Концептуал СМИ О фильме по произведению И.А. Ефремова

Человечество в результате уклонения в своей деятельности от Божьего промысла существует в условиях глобальных системных кризисов: биосферно-экологическом, экономическом, военно-политическом, социальном. В мире происходят глобальные перемены, которые затронут каждого. И то, в каком мире мы будем жить завтра, зависит от каждого из нас.

И.А. Ефремов – выдающийся русский учёный и писатель-фантаст, благодаря своему провидческому чутью чувствовал алгоритмику течения глобального исторического процесса и указал на возможные угрозы, с которыми столкнётся человечество в будущем в результате своей неправедности, в таких своих произведениях как: «Час Быка», «Туманность Андромеды» и т.д. К сожалению, творчество Ефремова не так популярно, как тех же самых Стругацких, его не пропагандируют в СМИ, не изучают в школах, по его произведениям не снимаются фильмы.

Год назад инициативная группа людей выдвинула идею создания фильма по произведению Ивана Ефремова «Час Быка». Целью данного проекта является не только создание фильма, но и приобретение всеми праведно ориентированными людьми опыта в реализации общественно полезных инициатив.

В настоящее время функционирует сайт по созданию фильма. При активной поддержке Русского Космического Общества проходит конкурс художественных материалов к будущему фильму (рисунки, музыка, сценарий фильма). Желающие могут познакомиться с условиями конкурса и подать заявку на вышеуказанном сайте. Также имеется группа ВКонтакте, где можно включиться в активное обсуждение проекта и просто кому интересно творчество И.А. Ефремова. Проект заинтересован в помощи всех праведно мыслящих чувствующих и действующих людей – кому не безразлично будущее человечества.

Общественная инициатива.