«Смертельное оружие»: российский танк шокировал журналистов (ВИДЕО)
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.
На записи можно увидеть, как военнослужащие отрабатывают навыки подводного вождения в Оренбургской области, преодолевая водную преграду глубиной пять метров.
«Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало», — говорится в материале.
Как отмечается в статье, «шокирующее видео» российского оборонного ведомства «просто впечатляет».
Авторы материала указали, что с помощью «структурных изменений и новшеств последнего поколения» эту модель военной техники значительно усовершенствовали. Журналисты назвали Т-72БЗ «беспрецедентным смертельным оружием», сравнив его с подлодкой.
Как пояснили в Минобороны, боевые машины оснащены специальными воздуховодами. Во время передвижения танкисты ориентировались по специальным приборам и не допускали остановок и резких поворотов.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1596060300
Какие идиоты,куда их главреды смотрят.
Они скоро будут удивляться показанному пальчику.)
Да я удивляюсь пиарщикам от Шойгу ,ну билят откровенный идиотизм, они похоже решили что стадо баранов (типа россиянский электорат) деградировало окончательно.
Они не решили, Владимир , а периодически проверяют это состояние его ( я не о тупой статье для идиотов), стада. И не выпускают из поля лжи, обмана и вранья.
Тут ваще полный песец,укровояки применяют россиянскую технику которую нашим хрен продадут.
Прибор противодействия снайперам ПАПВ (переносной автоматический прибор оптико-электронного противодействия) предназначен для обнаружения оптических и оптико-электронных средств (ОЭС), ведущих встречное наблюдение и прицеливание, и постановки им лазерным излучением импульсных световых помех.
Прибор ПАПВ создан российским конструкторским бюро точного машиностроения им. Нудельмана, являющимся лидером в разработке различных лазерных систем.
Фирмы в Москве торгующие этим оборудованием;
Общество с ограниченной ответственностью «ТСС”
Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва. Улица Мясницкая, дом 30/1/2, стр. 2.
Фактический адрес: 105425, г. Москва. Улица 3-я Парковая, дом 41Б.
Вопрос откуда эти приборы у ВСУ? – https://pandoraopen.ru/2020-07-30/svodki-ot-opolcheniya-novorossii-30-iyulya-2020/#comments
Да торгуют все. Налево и направо. Вероятно, и установка “защиты от дурака” уже не поможет.