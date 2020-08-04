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Выборы президента Белоруссии

12:10. 4 августа 2020 346 просмотров 15 коммент. Опубликовал:


Сегодня в Белоруссии стартовали президентские выборы (сегодня началось досрочное голосование), проходящие на фоне громкого скандала с задержанием российских ЧВКшников и достаточно крупными митингами оппозициями, которая вовсю грозить не признавать итоги выборов, если на них победит Лукашенко. Батька в ответ грозит разгонять любые майданы после выборов, в том числе используя армию. На следующий день после выборов в Белоруссии объявлены военные сборы. Тонкий намек на толстые обстоятельства.
Так что ближайшая неделя в Белоруссии будет напряженной.

Ниже, выжимка из программ кандидатов.

Андрей Дмитриев: Налоговые льготы в регионах и антикризисные программы для госпредприятий

Кандидат обозначил топ-10 первоочередных задач. Среди них — переходное правительство, сформированное совместно с другими альтернативными кандидатами, с последующим проведением новых президентских и парламентских выборов. Андрей Дмитриев планирует обеспечить разделение властей и избрание мэров, сократить число чиновников и бороться с «кумовством в органах власти». В приоритете также поддержка бизнеса в небольших населенных пунктах, приватизация убыточных госпредприятий.
«Равенство всех перед законом и разделение властей сделают Беларусь богатой и стабильной страной», — считает Дмитриев. Для этого он намерен провести ряд реформ. В том числе перейти к парламентско-президентской республике, ограничить деятельность президента двумя сроками и сузить круг его полномочий. Кандидат предлагает ввести мораторий на смертную казнь.
В социальном блоке развития Дмитриева значится повышение зарплат работникам бюджетной сферы и усиление системы адресной социальной поддержки. Будет пересмотрена контрактная система найма и отменен «декрет о тунеядцах». Чиновников станет меньше, но доходы их вырастут. Пенсии предлагается платить в размере не менее 60% от средней зарплаты (сейчас целевая планка — 40%). Также кандидат обещает отказаться от повышения пенсионного возраста. Сокращенным с приватизированных предприятий будет выделяться пособие по безработице до 2/3 оклада на срок до 6 месяцев.
Дмитриев хочет увеличить инвестиции в образование, обеспечить преемственность разных уровней образования, связать их с рынком труда, отменить обязательное распределение и платное обучение в госуниверситетах.
Кандидат планирует принять закон о защите прав пациента, оснастить максимальное количество поликлиник МРТ, КТ и УЗИ, а также реализовать программу «Жилье для молодых медиков».
В экономическом развитии для «повышения уровня и качества жизни» Дмитриев предлагает делать упор на развитие конкурентоспособных отраслей, сделать прозрачной систему налогообложения, доступным кредитование реального сектора, отказаться от господдержки «по запросам отраслевых лоббистов». А также реализовать антикризисные программы для проблемных предприятий с привлечением инвестиций под них. Для развития регионов кандидат намерен утвердить систему налоговых и административных преференций для начинающего бизнеса в малых и средних городах.
Во внешней политике Дмитриев планирует развивать равноправные и взаимовыгодные отношения с другими странами, придерживаться нейтралитета, отказаться входить в какие-либо военные блоки.
Кандидат планирует возрождать белорусскую культуру и укреплять национальное самосознание путем приоритетной поддержки, налоговых льгот в сфере культуры. Кроме этого, планируется принять закон о поддержке белорусского языка, открытие национального университета и белорусскоязычных школ в каждом районном центре.

