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Самые безумные методы защиты от коронавируса, которые используют таксисты (ФОТО)

01:30. 26 июля 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Самые безумные методы защиты от коронавируса, которые используют таксисты (ФОТО) | Русская весна

В это удивительное и непростое время таксисты — именно те люди, которые остаются на передовой.

Об этом сообщает «Рамблер».

В это удивительное и непростое время таксисты — именно те люди, которые остаются на передовой несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Они контактируют с огромным количеством пассажиров ежедневно и, конечно же, не хотят стать заложниками новой болезни, так быстро распространившейся по миру.

Современные технологии пока помогают недостаточно, поэтому им пришлось прибегнуть к собственным изобретениям. Правда, некоторые из них выглядят, мягко говоря, слегка удручающе.

Но что не сделаешь ради безопасности пассажиров и собственного спокойствия? В галерее «Рамблера» — самые странные методы таксистов по защите от коронавируса. Такого вы (и мы) еще не видели! Об этом сообщает «Рамблер».

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Стелла Шмель

"Таксисты в Нью-Йорке просто непобедимы" "Мой друг из Нью-Йорка прислал мне фотку из "Убера", который приехал к нему на вызов"

«У моего водителя очень серьезная установка».

«Это было в Tesla как-то раз».

Защищаются, как могут! Когда просто необходимо свое личное пространство!

Многие пользователи начали делиться фотографиями из салона. Коронавирус не пройдет!

Тяжело ведь в противогазе, наверное.

Источник: https://rusvesna.su/news/1595692457

Метки: Новости

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