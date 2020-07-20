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Тихо и незаметно Россия строит свое будущее. Новый завод-гигант займется импортозамещением

18:19. 20 июля 2020 100 просмотров 3 коммент. Опубликовал:




Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10425919.html

Метки: Видео, импортозамещение, промышленнсть, Россия, строительство

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