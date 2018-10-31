Тяжёлый авианосец ” Шторм “

«Российская судостроительная корпорация ОСК рассматривает возможность строительства авианосца нового поколения, который будет иметь водоизмещение большее, чем у ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Подробности вчера сообщило информационное агентство РИА Новости.

Глава Объединенной строительной корпорации (ОСК) Алексей Рахмановрассказал журналистам, что руководство компании прорабатывает вопросы, связанные со строительством нового авианосца для ВМФ РФ. Известно, что по водоизмещению он будет больше, чем «Адмирал Кузнецов».

По словам главы ОСК, сейчас в России есть два предприятия, которые имеют производственные мощности для строительства авианосцев. Первое – «Севмаш», а второй завод Рахманов отказался называть.

Напомним, ранее Крыловский государственный научно-исследовательский центр заявлял о проекте строительства тяжелого авианосца «Шторм» с ядерной установкой РИТМ-200, который будет иметь водоизмещение 90-100 тысяч тонн и сможет поднять на борт до 90 самолетов, включая ДРЛО и современные Су-57, МиГ-35. Не исключено, что корабль сохранит ударную специализацию и будет располагать ракетными комплексами. Поэтому новый авианосец может получить статус ТАКР….»

Подобные новости появляются на российских информпорталах с регулярностью раз в полгода и так же регулярно вызывают у ура-патритов приступы неконтролируемого патриотического угара, а у серьёзных экспертов — чувство недоумения и разочарования. За кого держит господин Рахманов экспертное сообщество? И для чего вводит в заблуждение граждан своей страны?

Ведь совершенно очевидно, что в ближайшем обозримом будущем – 10–15 лет – никаких авианосцев российский флот не получит. И для того есть более чем веские причины.

Ну, во-первых, прежде чем строить авианосцы – самые крупные современные боевые корабли, необходимо построить полноценный современный океанский флот, который будет эти авианосцы сопровождать, усиливать и прикрывать в составе так называемых АУГ – авианосных ударных групп. Для любого современного авианосца это отряд, как минимум, из десятка кораблей класса фрегат – эсминец – крейсер, а так же кораблей обеспечения. Сегодня число таковых в составе ВМФ России можно пересчитать буквально по пальцам, причем в своем большинстве это будут корабли еще советской постройки. Крейсера, эсминцы, фрегаты рассеяны по 4 флотам. Собрать из них полноценную эскортную группу для, максимум, одного авианосца теоретически возможно. Практически же это попросту лишит флоты кораблей дальней морской зоны и низведет их до разнородно-сбродных флотилий прибрежного действия.

Нельзя не обратить внимания на то, что современная Россия не строит крейсера и эсминцы. В лучшем случае отечественный ОПК способен построить куда более скромные по тоннажу и функционалу боевые единицы – фрегаты. Но даже в этом случае ОПК вынужден в буквальном смысле слова «превозмогать» сам себя. Так за минувший с 2010 года срок наш флот должен был получить до 20 фрегатов проекта 22350, но получил лишь один. Из шестерки заложенных в 2010-2013 годах фрегатов проекта 11356 в строй удалось ввести лишь 3. Таким образом, за последние 18 лет наш ВМФ получил 4 новых фрегата, 0 эсминцев и 0 крейсеров. Еще раз – всего 4 фрегата за 8 лет! Такие темпы не только не позволяют строить корабли эскорта для будущих авианосцев, но и ставят под сомнение способность отечественного ОПК обеспечить своевременную замену тем кораблям советской постройки, которые уже в ближайшем будущем придется списывать по причине банального износа.