Анна Канопацкая: Демография и модернизация экономики

Кандидат убеждена в необходимости консолидации и реализации государством политических и правовых норм, «определяющих права и свободы человека, гражданина демократической Беларуси, таких как свобода личности, свобода выбора, свобода совести, свобода вероисповедания».
Основой внешней политики Анна Канопацкая видит исключительно национальные интересы. Кандидат предлагает двигаться по европейскому пути, а также пересмотреть все подписанные ранее международные договоры.
Одной из главных задач Канопацкая называет демографию. Для повышения численности населения она обещает заниматься укреплением социального обеспечения материнства и детства, реализовывать программу по стимулированию рождения детей. Предусмотрено усиление поддержки неполных семей и обеспечение правового статуса семьям, состоящим в незарегистрированном браке. А также частичная реформа системы здравоохранения для повышения доступности бесплатных медуслуг для малообеспеченных граждан, отмена налогообложения для работающих пенсионеров и сохранение права на получение пожизненной пенсии супругом в случае смерти одного из них.
Среди экономических преобразований в программе обозначены пересмотр денежно-кредитной и фискальной политики, снижение налоговой нагрузки, введение института частной собственности на землю, частичная приватизация госпредприятий и закрытие некоторых из них «с перераспределением и социальным обеспечением трудовых ресурсов». А также вовлечение земель в экономический и финансовый оборот, борьба с коррупцией, амнистия капитала, национализация незаконно приобретенных активов, поддержка малого и среднего бизнеса. Чтобы реализовать эти пункты программы, кандидат намерена провести судебную реформу и гарантировать независимость судебной власти.
Для обеспечения безопасности Канопацкая предлагает повысить престиж правоохранительных органов.
В программе значатся и политические изменения. Это переход к парламентско-президентской республике. А также ограничение срока полномочий президента одним семилетним сроком, специальные гарантии ушедшему с поста президенту и его семье.

Александр Лукашенко: Зарплата вырастет в два раза

Александр Лукашенко обещает, что в результате общенационального обсуждения белорусы определят свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.
Далее кандидат обозначает, что «эра цифровых технологий и искусственного интеллекта — это эпоха высокообразованных людей», поэтому обещает ориентироваться на новое качество образования и его адаптацию к потребностям общества. Лукашенко предлагает совершенствование учебных программ в школах и университетах и обещает полную поддержку государства «тем, кто хочет и готов учиться». Будет реализовываться практико-ориентированное образование, появится новый формат вступительных экзаменов в средние специальные и высшие учебные заведения.
Образование и здравоохранение будут одинаково доступны для всех белорусов и продолжат финансироваться государством. Кандидат намерен обеспечить инвестиции в улучшение и развитие медцентров, больниц и поликлиник.
«В области экономики мы не пойдем на шоковую терапию», — подчеркивает Лукашенко. Реформы будут заключаться в улучшении того, что было создано раньше. Приоритетом останется рост доходов граждан — «в течение пяти лет средняя зарплата в Беларуси удвоится».
Кроме этого, кандидат обещает максимально простые бизнес-процедуры и поддержку инвесторам, равные возможности и условия для компаний частной и государственной форм собственности. «Мы продолжим активную цифровизацию и формирование полноценной «зеленой экономики», — говорится в программе.
«Благодаря многообещающим проектам в небольших городах и селах люди будут жить не хуже, чем в областных центрах и столице», — обозначено в программе. Этому будет способствовать новое качество аграрной экономики, которое повысит престиж труда и жизни сельских жителей. Кандидат предлагает найти владельцев для тысяч брошенных земельных участков, создать условия для строительства индивидуального жилья, обеспечить сельскую местность инфраструктурой.
Залогом безопасности будет «миролюбивая дипломатия». Кандидат обещает приложить усилия, чтобы и география дружественных стран Беларуси расширилась.

Светлана Тихановская: Новые выборы и референдум

Главная цель, обозначенная в программе, — провести «честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов» в течение шести месяцев. «Уже сегодня понятно, что выборы, которые состоятся 9 августа 2020 года, нельзя считать свободными и справедливыми. Многие сильные кандидаты, в том числе Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, были лишены возможности принять в них участие», — объясняет кандидат.
В переходный период Светлана Тихановская планирует оставить старый состав чиновников за исключением нарушавших закон.
Кандидат намерена назначить новых членов Центральной избирательной комиссии и издать указ о проведении новых президентских выборов. Для прозрачности избирательного процесса в избирательные комиссии войдут представители кандидатов, заинтересованных политических партий и общественных организаций, будут использоваться прозрачные урны и вестись онлайн-трансляция с избирательных участков, а наблюдатели смогут видеть каждый бюллетень.
Кроме того, Тихановская планирует назначить референдум с предложением вернуться к варианту Конституции 1994 года. Это ограничит количество сроков избрания президента и обеспечит разделение ветвей власти. Референдум будет проводиться одновременно с президентскими выборами.
«Я восстановлю законность в сфере уголовного и административного судопроизводства. Дела против политзаключенных будут прекращены. Мы проведем амнистию для тех, кто впервые совершил незначительные преступления, включая детей, осужденных по статье 328», — говорится далее. В течение переходного периода будут назначены новый генеральный прокурор и глава Верховного суда.
Кандидат обещает снять барьеры для развития малого и среднего бизнеса. «Прибыльные госпредприятия будут продолжать работать, а с убыточными должны разбираться профессионалы. В стране есть профессиональные экономисты и менеджеры, которые смогут повысить уровень жизни и сократить ненужные госрасходы», — обозначено в программе.
Тихановская намерена создать систему здравоохранения, в которой деньги на лечение пациента из бюджета или добровольных страховых взносов будут «следовать за пациентом» в медицинские учреждения, как государственные, так и частные.
Кандидат подчеркивает, что улучшению школьного образования будет способствовать конкуренция и развитие государственных и частных школ. Университеты придут к самоуправлению, будет отменено принудительное распределение и «закон Равкова», по которому студентов забирают в армию до окончания обучения.
Далее Тихановская отмечает, что Беларусь «будет дружить со всеми, но только в интересах нашей собственной страны». Для этого предлагается развивать отношения равных партнеров, уходя от зависимости от газовой или кредитной «иглы».

