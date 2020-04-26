Новости Украины и Новороссии 26 апреля 2020

Еженедельник «Аргументы недели» публикует интервью с известным рок-музыкантом, поэтом, лидером группы «ВА-БАНКЪ», заслуженным артистом РФ Александром Ф. Скляром, который активно поддерживает ДНР и ЛНР.

«Я всегда был читающим человеком»

— Александр, какими качествами сегодня должен обладать рок-исполнитель, учитывая стремительное развитие новейших технологий?

— Никаких новых качеств с современными технологиями не требуется. Единственное, что нужно творческому человеку, это продолжать творить. И всё. А все технологии и прочие чудеса 21-го века могут быть применены специально обученными людьми. Музыкант или любой другой творческий человек должен жить своим творчеством. И никаких особых навыков не требуется.

Если есть какие-то более сложные вещи, которые нужно делать для того, чтобы записать свою продукцию, то для этого есть специализированные места — например, студии. А примитивным вещам, таким, как владение навыками общения в соцсетях, думаю, и обезьяну можно научить.

— Вам интересно мнение и реакция слушателя на Вашу музыку?

— Интересна реакция, когда играем живой концерт. Естественно, это общение со своим слушателем и ответная реакция на созданную атмосферу. Это очень важно для любого музыканта, выходящего на сцену. Но когда ты просто отправляешь своё детище в сеть, записываешь очередную песню или альбом, уже понимаешь, что сделал всё, что мог.

А уж в чьём сердце это отзовётся — тебя никоим образом не касается, и ты на это повлиять не можешь. Поэтому, интересно на живом концерте и, в общем-то, не очень интересно на удалённом общении.



Фото Марины Щегловой

— Есть другие сферы, кроме музыки, которые Вас привлекают?

— Я — созерцатель, то есть, люблю просто смотреть на природу, на то, как протекает жизнь во всех её проявлениях. Ёжики, птички, почки на деревьях, звёздное небо над головой — вот мои интересы. Никакого хобби у меня нет. Но, в то же время, я всегда был читающим человеком: так уж с детства меня воспитали родители, что я довольно много читал.

Любимые книги перечитываю и делаю это, как правило, очень медленно и вдумчиво, отмечая какие-то вещи карандашиком. Такая у меня специальная метода чтения. На дальних пустых страничках помечаю наиболее понравившиеся места, чтобы потом можно было легко пройтись по главным мыслям, которые меня интересовали на момент чтения книги.

Потом люблю пройтись по этим заметкам, раскрыть книгу на нужном месте и посмотреть: а как изменилось моё ощущение, трогает ли меня теперь эта мысль? Так порою замечаешь свои собственные изменения.

Ещё люблю настоящую поэзию. К поэтам, которых выделяю, обращаюсь, а рифмоплётство — это мимо меня. Я не интересуюсь многочисленными новыми поступлениями по этой линии: считаю, что просто умение рифмовать строчки отнюдь не качество поэзии.

— Назовите пару любимых книг из недавно прочитанных?

— Совсем недавно с большим вниманием прочитал книгу Сергея Шаргунова «Катаев. Погоня за вечной весной». Она у меня была отложена давно, и вот на самоизоляции смог её прочесть. Открыл для себя много интересного и в самом Валентине Катаеве, и в его окружении, после чего понял, что меня интересует творчество позднего Катаева. Нашёл в сети его книгу «Трава забвения»: необычайно интересная, особенно в части отношений Катаева и Бунина. В данном случае, книга Сергея Шаргунова повлекла за собой интерес к творчеству самого Катаева.

Также дочитываю ранее отложенную книгу Захара Прилепина «Есенин. Обещая встречу впереди». Есенин — один из моих любимых поэтов. На днях я подобрал мелодию к его стихотворению «Батум», написанному в 1924 году.

Раньше почему-то не было мыслей попробовать его спеть, а тут под каким-то другим углом посмотрел и понял, что из него получится отличная песня. Крутил мелодию несколько дней в голове, и, в конце концов, родилась песня, фактически инициированная творчеством Прилепина.

«Всё повторим, когда будет возможность»

— Приходилось ли когда-нибудь переступать через свои принципы?

— Нет, наверное, не приходилось. Не могу припомнить такого момента.

— Какой из концертов за последнее время стал для Вас самим запоминающимся, и почему?

— Последний концерт перед закрытием всех мероприятий в связи с карантином. Он состоялся в московской «Горбушке» и был посвящён 20-летию выхода нашего альбома «Нижняя тундра». Этот альбом был совместным проектом группы «ВА-БАНКЪ» и Виктора Пелевина: он написал рассказ, а мы на него сделали саундтрек. В этом году мы впервые за долгие годы сыграли его целиком.

Это был специфический концерт, который мы долго готовили, хотели, чтобы эти вещи прозвучали в современных аранжировках. И, мне кажется, он получился глубоким и проникновенным: концептуальная программа с единым сквозным сюжетом, большим количеством электронных подкладов, великолепным видеорядом.

Необычное звучание группы «ВА-БАНКЪ»! Я хотел эту программу повторить на летних фестивалях, но, судя по всему, из-за карантина они не состоятся, хотя официальных отмен пока нет. По моим же ощущениям, их в этом году не будет. Но мы всё повторим, когда будет возможность.



Фото Марины Щегловой

— Много ли концертов пришлось отменить из-за карантина?

