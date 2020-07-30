Ракетный оскал: как маршал Баграмян сломал дамоклов меч ядерной угрозы США

История уникальных операций по тайной переброске сил, благодаря которым легендарный военачальник обескровил группу армий «Север» и разрешил Карибский кризис.

22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди обратился к согражданам с речью о ядерном оружии, которое, по его словам, никогда не имело целью угрожать другим нациям, в отличие, как выразился Кеннеди, от «Советов».

В своей речи лидер ядерной державы лукавил — американские ракеты с ядерными боеголовками за год до этого расположились в Турции, у границ СССР. Вашингтон угрожал Москве, считая себя за океаном в безопасности.

Но внезапно стало известно: прямо под боком у США уже развернут могучий ракетный кулак — появление советских ракет в пяти минутах лета от Соединенных Штатов, на Кубе, развеяло претензии Вашингтона на то, чтобы диктовать Москве свою волю. Это повергло в шок и президента, и всех американцев.

Операцию по тайной переправке и развертыванию 51 тысячи военнослужащих, ракетных комплексов и бомбардировщиков возглавлял заместитель министра обороны, начальник тыла Вооруженных сил СССР, дважды Герой Советского Союза маршал Иван Баграмян.

Во время ведения боевых действий в ходе Великой Отечественной войны ему поручали одни из самых тяжелых и трудновыполнимых задач. Баграмян командовал войсками, оказавшись в окружении на Киевском направлении, когда фактически отбил занятую немецкими войсками деревню, идя с винтовкой в руках в полный рост в первых рядах советских солдат, находящихся «на ладони» у фашистов. За этот успех Баграмяна наградили Орденом Красного знамени, что было редкостью в те тяжелые дни. На тот момент ещё генерала, его назначили начальником оперативного управления штаба Юго-Западного фронта под командованием маршала Тимошенко, и он приступил к разработке плана по контрнаступлению в районе Ростова-на-Дону.

21 ноября 1941 года 1-я танковая армия генерала Клейста захватила город, стремясь к выходу на Кавказ, но её фланги оказались на невыгодных позициях. По тонкому ноябрьскому льду Дона части советской 56-й армии проникли в город, в этот же момент одновременно его атаковали войска 9-й и 37-й армий и ополчение с одного из заводов Ростова. Немцам навязали жестокие уличные бои в чужом городе. Уже к исходу следующих суток Ростов-на-Дону был отбит.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Это была первая столь крупная победа Красной армии в Великой Отечественной войне. С момента боя в Ростове-на-Дону пошла очень важная традиция: Сталин отмечал войска за взятие крупного города, крупного населенного пункта, особым приказом с перечислением соединений, объединений частей и фамилий командиров. Это какая честь! На всю страну передавали, печатали в газетах», — рассказывает военный историк Юрий Рубцов.

Фамилия Баграмяна с того дня появлялась в газетах ещё не раз — военачальник и его команда штаба Юго-Западного фронта готовили одну успешную операцию за другой.

Однако были в его военной биографии и неудачи: после грандиозной катастрофы под Харьковом в 1942 году Баграмян часто вспоминал о судьбе генерала Павлова — командующего Западным фронтом, обвиненного в оставлении стратегических рубежей и расстрелянного в июле 1941 года.

В штаб фронта вошли два маршала, прибывшие из Ставки, — Буденный и Ворошилов. Огляделись — на месте был только Баграмян. «Ну все, мы тебя сейчас расстреляем». В штабе повисла гудящая тишина. В этот момент Иван ощутил какую-то странную легкость: когда приговор объявлен, надо просто достойно дойти до конца и сделать все, что должен. Но до исполнения приговора было ещё далеко — разбирательство только начиналось. Баграмяну пришлось лететь в Москву, чтобы объясняться лично со Сталиным.

Тогда за генерала заступился давний товарищ — Георгий Жуков. Не забыл, как Иван поражал всех своим упорством в учебе в Высшей кавалерийской школе. Когда Жуков и Рокоссовский звали друга погулять по вечернему Ленинграду, посмотреть на белые ночи, Иван, махнув рукой, продолжал изучать разостланные на полу карты.

