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Цикл лекций Натальи Теренковой “Забытые боги”. Зороастризм

19:01. 29 июля 2020 108 просмотров Нет комментариев Опубликовал:




Наталья Теренкова – культуролог, специалист по религиям, мифологиям и верованиям. В цикле лекций – рассказ о том, во что верили люди разных культур в прошлом, как с их точки зрения было устроено мироздание и какие культурные традиции дошли до наших дней. Вместе с Натальей слушатели посчитают, сколько душ было у самого обыкновенного египтянина, раскроют истинную суть Бабы Яги, узнают, кто живет в девяти скандинавских мирах, и поймут сложности захоронения в воздухе.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10459058.html

Метки: Видео, Культура, лекции, Мифология, прошлое, религии

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