— Первым нашим отменённым концертом стал ежегодный концерт, посвящённый дню рождения Александра Вертинского. Он должен был состояться 21 марта в Казанской филармонии. Потом отменились и другие. Впрочем, концертная деятельность прекратилась у всех, это наша общая ситуация, чего мне особо жаловаться?

«Люди вправе ожидать больше шагов навстречу»

— Что думаете по поводу нынешней эпидемии?

— Существует много разных мнений. Я себя как бы дистанцирую от всевозможных домыслов на эту тему. Думаю, что это очень заразная разновидность гриппа, на тему которой поднята совершенно безумная мировая волна в СМИ. Эта истерия меня сильно раздражает, считаю, что она сильно способствует засорению мозгов. Какие-то меры безопасности, конечно же, нужно предпринимать.

Возможно, «корона» для пожилых людей более опасная, и заражение ею вполне может выступить триггером развития болячек. Но не в такой же психической атмосфере, как сейчас!

Думаю, что вводить жёсткие меры нужно было в самом начале эпидемии, то есть, в конце февраля. Но, наверное, к этому не были готовы те, от которых зависит их введение. Поэтому меры ужесточались постепенно, и, вероятно, это не очень правильно. Хотя тут я не готов судить. Теперь мы имеем то, что имеем. В любом случае, находимся не в самой худшей ситуации по сравнению с другими странами. Но, мне кажется, что меры по поддержке нашего населения, вынужденно оказавшегося заложником обстоятельств, недостаточны.

То есть, государство недостаточно продумало и осуществило поддержку людей, запертых в собственных жилищах. Они вправе ожидать гораздо больше шагов навстречу. К примеру, нужно было до конца карантинных мер обнулить все траты на те же коммунальные услуги.

— А откуда для этого брать деньги?

— Деньги должен дать крупный российский бизнес по государственному приказу.

Создать конкретный фонд и наполнять его не из федеральных резервов, а в обязательном порядке из крупного бизнеса, как это было сделано в Китае: там, насколько я помню, порядка 3-4 миллиардов долларов получено за счёт взносов крупного бизнеса.

Также не сделана такая элементарная вещь, как отмена платных парковок, в частности, в Москве. Где эта отмена, как, например, в Будапеште? Мы ведь в курсе всего, что происходит в мире!

Помимо этого очевидно, что в первую очередь пострадает малый и средний бизнес.

— Он уже пострадал…

— Чем дольше эта ситуация будет затягиваться, тем ещё больше пострадает. Значит, нужно каким-то образом помочь.



Фото Валентина Монастырского

— Где самоизолировались, чем занимаетесь во время вынужденного простоя?

— Живу за городом, недалеко от Москвы. На самом деле, у меня довольно плотный график и практически нет свободного времени, поскольку я придумал для себя некую «антикризисную программу».

Вспоминаю свои старые подзабытые песни, выкладываю их в сеть, провожу некоторые встречи, общаюсь с представителями фондов. Потихонечку пишу, что пишется, стараюсь пристальнее к себе присматриваться. Такая себе лично-общественная деятельность, связанная с творчеством.

Могу поиграть на гитаре, почитать, погулять. Я не нахожусь в угнетённом состоянии. Прежде всего потому, что мне помогает окружающая природа. Жизнь продолжается своим чередом.

— Цифровой пропуск оформили?

— Мне он пока был не нужен. Когда понадобится, оформлю: насколько знаю, это несложно.

«Не отчаивайтесь и не унывайте!»

— Сейчас многие исполнители дают онлайн-концерты. Не планируете принять участие?

— Для того, чтобы провести онлайн-концерт, нужно иметь хороший интернет. Мой этого не позволяет, и это один из маленьких минусов. Впрочем, уже есть несколько предложений, и я не исключаю, что проведём такой концерт, но чуть позже, если технически всё будет подготовлено.

Был онлайн-марафон на «Нашем радио»: они ко мне обратились заранее, и я направил несколько песен из «антикризисной программы». Так или иначе, это участие.

— Как отпраздновали Пасху?

— У нас здесь есть несколько храмов, но я не ходил. Я, так сказать, внутренне отметил, поздравил своих близких. Сейчас, пользуясь случаем, поздравляю всех со светлым праздником Пасхи!

— Что скажете по поводу отмены празднования Дня Победы 9 мая? Стоит ли COVID этого?

— Думаю, что в рамках происходящего это было неизбежным. Если мы все самоизолированы, то как организовывать Парад Победы? Можно было, конечно, провести без трибун и зрителей, но это само по себе выглядело бы довольно странно.

И потом, мы не должны забывать, что в группе риска по заражению оказались бы военнослужащие.

Если следовать логике антивирусных мер, то, как ни печально, но массовое празднование нужно отменить. При этом каждый может праздновать сам, ведь День Победы всё равно остаётся с каждым человеком! Да, всё это необычно, но, согласитесь, и вся эта ситуация необычна. Её не с чем сравнивать.

Бессмертный полк в Донецке, май 2017 года



Фото автора

— Что посоветуете скучающим на карантине россиянам?

— Прежде всего, не отчаиваться и не терять бодрость духа!

Потому что уныние, эмоциональная пассивность и чувство обречённости могут гораздо больше повлиять на физическое самочувствие и иммунитет.

Нужно использовать это время как вынужденное погружение в себя, покопаться в своей душе, в целом относясь к происходящему как к некоему промыслительному испытанию.

Я призываю не предаваться унынию и пессимизму, постараться найти какие-то положительные моменты и зацепиться за них. И карабкаться вверх, только вверх и вперёд!

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Оксана Шкода