Во-вторых, планов, конечно, у ОСК громадьё – на «стотысячники» готовы замахнуться, вот только совершенно не ясно, как строить такие корабли-монстры, не имея для них ключевых технологий, например, катапульты для запуска самолётов. Сегодня эту роль на единственном ТАВКР «Адмирал Кузнецов» выполняет «борода» трамплина. Но взлетать с него могут далеко не все типы самолётов. И, прежде всего, не смогут тяжёлые самолёты ДРЛО, без которых авианосное соединение сегодня просто стая слепых котят. А отечественной катапульты как не было, так и нет, и за год её не создашь. Кстати, самих палубных самолетов ДРЛО тоже нет и никаких проектных работ по ним не проводится.В-третьих, где базироваться этим гигантам? Сегодня ни один из отечественных флотов не имеет ни одного подходящего для кораблей такого типа причала с необходимой инфраструктурой и оборудованием. Единственный ТАВКР «Адмирал Кузнецов» базируется у стенки 35-го судоремонтного завода в Мурманске. А ведь пребывание «у стенки» это весьма затратный и технологически сложный цикл – на корабль с заглушенной ГЭУ должны подаваться вода, пар для обогрева, электроэнергия. В условиях северных широт поддержание такого корабля это серьёзная технологическая задача. Именно отсутствие нормальной инфраструктуры привело к тому, что авианесущие крейсеры проекта 1143 были списаны, не выработав и половины нормативного срока. Корабли были просто «загнанны», находясь постоянно в море, и непрерывно расходуя ресурс своих систем.

В-четвертых, до сих пор не озвучен тип ГЭУ будущего российского авианосца. Котлотурбинная, как на «Кузнецове»? Но именно на «Кузнецове» — первом настоящем советском авианосце и во многом корабле опытном, котлотурбинная ГЭУ доказала свою неэффективность. Недаром в 1984 году, догадывавшиеся об этом советские военные, инициировали начало проектирования куда более продвинутого и крупного, чем «Кузнецов» корабля — атомного тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143.7 «Ульяновск». Развал СССР не позволил достроить этот уникальный корабль. Но, повторюсь, советским специалистам было понятно – перспективный авианосец должен быть «а» — крупнее «Кузнецова» и «б» — быть атомным. Только совокупность этих двух положений гарантировала будущему отечественному авианесущему кораблю как возможность нести большое количество палубных самолетов, так и иметь хорошие ходовые характеристики вкупе с соответствующей автономностью и дальностью плавания. Судя по тому, какие авианосцы строят американцы, они в вышеперечисленных нюансах прекрасно разбираются. Судя по тому, что господин Рахманов заикнулся про «а», но ничего не сказал про «б», глава ОСК в вышеперечисленных нюансах авианосцестроения, мягко говоря, разбирается не совсем.

В-пятых, где взять подготовленные команды для таких кораблей? Сегодня в строю лишь один ТАВКР и его экипаж явно не клонируешь для укомплектования нового «тяжёлого» авианосца. Нужно где-то обучать людей, но где? Никакой специальной «школы» авианосного флота сегодня нет. Кроме того, авианосец это гарнизон из, минимум, двух тысяч моряков. А, значит, для их жизни и быта их и их семей необходимы военные городки со всей служебной и бытовой инфраструктурой. Свободных таковых сегодня нет, а значит, необходимы средства на их строительство.

В-шестых, а чем же будет вооружён этот авианосец? Какие самолёты будут на нём базироваться. Очевидно, что модернизированные для полётов с палубы Миг-29 КУБ, к моменту спуска на воду авианосцев, уже безнадёжно устареют. А это значит, нужны новые перспективные проекты самолётов или модернизация до «палубных» самых современных наших машин. А это новые расходы.

В-седьмых, «где деньги, Зин?» В текущей реальности России явно не хватает финансов, недаром мы наблюдаем постоянные «оптимизации» отечественных военных расходов. А ведь на носу, судя по всему, отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что поставит на повестку дня куда более насущную задачу – скорейшее создание российских мобильных ракетных комплексов с баллистическими ракетами средней дальности. В таких условиях государству придется на время забыть не только о постройке авианосцев, но и, возможно, о постройке фрегатов. Почему? Потому что одна ракетная бригада равна по ударной мощи шести фрегатам, а стоит в разы дешевле.

В общем, одно только перечисление стоящих перед флотом и промышленностью проблем создания тяжёлого отечественного авианосца показывает, насколько фантастичны и далеки от реальности заявления господина Рахманова о готовности, порученной его заботам ОСК, таковые построить в обозримом будущем. С реальностью стоит дружить! А маниловщину лучше оставить Гоголю…

Источник: izborsk-club.ru