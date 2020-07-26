Самые безумные методы защиты от коронавируса, которые используют таксисты (ФОТО)

В это удивительное и непростое время таксисты — именно те люди, которые остаются на передовой.

Об этом сообщает «Рамблер».

В это удивительное и непростое время таксисты — именно те люди, которые остаются на передовой несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Они контактируют с огромным количеством пассажиров ежедневно и, конечно же, не хотят стать заложниками новой болезни, так быстро распространившейся по миру.

Современные технологии пока помогают недостаточно, поэтому им пришлось прибегнуть к собственным изобретениям. Правда, некоторые из них выглядят, мягко говоря, слегка удручающе.

Но что не сделаешь ради безопасности пассажиров и собственного спокойствия? В галерее «Рамблера» — самые странные методы таксистов по защите от коронавируса. Такого вы (и мы) еще не видели! Об этом сообщает «Рамблер».

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Стелла Шмель