить эти процессы путем выкручивания рук Батьке экономическими методами, Батька сразу начинал заигрывать в "европейскую политику" и запускал очередуню "оттепель" с Западом или приглашал в Минск Саакашвили, чтобы вставить шпильку Москве. Эта схема балансировки вполне удачно работала, но в силу объективных обстоятельств возможностей для ее дальнейшего продолжения становится все меньше.Причины эти на поверхности.1. Развитие новой Холодной войны между США/НАТО и Россией, с фрагментацией текущего мироустройства, неизбежно ведет к развитию "блокового мышления", когда небольшим странам становится все сложнее в одиночку лавировать и сохранять субъектность в условиях обострения конкуренции империалистических блоков и отдельных Великих держав. Яркий пример соседней Украины, чья многовекторность имени Кучмы и Януковича в 2014-м году закончилась отпадением части территорий и кровавой гражданской войной, когда сама страна стала площадкой для столкновения США и РФ, а сама Украина потеряла даже намек на какую-либо субъективность, став колонией США, в то время как Крым ушел в Россию, а ЛНР и ДНР стали непризнанными государственными образованиями. Можно также посмотреть на Ирак, который стал площадкой для гибридной войны США и Ирана, когда органы власти формально независимой страны служат инструментами реализации влияния заграничных сил. В мире, где рушится международное право и правит бал сила, маленьким государством решать вопросы обеспечения субъектности и выживания будет значительно сложнее. Тут кстати большую роль играет пресловутый фактор "роли в личности в истории". Не каждый политик может длительное время лавировать в сложных военно-политических условиях. У Лукашенко это получается, но сейчас он сталкивается с одним из главных вызовов за весь срок своего правления.2. Общий экономический спад поразивший мировую экономику затронул и Белоруссию, которой в силу размера ее экономики и ее внешнеэкономических зависимостей, достаточно трудно выживать без посторонней помощи и валютных поступлений, но те, кто может помочь, как правило рассматривают вопрос экономического дотирования с вопросами политических уступок – РФ в обмен на экономическую помощь, хочет усиления интеграционных процессов в рамках Союзного Государства. Запад в обмен на снятие санкций и легализацию Лукашенко, требует либерализации Белоруссии.По сути, в обеих случаях это неравноценный для Белоруссии обмен, когда экономическая помощь увязана с сокращением ее субъектности, которую так долго пытался выстраивать Лукашенко. Разумеется. политика затягивания поясов не может встретить полной поддержки, что и обуславливает рост поддержки оппозиционных кандидатов.Китай в этом плане был достаточно удобен для Белоруссии, так как он в обмен на свои инвестиции извлекал лишь экономическую выгоду и не пытался втянуть Белоруссию в свою орбиту. Но Китай далеко.Разумеется, если бы выборы прошли в 2019-м году, то Лукашенко бы легко победил на фоне неплохих показателей, а в 2021-м году он мог бы воспользоваться плодами "отскока от дна", но к несчастью для него избираться ему приходиться в условиях худших экономических показателей за последние 10-12 лет.В какой-то мере, его проблемы схожи с проблемами Трампа, у которого экономический кризис и коронавирус выбили экономические козыри перед выборами президента США. Собственно, оппозиция в Белоруссии и пытается воспользоваться этим фактором, который хоть и имеет временный характер, но достаточно остро воспринимается частью общества, видя в этом ослабление той стабильности, которую долгие годы гарантировал Лукашенко.3. Коронавирусная история не только создала кумулятивный эффект, но и повлияла на рейтинг самого Батьки, как это произошло с рейтингом Болсонару в Бразилии, когда часть недовольных аккумулировалась вокруг темы "неправильной борьбы с коронавирусом". Нельзя сказать, что Белоруссия ставила какие-то коронавирусные рекорды, но далеко не все поддержали линию Батьки на игнорирование коронавируса, что не так давно дополнилось его признанием, что он сам уже переболел (как кстати было и с тем же Болсонару). Этот "черный лебедь" много где наследил, так что и Белоруссия не стала исключением. Сюда же стоит добавить и усталость от правления Батьки, который управляет Белоруссией еще с начала 90-х, даже дольше Путина, который также подвержен действию этого фактора в России.Касательно рейтингов, то про-Батькины ресурсы заявляют, что у него рейтинг 72%. Оппозиция рисует Батьке 3%. Истина как представляется где-то посредине.4. Последние 2 года по риторике в отношениях между Москвой и Минской было заметно нарастание кол-ва конфликтных тем и легкие заигрывания Батьки с Западом, то есть достаточно традиционный прием. Можно даже сказать, что через нарастание конфликтной риторики, можно оценить степень давления России на Белоруссию в вопросах ускорения интеграции. Действие и противодействие. В какой-то мере это свидетельствует о том, что Россия на текущем этапе давит на Минск сильнее чем Запад, что и обуславливает действия Лукашенко и его заигрывания с Помпео и Ко. Разумеется, РФ заинтересована в углублении интеграции, включая дальнейшую унификацию законодательства, военных структур, общей валюты, которые позволяют гарантировать дружественную Белоруссию на достаточно длительное время, что важно, в условиях предстоящих лет или даже десятилетий конфликта с Западом. Лукашенко же не заинтересован отходить от своего курса, поэтому он либо лавирует, делая второстепенные