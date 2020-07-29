Как советская власть „мучала” детей звёздочками

14 июля 1990 года Министерство народного образования РСФСР переименовано в Министерство образования РСФСР.



10 ноября 1991 года — преобразовано, включив в себя кроме Министерства образования РСФСР также Государственный комитет РСФСР по молодежной политике и Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы (в части высшей школы).



28 ноября 1991 года вопросы высшей школы переданы в Министерство науки, высшей школы и технической политики РСФСР.



25 декабря 1991 года переименовано в Министерство образования Российской Федерации в связи с изменением наименования государства.

14 августа 1996 года упразднено с передачей его функций в Министерство общего и профессионального образования РФ.

