Цикл лекций Натальи Теренковой “Забытые боги”. Зороастризм

Наталья Теренкова – культуролог, специалист по религиям, мифологиям и верованиям. В цикле лекций – рассказ о том, во что верили люди разных культур в прошлом, как с их точки зрения было устроено мироздание и какие культурные традиции дошли до наших дней. Вместе с Натальей слушатели посчитают, сколько душ было у самого обыкновенного египтянина, раскроют истинную суть Бабы Яги, узнают, кто живет в девяти скандинавских мирах, и поймут сложности захоронения в воздухе.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10459058.html