Жуков предложил передать Баграмяну 16-ю армию, прославившуюся в битве за Москву под началом Рокоссовского, которого теперь назначили командующим Брянским фронтом. Под командованием Баграмяна 16-я армия в осенних и зимних боях 1942 года нанесла существенный урон противнику. В феврале-марте 1943 года успешно провела Жиздринскую наступательную операцию, прорвав глубоко эшелонированную оборону противника под Вязьмой. В апреле 1943 года 16-я армия была удостоена звания гвардейской и переименована в 11-ю гвардейскую, а Баграмян получил орден Кутузова I степени.

К концу июля 1944 года не осталось никого, кто сомневался бы в его полководческом таланте. На тот момент усилиями войск под командованием Баграмяна уже были освобождены Витебск и Жлобин, Орша и Лепень; продолжалось наступление по берегам Двины в направлении Двинска. Затем 1-й Прибалтийский фронт освободил значительную часть Латвии и Литвы и вышел к Рижскому заливу, изолировав немецкую группу армий «Север». За успешную организацию войск Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза.

Последней крупной операцией 1-го Прибалтийского фронта стало блокирование немецкой группы армий «Север» в Курляндии. Баграмян снова решил ударить врага с неожиданной для того стороны и организовал одну из самых масштабных тайных перебросок войск: за шесть суток ночными марш-бросками ему удалось совершенно незаметно для врага переправить три общевойсковых, одну танковую армию и огромное количество отдельных соединений. 5 октября 1944 года этот внезапный удар смял немецкую оборону и отрезал 30 немецких дивизий. Благодаря этому была освобождена Литва и Красная Армия вышла на позиции для атаки на Кенигсберг. 24 февраля 1945 года из войск 1-го Прибалтийского фронта была образована Земландская оперативная группа, возглавляемая Баграмяном.

Всего за четыре дня Кенигсберг, который немцы считали абсолютно неприступным, пал благодаря именно умению, а не численности: атакующие подразделения были меньше обороняющихся, а потери среди советских солдат, штурмовавших крепости, оказались в десятки раз меньше, чем среди немецких. За этот грандиозный успех генерал армии Баграмян был награжден полководческим орденом Суворова I степени и заслуженно стал маршалом в 1955 году. Через несколько лет, в 1958 году, он занял пост заместителя министра обороны СССР — начальника тыла Вооруженных сил — и принялся за реформирование советской армии. Однако пришлось Баграмяну и реагировать на совершенно новые виды военных угроз.

Разведка донесла, что США имеют план по ядерной бомбардировке СССР — на страну планировалось сбросить 6 000 ядерных зарядов. Тогда перед руководством СССР остро встал вопрос не просто о сохранении независимости государства, но о его существовании. Баграмяну поставили задачу вновь организовать тайную переброску сил, на сей раз самую грандиозную за всю историю. Чтобы сбить с толку шпионов, операция по переброске войск на Кубу получила кодовое наименование по названию города на Чукотке — «Анадырь».

«Это была одна из самых блестящих операций по переброске вооружения и войск на огромные расстояния, 12 тысяч километров по морю. Солдаты и офицеры даже не знали, куда они едут. Грузили зимнюю одежду для демаскировки, потому что слухи распускались, что это будут учения на Новой Земле», — вспоминает профессор исторического факультета МГУ Владимир Бородаев.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

25 июля на Кубе появилась группа советских войск для развертывания военных баз. Скрытная переброска была выполнена идеально. Масштаб и суть происходящего американская разведка выяснила лишь 14 октября, фактически когда ей просто позволили это увидеть: 9 000 танков, 500 БМП, артиллерия, 24 зенитных комплекса, катера, вооруженные ракетами, 164 крылатых ракеты с ядерными и фугасными головными частями, 42 истребителя-перехватчика, столько же бомбардировщиков, 50 ТРК «Луна», 42 ракеты средней дальности. Все это по дальности накрывало территорию, на которой проживали 90 миллионов американцев. США оказались вынуждены пойти на переговоры с Советским Союзом.

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Источник: https://nstarikov.ru/raketnyj-oskal-kak-marshal-bagramjan-slomal-damoklov-mech-jadernoj-ugrozy-ssha-117411