Сергей Черечень: Прямая демократия и «безвиз»

Сергей Черечень предлагает минимизировать роль государства во всех сферах, провести приватизацию, предоставив возможность участвовать в процессе работникам предприятий. Для развития предпринимательства, по его оценке, необходимы бизнес-инкубаторы и фонды поддержки бизнеса с привлечением профильных международных институтов. «Английское право и снижение налоговой нагрузки должны быть доступны не только ПВТ, но и всему бизнесу», − говорится в программе. Управление госпредприятиями планируется передать в руки специалистов и исключить влияние исполкомов на их работу.
Кандидат хочет обеспечить возможность работникам аграрных предприятий участвовать в их приватизации и создавать собственные частные фермерские хозяйства на максимально простых условиях. Среди пунктов программы также значится гарантия частной собственности. Кандидат планирует развивать ипотеку, и предоставлять кредиты по сниженным процентам на строительство первого жилья.
В социальной сфере Черечень предлагает усилить материальную поддержку безработных и гарантировать бесплатное обучение на востребованные специальности. А также отменить «налог на тунеядство», не сокращать размер пенсий для работающих пенсионеров.
Зарплаты госслужащих будут зависеть от эффективности их работы. Высшие чиновники будут обнародовать декларации о доходах и имуществе. Медикам и педагогам кандидат обещает достойные зарплаты и условия труда «без вынужденного труда на 1,5−2 ставки и бессмысленной бумажной работы». Черечень планирует признать европейские сертификаты на лекарства и отказаться от «навязывания» отечественных аналогов.
В системе образования предлагается ориентироваться на лучшие мировые практики. В частности, обеспечить доступ студентов к академическим обменам, отмена обязательного распределения. А также сделать доступным образование на белорусском языке.
Черечень намерен расширить бюджетную поддержку и на частные учреждения с возможностью выбирать дополнительные услуги за дополнительную плату. А также развивать безбарьерную среду и улучшать материальное и социальное положение людей с инвалидностью, предоставив им равные со всеми возможности.
Среди приоритетов — прямая демократия и выборы местной власти. «Каждый регион должен самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и иметь все необходимые полномочия для важных местных решений», — говорится в программе. Далее следует намерение обеспечить верховенство права «вместо привилегий для избранных».
Кандидат предлагает на референдуме решить вопрос о государственных символах. Он планирует ввести мораторий на смертную казнь. А также принять закон о защите животных.
«Никакой интеграции по непрозрачным механизмам. Вступление в любые международные организации и союзы должно быть одобрено на всенародном референдуме», — обозначает Черечень.
Кандидат хочет договориться с ЕС об отмене виз. Во внешней политике предлагается придерживаться нейтралитета и отказаться от вступления в военные блоки. А также отменить обязательную службу в армии.

https://news.tut.by/economics/695281.html – цинк (там же ссылки на полные тексты программ кандидатов).


26 лет назад.

PS. Опрос по выборам Белоруссии, о котором просили читатели, завтра сделаю.

PS2. Послание Лукашенко к белорусскому народу.



Из примечательного.

