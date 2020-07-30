Такого не было со времён Второй Мировой. Последствия только начинают сказываться. А. Вассерман.
09:36. 30 июля 2020 172 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Положение, занимаемое человеком, его профессия абсолютно ничего не значат. Решающим является то, как он работает, соответствует ли он месту, на котором оказался. Не имеет значения радиус его деятельности, важно лишь, справляется ли он с кругом своих обязанностей.