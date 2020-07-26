Опубликованы потрясающие видеопанорамы Марса в самом высоком качестве (ВИДЕО)

Невиданной красоты марсианские пейзажи, по которым можно «прогуляться» глазами, были на днях опубликованы НАСА.

Видео сделаны с камер на борту марсианских роверов. Благодаря самым последним технологиям мы можем увидеть почти вживую, какова она – Красная планета.

Специалисты НАСА думают над тем, как решить проблему со скоростью отправки данных на Землю. Несмотря на высокое качество камер, сделать это пока очень сложно, так как максимальная доступная скорость составляет 32 килобита в секунду.

Не намного, но увеличить её возможно, если подключить ровер к орбитальному аппарату Mars Reconnaissance. В этом случае мы получаем аж целых два космических мегабайта в секунду.

В НАСА говорят, что это возможно не более 8 минут каждый «Сол» или Марсианский день. Поэтому ждать HD-видео на этих скоростях придётся очень долго



Но в данном случае видео сделано путем искусной «склейки» фотокадров высокого разрешения.

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