1. Необходимо сильное государство в жизни нации.
2. Россия поменяла братские отношения на партнерские.
3. Тем не менее, Россия и Белоруссия останутся самыми близкими союзниками.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6070175.html

Метки: белоруссия, выборы, лукашенко, тихановская

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15 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11201 9183
    марина 4 августа 2020 в 13:59

    да, 26 лет так же -производственник Кебич (старый строй) и новый говорящий из села и искреннее желание перемен.Главное уловить это искреннее желание толпы и поиспользовать-уловившие пьют шампанское.

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    1
  • 4786 3222
    малыш 4 августа 2020 в 14:11

    Толпа пьет водичку.

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  • 4786 3222
    малыш 4 августа 2020 в 14:24

    Белорусский народ должен выбрать своего президента.
    Потому что сейчас Россия не выдержит помогать братанам.

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  • 11201 9183
    марина 4 августа 2020 в 14:33

    т.е Россия ,чтобы выдержать удары второй,третьей волны биовойны и всяких других бактерий финансово-экономических отдает братанов на прокорм ВКЛ с Крышами,тем более белорусам нравится сегодняшняя жизнь хохлов,высокие материи о флаге,суверенности их не касаются.Но будет следить за процессом и если совсем уже решат поставить НАТО например за денежку у себя ,то быстренько устроит им могилевскую или другую ставку царскую,так? голодных будет уже побольше и переехавших после победы кого-то (уже ведь нет разницы,при всех каюк экономике) к ним.

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    1
  • 1469 1205
    Андрей Попов 4 августа 2020 в 15:00

    Согласно последним исследованиям батька хочет что бы столовая была в Москве, гостиная в Брюсселе, а спальня в Вашингтоне.

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    3
  • 1469 1205
    Андрей Попов 4 августа 2020 в 15:17

    Из интернета…
    ПРО “ПРОРОССИЙСКОЕ БОЛЬШИНСТВО” В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.

    Про на­стро­е­ния в Рес­пуб­ли­ке Бе­ла­русь. Вынес ком­мен­та­рий в от­дель­ную ма­лень­кую ста­тей­ку.

    Отсюда, с рос­сий­ской сто­ро­ны не видят об­суж­да­ю­щие несколь­ких про­стых вещей.

    И, как след­ствие, многие рисуют какие-то ми­фи­че­ские кон­струк­ции типа “про­рос­сий­ско­го боль­шин­ства”.

    Я сам из Минска родом. У меня там семья. У меня там недви­жи­мость. Я там живу пе­ри­о­ди­че­ски. Ну а уж с об­ще­ни­ем все в по­ряд­ке.

    Да­вай­те я вам раз­ло­жу. Мас­со­вые пред­став­ле­ния в народе.

    До Путина в Бе­ла­ру­си (впро­чем, не только, эта кар­тин­ка была везде) Россия счи­та­лась гряз­ным, слабым, во­ню­чим го­су­дар­ством, ко­то­ро­му жить оста­лось мак­си­мум пару лет.
    Вы­гля­де­ло это при­бли­зи­тель­но так:
    В России пьянь и рвань. У нас ев­ро­пей­ская чи­сто­та и по­ря­док. Мы тру­до­лю­би­вые.
    В России тер­ак­ты и война. Наши сы­но­вья служат возле дома.
    В России кри­ми­нал везде. У нас кри­ми­на­ла нет вообще.
    В России кор­руп­ция. У нас нет.
    В России оли­гар­хи. У нас со­ци­а­лизм.
    В России орда. У нас ев­ро­пей­ское при­лич­ное го­су­дар­ство с одним изъ­я­ном – “Лу­ка­шен­ков­ский совок” (как это все од­но­вре­мен­но, не спра­ши­вай­те).
    и так далее, и тому по­доб­ное.

    Где-то в начале 2000-х стал воз­ни­кать ко­гни­тив­ный дис­со­нанс когда рос­си­яне при­ез­жа­ли и спо­кой­но жили в го­сти­ни­це, на день про­жи­ва­ния в ко­то­рой бе­ло­ру­су надо было пахать почти месяц. Когда смот­ре­ли на машины рос­си­ян, и так далее. Объ­яс­ня­лось это для себя тем, что “Это ж воры мос­ков­ские, а так-то Россия в полной жопе..” и смотри первую часть.

