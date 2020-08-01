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Корпорации уже начали управлять эволюцией человека? Сергей Савельев

10:21. 1 августа 2020 109 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x1sQhRhzD24

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 31931 27753
    Вячеслав 1 августа 2020 в 10:47

    Место аристократии пытается занять элита – разжиревшие ростовщики и бандиты… Раньше, когда на Земле была настоящая культура, населением руководила аристократия – люди высокого уровня развития, которые служили примером для подражания. С приходом Романовых, аристократию уничтожили, и появились элиты…
    Российская элита – это не соль, а стыд и боль страны. Общая деградация начинается с элиты, то есть с той части общества, которую пытаются выдать за лучшую; с утраты этой частью чести и морали. У российской элиты, как уже сказано, одна ценность – нажива любым способом. Тех, кого в России называют элитой, на Западе просто сажают в тюрьму… Эта элита – просо сомнительное место, где есть деньги и власть…
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    ***
    При слове “элита” передо мной, почему-то всплывают свиные рыла с бычьими мордами… Но никак не показываются одухотворённые аристократические лица с умными и уверенными взглядами…

    Ничего у этих “элит” не выйдет по простой причине – им до фени те, кто не в их “команде” и они не будут метать деньги туда, где у них не хватает мозгов…

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