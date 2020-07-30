Во втором квартале 2020 года экономика США упала на рекордные 32,9% из-за пандемии нового коронавируса, сообщает Министерство торговли США.

Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась после Второй мировой войны.

При этом в первом квартале ВВП снизился на 5%.

Так, потребительские расходы, на которые приходятся две трети ВВП США, в апреле–июне рухнули на 34,6% в годовом выражении. Это также стало рекордным снижением. Особенно сильно это затронуло сферу услуг (затраты на путешествия и туризм, медицинское обслуживание, еду вне дома), которая продемонстрировала падение на 43,5%.

Кроме того, на 11,3% сократились покупки товаров из-за уменьшения спроса, в том числе на одежду и бензин.

Инвестиции компаний в оборудование во втором квартале снизились на максимальные в истории 37,7%. Покупки новостроек упали на 38,7%.

Объем экспорта упал на 64%, импорта — на 53%.

При этом госрасходы незначительно увеличились — на 2,7%.

Опрошенные The Wall Street Journal специалисты ожидали, что падение составит 34,7%. Эксперты отмечают, что даже во время Великой депрессии (1929–1939) не фиксировалось столь значительного сокращения ВВП за такой короткий период.

Худшим по этому показателю кварталом во время мирового финансового кризиса было падение ВВП на 8,4% в четвертом квартале 2008 года. Худшим же за всю историю до этого считался первый квартал 1958 года, когда было зафиксировано падение на 10%.

Вместе с тем эксперты считают, что экономика США начала восстанавливаться в третьем квартале, и рост ВВП может достигнуть 18%.

При этом стоит отметить, что экономика Германии во втором квартале 2020 года сократилась на 11,7%, что является самым низким показателем с начала ежеквартальных подсчетов ВВП в 1970 году.

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