    Потом шаблон начал рвать­ся окон­ча­тель­но, многие в Россию по­еха­ли ра­бо­тать, благо для бе­ло­ру­сов ни­ка­ких слож­ных до­ку­мен­тов не надо. По­яви­лись со­мне­ва­ю­щи­е­ся. Но это пе­ре­кры­ва­ет­ся рас­суж­де­ни­ем ны­неш­ним что “Это только в Москве, осталь­ная Россия по преж­не­му в полной жопе”.

    До сих пор боль­шая часть на­се­ле­ния уве­ре­на, что живут они на­мно­го лучше “нищих” рос­си­ян. Укра­ин­ские со­бы­тия очень многие вос­при­ня­ли как угрозу что “Рус­ские у нас от­бе­рут наше ве­ли­ко­леп­ное бла­го­по­лу­чие и за­ста­вят жить в *****, как у них”.

    С другой сто­ро­ны, там в массе на­се­ле­ния полный и по­сто­ян­ный вос­торг и пус­ка­ние слюней как пре­крас­но живут в Польше и Литве. На Укра­ине хотя бы за­ме­ча­тель­ные ка­феш­ки на дороге. Про Гер­ма­нию и го­во­рить не надо. Детей вовсю от­прав­ля­ют учить­ся в Литву (если не по­сту­пил на бюджет, то это де­шев­ле, чем в Минске, да еще и без при­ну­ди­тель­но­го рас­пре­де­ле­ния). Учатся услов­но на фо­то­гра­фов, но в “Уни­вер­си­те­те” (SIC!). И это всех устра­и­ва­ет, ибо дает во­жде­лен­ный вид на жи­тель­ство. Брест и Гродно мас­со­во ра­бо­та­ют в Польше. Там через одного по­лу­чи­ли карты поляка и меч­та­ют в Польшу войти.

    Если кто-то думает, что Лу­ка­шен­ко стал ан­ти­рос­сий­ским просто потому, что ему вожжа под хвост попала, то спешу разо­ча­ро­вать. Это он вполне осо­знан­но пы­та­ет­ся за­ра­бо­тать сим­па­тии на­се­ле­ния.

    По­ни­ма­ние того, что Россия со­дер­жит все эти годы страну – в сле­до­вых ко­ли­че­ствах, у единиц, как пра­ви­ло ру­ко­во­ди­те­лей сред­не­го звена в про­мыш­лен­но­сти. По­ни­ма­ния, что без России страна пре­вра­тит­ся в унылое ***** типа Грузии в те­че­ние бук­валь­но пары лет – и того меньше. В народе до сих пор есть вера, что их ждут в ЕС, причем ввалят денег больше чем По­ля­кам.

    Поверх этого то, что дей­стви­тель­но Лу­ка­шен­ко всем жутко надоел. Мин­ча­нам на­до­е­ли “мо­ги­лев­ские кол­хоз­ные кадры в ру­ко­вод­стве”, чи­нов­ни­кам на­до­е­ло, что с ними раз­го­ва­ри­ва­ют как дво­ро­вы­ми хо­ло­па­ми, ди­рек­то­рам на­до­е­ло, что непред­ска­зу­е­мо все, им же и биз­не­су на­до­е­ло, что жить надо с су­ха­ря­ми на тум­боч­ке, причем сроки 8-10 лет, причем от того на­ру­ша­ешь ты законы или нет, ве­ро­ят­ность по­сад­ки не за­ви­сит вообще.

    При этом глядя на пол­но­стью ушиб­лен­ную на голову оп­по­зи­цию, на­се­ле­ние даже пусть и на самых чест­ных-пре­чест­ных вы­бо­рах про­го­ло­су­ет про­цен­тов 60 ми­ни­мум за Лу­ка­шен­ко. По прин­ци­пу “Лишь бы не было войны”. Многие мои зна­ко­мые, осо­бен­но пен­си­о­не­ры, вполне осо­знан­но пойдут го­ло­со­вать за него. Пенсии, пусть и неболь­шие, но платят во­вре­мя, кварт­пла­та низкая, в го­ро­дах чисто, кри­ми­на­ла особо нет. Это все объ­ек­тив­но. Как люди опыт­ные, они эти ништя­ки так же объ­ек­тив­но ценят. Про­го­ло­со­ва­ло бы и больше, но очень многим, как это не пе­чаль­но нашим ковид-дис­си­ден­там, крайне не по­нра­ви­лось как РБ прошла ко­ро­на­ви­рус­ную эпопею. Сильно народ обо­злил­ся на Лу­ка­шен­ко. Хоть про­па­ган­да и бубнит каждый день про “спасли эко­но­ми­ку”. Но не на­тя­ги­ва­ет­ся ре­зуль­тат ре­аль­ный на это.

