Как советская власть „мучала” детей звёздочками
09:19. 29 июля 2020 81 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
.Да, представляете себе: как минимум с 1956 года в СССР массовым тиражом (200.000 экз. в указанном году, 870.000 экз. в 1978 г., 1.884.500 экз. тремя годами позже) издавался для школьников журнал „Юный техник”, а в нём двали, помимо развивающих фантазию, технические способности и творческие навыки рубликации, ещё и задачки на развитие логики![Ознакомиться с пятью преобразованиями Минобра в первой половине 90-х]
Но вот наступает демократическое время, а так как „рынок всё расставляет по своим местам” (или „расставляет своих по местам”? – точно не помню), то в Минобре началась такая расстановка. Только за 6 первых лет „святых 90-х” министерство реформировалось пять раз – так расставлял рынок…
Но вот наступает демократическое время, а так как „рынок всё расставляет по своим местам” (или „расставляет своих по местам”? – точно не помню), то в Минобре началась такая расстановка. Только за 6 первых лет „святых 90-х” министерство реформировалось пять раз – так расставлял рынок…
14 июля 1990 года Министерство народного образования РСФСР переименовано в Министерство образования РСФСР.
10 ноября 1991 года — преобразовано, включив в себя кроме Министерства образования РСФСР также Государственный комитет РСФСР по молодежной политике и Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы (в части высшей школы).
28 ноября 1991 года вопросы высшей школы переданы в Министерство науки, высшей школы и технической политики РСФСР.
25 декабря 1991 года переименовано в Министерство образования Российской Федерации в связи с изменением наименования государства.
14 августа 1996 года упразднено с передачей его функций в Министерство общего и профессионального образования РФ.
В последующее пятилетие рынок уже кое-что расставил, поэтому изменений в Минобре было всего два.
Наконец, в начале нулевых после ещё парочки расстановок к управлению образованием в России в 2004 году пришёл сын академика АН СССР – А.А. Фурсенко.
Андрей Александрович – человек во всех отношениях рыночно-примечательный. Бывший член КПСС, специалист по финансированию научно-технической сферы приложил максимум усилий, чтобы освободить детей от насилия над ними развивающих творческие способности журналов.
Смотрите, уже в 2008 году тираж журнала „ЮТ” сократился до 18.100 экземпляров. И это – чёткий показатель работоспособности рыночного механизма!
Вот сказал же Фурсенко в 2007 году:«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других», так рынок и отреагировал – сократил размах насилия!!!
А чтобы не быть голословным, приведу образчик методического материала, позволявшего хотя бы чуточку развить творческую личность в ребёнке. И вам судить, дорогой читатель России демократического выбора, насколько советская власть злоупотребляла развитием детей.
Видите, видите сколько звёздочек? А детишек понуждали заменить их цифрами. Какие уж тут потребление и рынок с демократией…
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Хрень голимая, сужу только по той области которую знаю. Все почти все толковые ребята кто занимался радиотехникой с прицелом практики слабо учились и такие задачи просто никто им не давал. Теперь спрашиваю мастера Серёгу а он из новых он наверно 80 г.р. как он учился – училище не помню какое и все. Но этот Мэн починит всё почти всё больше того ради хобби он радиоприемники с юсби в самодельных корпусах из оргстекла с китайской начинкой делает они по классу и виду идут как немецкие а продает он их со своей точки чуть дороже китайских. Это дома на коленке покажите мне чела с высоким образованием пусть советским пусть лдпровским кто так может, если может он уникум. Если автор вундеров реальных имеет ввиду которые стартанули в 90 годы их запад у нас дёрнул, мы слили этих пацанов, нам они не нужны. И внимание! Они никогда не были нужны в этой стране, в этой стране и тогда и сейчас нужны люди за копеечку все творящие по инструкции но не более того. Ещё добавлю про индиго. Индиго не тот кто отвечает на взрослые вопросы не тот кто решит задачу со звездочкой, а тот кто сам задаёт вопросы на которые звёздочки ответить не могут.