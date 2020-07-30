«Смертельное оружие»: российский танк шокировал журналистов (ВИДЕО)

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.

На записи можно увидеть, как военнослужащие отрабатывают навыки подводного вождения в Оренбургской области, преодолевая водную преграду глубиной пять метров.

«Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало», — говорится в материале.

Как отмечается в статье, «шокирующее видео» российского оборонного ведомства «просто впечатляет».

Авторы материала указали, что с помощью «структурных изменений и новшеств последнего поколения» эту модель военной техники значительно усовершенствовали. Журналисты назвали Т-72БЗ «беспрецедентным смертельным оружием», сравнив его с подлодкой.

Как пояснили в Минобороны, боевые машины оснащены специальными воздуховодами. Во время передвижения танкисты ориентировались по специальным приборам и не допускали остановок и резких поворотов.

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