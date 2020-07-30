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«Смертельное оружие»: российский танк шокировал журналистов (ВИДЕО)

01:05. 30 июля 2020 138 просмотров 6 коммент. Опубликовал:
«Смертельное оружие»: российский танк шокировал журналистов (ВИДЕО) | Русская весна

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ. Ролик опубликовало российское Минобороны.

На записи можно увидеть, как военнослужащие отрабатывают навыки подводного вождения в Оренбургской области, преодолевая водную преграду глубиной пять метров.

«Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало», — говорится в материале.

Как отмечается в статье, «шокирующее видео» российского оборонного ведомства «просто впечатляет».

Авторы материала указали, что с помощью «структурных изменений и новшеств последнего поколения» эту модель военной техники значительно усовершенствовали. Журналисты назвали Т-72БЗ «беспрецедентным смертельным оружием», сравнив его с подлодкой.

Как пояснили в Минобороны, боевые машины оснащены специальными воздуховодами. Во время передвижения танкисты ориентировались по специальным приборам и не допускали остановок и резких поворотов.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1596060300

Метки: Новости

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 16689 11863
    Владимир 30 июля 2020 в 10:41

    Какие идиоты,куда их главреды смотрят.

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    1
    • 14004 12954
      жора шаповВладимир 30 июля 2020 в 11:17

      Они скоро будут удивляться показанному пальчику.)

      Ответить
      1
      • 16689 11863
        Владимиржора шапов 30 июля 2020 в 11:29

        Да я удивляюсь пиарщикам от Шойгу ,ну билят откровенный идиотизм, они похоже решили что стадо баранов (типа россиянский электорат) деградировало окончательно.

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      • 16689 11863
        Владимиржора шапов 30 июля 2020 в 11:35

        Тут ваще полный песец,укровояки применяют россиянскую технику которую нашим хрен продадут.
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  • 14004 12954
    жора шапов 30 июля 2020 в 11:46

    Да торгуют все. Налево и направо. Вероятно, и установка “защиты от дурака” уже не поможет.

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