    Вся име­ю­ща­я­ся “про­рос­сий­скость” – дайте денег, вы должны, а рас­по­ря­дим­ся пре­крас­но мы и сами. Весь “Союз” – мы сами что хотим делаем, а вы нам по­мо­гай­те. За такой “Союз” – да, боль­шин­ство не против.
    А деньги давать просто так еще дают, но уже го­раз­до меньше. И “нагло” тре­бу­ют за эти деньги ис­пол­не­ния хотя бы ри­ту­аль­ных танцев. Уро­вень жизни от этого падает сильно.

    Вот как-то в таком со­сто­я­нии страна при­ка­ти­лась к тому, к чему при­ка­ти­лась.

    Чем за­кон­чит­ся? Да фиг его знает. Все углуб­ля­ю­ща­я­ся неопре­де­лен­ность. Но рос­си­ян, как спа­си­те­лей, там никто не ждет и в Россию об­ла­стя­ми не рвется от слова “вообще”. Это ре­аль­ность и ис­хо­дить надо из нее, а не вы­ду­мы­вать какое-то “про­рос­сий­ское боль­шин­ство”.
    Источник: https://vk.com/wall388801712_87909

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    1
    • 21416 2214
      РусофилАндрей Попов 4 августа 2020 в 15:26

      Это ПЯТЬ!
      Толково и объективно.
      Потому выберут естественно колхозана.
      А пришла ЕМУ и СТРАНЕ пора платить ДОЛГИ по счетам решат в Кремле.
      В Любой день Беларусь по щелчку пальцев может стать беднее церковной мыши.

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      • 4786 3222
        малышРусофил 4 августа 2020 в 15:31

        Пьянь и рвань сделала страну себе. Чего и братанам желает.

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      • 1469 1205
        Андрей ПоповРусофил 4 августа 2020 в 16:39

        А то тут некоторые обожествляют Лукашенко, и хотят его заместо Путина. И думают про по-прежнему братский белорусский народ как в СССР. Единственная его заслуга что он не разрушил наследие СССР, но он как я понимаю ничего нового и не создал. За годы независимости 113 млрд. дол. прямых и косвенных вливаний от РФ. При населении меньше Москвы. Это и есть секрет политического и экономического чуда, при отсутствии реального развития.

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        5
        • 11201 9183
          маринаАндрей Попов 4 августа 2020 в 17:07

          и об этом ни слова в докладе ,ни слова ,а цифра впечатляет,новые братья -китайцы прозвучали ,сумма не озвучена помощи и то ,что калийные соли ,подставив ножку РФ ,уйдя от единой ценовой политики,теперь у китая.

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        • 9796 3785
          nikolayАндрей Попов 4 августа 2020 в 20:12

          ” Но он как я понимаю, ничего нового и не создал”.
          Кто хочет в СССР – 2, поезжайте в Белоруссию. Там настоящий Советский Союз, потому что коммунист Лукашенко ничего другого не знает. Так его воспитывали в СССР. Как в СССР низкие зарплаты, низкий уровень жизни. Поэтому Белорусы, как и украинцы бегут на запад из его страны. И нечего удивляться массовым протестам.

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  • 1145 712
    Облико Морале 4 августа 2020 в 21:02

    Единственный РЕАЛЬНЫЙ президент бывших СССР который, поднял планку естественного прироста населения из отрицательной параболы в положительную и её удерживает! Низкий поклон Александру Лукашенко за это! И за то что не впустил гастарбайтеров, за то что сохранил сельское хозяйство с натуральной продукцией. За то что у него чисто в стране! А всех кто здесь прокомментировал продолжают планомерно уничтожать- путлеры там всякие, потрошенки, берги, штайны и шильды! А счастья, это вовсе не деньги и не технологии! Счастье когда ты дышишь чистым воздухом, пьёшь чистую воду и кушаешь здоровую пищу и дополняешь, а не уничтожаешь окружающую среду… А все технологии, с данной моделью развития человечества ведут только к ещё большему накоплению капитала у того, кому эти технологии принадлежат! НЕ ТЕ У ВАС ЦЕННОСТИ ВОВСЕ!

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