уступки, но не уступая в главных вопросах, что раздражает Москву. Есть даже версия, что поправки в Конституцию РФ появились уже как реакция на то, что не удалось договориться с Лукашенко о Союзном Государстве в более серьезной форме, которое и должен был возглавить Путин после завершения текущего срока. Что собственно и обуславливает очередное похолодание и росте анти-лукашенковской риторики в Российских СМИ, скандалом вокруг отзыва после Бабича и текущей истории с ЧВК под Минском.5. В тоже время, США и НАТО не скрывают заинтересованности в том, чтобы использовать эти противоречия для повторения в Белоруссии украинского сценария, дабы вырвать Белоруссии из орбиты России и включить ее в санитарный кордон по украинскому сценарию. Не является большим секретом, что и украинские спецслужбы и спецслужбы стран НАТО ведут активную деятельность на белорусском направлении. Самого Лукашенко из числа "последних диктаторов" никто так и не выписал и разумеется. полностью рукопожатным на Западе он никогда не станет. Что не отменяет попыток сыграть на конфликте вокруг будущего Союзного Государства. Отсюда и визит Помпео, и укрепления дипломатического и разведывательного компонентов на белорусском направлении. При удачном стечении обстоятельств, Белоруссия может стать таким же удобным плацдармом для антироссийской деятельности как Украина и Прибалтика. Разумеется, выпадение Белоруссии из орбиты российской политики будет иметь катастрофические последствия для военно-политического положения РФ и резко ухудшит позиции России на Западном направлении в противостоянии с США и НАТО, в то время как США таким образом решат свои стратегические задачи по укреплению антироссийского санитарного кордона.Соответственно, к выборам 2020-го года Лукашенко подошел с более серьезными, чем когда-либо экономическими проблемами, просевшим внутренним рейтингом (в том числе и в связи с коронавирусом), проблемными отношениями с Россией (которая уклонилась от прямой поддержки Лукашенко в его борьбе с оппозицией), интересом Запада к раскачке ситуации в Белоруссии и использовании ее против РФ в рамках Холодной войны. Вполне естественно, что Лукашенко пытается разыграть единственно возможную в текущих реалиях карту "осажденной крепости", когда только он выступает гарантом продолжения прежнего многовекторного курса, когда Белоруссия сохраняет определенную субъектность и продолжает лавировать между центрами силами.В какой-то мере так и есть – выбор в пользу Лукашенко это выбор в пользу продления старого курса, старой экономической политики и старой стратегии лавирования. Именно на инерционность этого курса упирает Лукашенко, будучи готовым использовать в том числе и армию, если после выборов будут попытки сменить власть через улицу. Отсюда и увеличение кол-ва силовиков в окружении Лукашенко, который резонно полагает, что без поддержки силовых структур с удержанием власти могут возникнуть проблемы. По такому же принципу действовал в Венесуэле Мадуро, подчеркиваю тесное взаимодействие с SEBIN и вооруженными силами, которые выступают гарантом, что помимо выборов, Мадуро никто не сковырнет.Программа оппозиции куда как менее конкретна и в основном она концентрируется вокруг лозунга "Лишь бы не Лукашенко" и "За все хорошее против всего плохого".Предельно очевидно, что никто из гипотетических оппонентов Лукашенко не сможет (да и вряд ли захочет) проводить старую политику. Таких фигур ни среди пророссийской, ни среди прозападной оппозиции просто нет. Поэтому если Лукашенко уйдет, то вместе с ним уйдет и белорусская многовекторность.Поэтому, в случае реализации сценариев с уходом Лукашенко, Белоруссия практически наверняка потеряет часть своей субъектности и вопрос лишь в том, в какую сторону начнется ее политический дрейф.Возможные действия России и Запада в этой связи могут быть связаны с попытками влияния на вектор этого дрейфа в том случае, если Лукашенко проиграет на выборах. Все это создает определенную угрозу для самой Белоруссии, когда столкновение внешних интересов в попытках повлиять на политический вектор Белоруссии, может привести к украинским или иным неприятным последствиям.С другой стороны, каждая из сторон может рассчитывать на то, что в случае своего успеха, желаемый вектор укрепится после того, как препятствие в виде Лукашенко исчезнет.Россия может рассчитывать на достаточно распространенные пророссийские настроения в Белоруссии, чтобы педалировать тему необходимости дальнейшей интеграции и развития проекта Союзного Государства. Запад в свою очередь может опираться на националистов и либералов, чтобы педалировать тему "европейского пути" или "новой Польши". В случае, если условная оппозиция побеждает и объявляет "новые свободные выборы", они безусловно станут площадкой для столкновения РФ и Запада, где конкурирующие векторы будут проявлены более открыто.Соответственно, эти выборы для Белоруссии наиболее значимы для последние годы и выбор там простой – либо выбор в пользу Лукашенко и сохранения инерционного курса еще на 5 лет, в условиях, когда его реализация по внешнеполитическим и экономическим причинам затруднена, либо же выбор в пользу аморфной оппозиции с достаточно непредсказуемыми последствиями и активизацией борьбы за влияние в Белоруссии со стороны России и Запада. В конечном итоге, выбор тут за самими братьями-белорусами, которым так или иначе предстоит жить с последствиями этого выбора.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6064346.html