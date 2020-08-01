Корпорации уже начали управлять эволюцией человека? Сергей Савельев
10:21. 1 августа 2020 109 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Идите по земле, сбивайте о камни ноги, карабкайтесь по склону. Все трудности, которые вам будут даны, вы должны преодолеть одну за другой. Никогда не слушайте тех, кто, желая вам помочь, советует отбросить хоть одно из ваших исканий. Враги помогут вам закалиться. Это их дело, они с ним прекрасно справляются.
Место аристократии пытается занять элита – разжиревшие ростовщики и бандиты… Раньше, когда на Земле была настоящая культура, населением руководила аристократия – люди высокого уровня развития, которые служили примером для подражания. С приходом Романовых, аристократию уничтожили, и появились элиты…
Российская элита – это не соль, а стыд и боль страны. Общая деградация начинается с элиты, то есть с той части общества, которую пытаются выдать за лучшую; с утраты этой частью чести и морали. У российской элиты, как уже сказано, одна ценность – нажива любым способом. Тех, кого в России называют элитой, на Западе просто сажают в тюрьму… Эта элита – просо сомнительное место, где есть деньги и власть…
Картина психопатологии «элит», сформированных дегенератами, из дегенератов и для дегенератов в РФ ещё только складывается из мозаики отдельных случаев, на Западе же представлена во всей клинической полноте.
***
При слове “элита” передо мной, почему-то всплывают свиные рыла с бычьими мордами… Но никак не показываются одухотворённые аристократические лица с умными и уверенными взглядами…
Ничего у этих “элит” не выйдет по простой причине – им до фени те, кто не в их “команде” и они не будут метать деньги туда, где у них не хватает мозгов…