Убийство бандеровцами Ярослава Галана

Ярослав Александрович Галан — известный советский писатель, антифашист, драматург, который очень много писал о преступлениях ОУН-УПА. Вот один из примеров:

«Четырнадцатилетняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в её присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит, как осиновый лист. Несколько месяцев назад в Воробьиную ночь к крестьянской хате недалеко от города Сарны пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей. Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребёнка, но в последнюю минуту в его мозгу родилась новая «идея»: «Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы, чего доброго, не умерла с голоду, мы оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубайте ей свинины!..» «Хлопцам» это предложение понравилось. Через несколько минут перед оцепеневшей от ужаса девочкой выросла гора мяса из истекающих кровью отца и матери…».

В 1949 г. украинские националисты в честь десятой годовщины воссоединения Западной Украины с Украинской ССР решили открыто заявить о своем существовании убийством какого-нибудь крупного общественного деятеля, известного своей преданностью Советской власти.

24 октября в квартиру к известному писателю Ярославу Галану позвонили два националиста. На основе допроса обвиняемых и свидетелей удалось реконструировать события.

В прихожей раздался звонок. К двери подошла домработница Евстафия Довгун и спросила:

— Кто там?

— Мы до писателя! Он дома?

Услышав голос Лукашевича (этому молодому националисту, который не раз приходил к домой к советскому писателю, чтобы втереться в доверие, Галан помогать решить вопросы с учебой — прим. автора), домработница открыла дверь.

— Писатель дома? — переспросил Лукашевич.

— Дома, дома, — сказала Довгун, пропуская его и другого националиста Стахура в прихожую.

Дверь комнаты открылась, и на пороге показался Ярослав Галан. Он приветливо сказал:

— А, это вы, хлопцы. Заходите…

Посетители вошли, Лукашевич сел на предложенный ему стул, справа от писателя. Стахур остановился за спиной Галана.

— Снова неприятности у нас в институте, — поспешно заговорил Лукашевич.

— Какие именно? — спросил Галан и приготовился слушать. Лукашевич подмигнул Стахуру.

По этому сигналу тот мгновенно выхватил из-за пояса топор и стал наносить один за другим удары писателю до голове. Сразу же потеряв сознание, Галан упал с кресла на пол.

В это время домработница вошла в кабинет Галана, чтобы произвести там уборку. Лукашевич бросился к ней.

Вот что показала на суде Евстафия Довгун:

— Держа в руке пистолет, Лукашевич приказал мне молчать и отвел меня от окна к дивану, стоявшему возле печки. Затем в кабинет вбежал его напарник. Он оторвал от телефонного аппарата шнур. Этим шнуром они вдвоем связали мне ноги и руки. Затем Лукашевич нашел на диване носок жены Галана и забил мне этим носком рот. Потом открыл ящик письменного стола и стал рыться в нем…

В это время, — продолжала рассказывать домработница, — в дверь кто-то позвонил. Лукашевич и Стахур насторожились. Когда звонивший ушел, они заторопились. Лукашевич торопливо проверил, крепко ли я связана, и они выскочили из квартиры.

Довгун сделала попытку освободиться, и это ей удалось. Выбежав из кабинета, она увидела лежащего в луже крови Галана.

В ужасе бросилась на лестничную клетку и стала звать на помощь.

Дело Иллария Лукашевича и его сообщников слушал военный трибунал Прикарпатского военного округа 3 и 4 января 1951 года.

На судебном заседании был зачитан акт судебно-медицинской экспертизы. В нем говорилось, что смерть Ярослава Галана наступила от одиннадцати рубленых ран головы, сопровождавшихся нарушением целости костей черепа и повреждением правого большого полушария мозга и мозжечка и обильными кровотечениями. Почти каждая из указанных ран являлась смертельной. Шесть ударов были нанесены Галану, когда он ещё сидел или стоял, и пять, когда уже лежал на полу, то есть будучи уже мертвым.

Обвиняемые полностью признали свою вину. В частности, подсудимый Илларий Лукашевич показал:

— Да, я являюсь убийцей Ярослава Галана. Во время бесед со мной оуновские руководители говорили, что Галана нужно убрать, потому что он в прессе выступает против греко-католической церкви и националистического движения, на Нюрнбергском процессе требовал выдачи Степана Бандеры и суда над ним.

Военный трибунал Прикарпатского военного округа приговорил Иллария Лукашевича и его пособников к расстрелу. Прошение осужденных о помиловании было отклонено. 15 марта 1951 года приговор приведен в исполнение.

Через полгода был пойман убийца Михаил Стахур, которого приговорили к смерти через повешение.

После убийства Галана на Западную Украину приехала все руководство МГБ. В том числе, Павел Судоплатов. Через 4 месяца после убийства Галана был ликвидирован главком УПА Роман Шухевич.

Источник: Беляев В. Преступление на Гвардейской. // Неотвратимое возмездие. — М.; Воениздат, 1979

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Источник: https://nstarikov.ru/ubijstvo-banderovcami-jaroslava-galana-117260