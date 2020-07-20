Будут убивать народ, а не власти — открытая дискуссия с Симоньян продолжается

Публикация Маргариты Симоньян, в которой она обратилась к властям Армении вызвала оживлённую дискуссию в социальных сетях. «Русская Весна» уже публиковала как слова поддержки, так и возражения. Ниже мы приводим ответ авторов Telegram-канала «Дави его, б…!»

«Дорогая редакция со смешанными чувствами наблюдает за тем, как Маргарита Симоньян, Игорь Димитриев, Андрей Медведев и многие другие хорошие и неглупые люди с каким-то даже остервенением рассказывают армянам, как Россия не должна и не будет им помогать, как они (армяне) идут по украинскому пути, какие они антироссийские националисты и как им сильный враг (в отличие от «мягкого врага», который был у украинцев — русских) устроит такое, от чего они никогда не очнутся.

И с одной стороны, и правда есть свора невменяемых долбоклюев, у которых — Великая Армения в границах Тиграна 3 и Арташесидов, у которых все кругом враги и мерзавцы, и только армяне — Народ с большой буквы Н, которых тоже «оккупировал» Советский Союз, а Нжде* был героем.

А с другой стороны совсем другое.

— потому что свора невменяемых долбоклюев не так уж велика и обитает в основном в Телеграмах да Фейсбуках. Ну, простите, невозможно же всерьёз реагировать на Telegram-каналы вроде Баграмян-26. А если возможно, так давайте тогда на какого-нибудь Эль-Мюрида всерьёз реагировать. Не уверены, есть ли он в Telegram, но должен бы всплыть.

— потому что даже Пашинян при всей его, хм, сомнительности — это не Порошенко, не Зеленский и даже не Ющенко. Никаких попыток расторжения совместных договоров, никаких демаршей, активное (и эффективное, в отличие от предшественников) взаимодействие с российской властью.

Может, он и хотел бы быть русофобом, этот Пашинян, но мозгов, чтобы понять, что это — самоубийство, у него хватает.

И если вспоминать реакцию российской власти на переворот в Армении, то она, реакция, была максимально сдержанной.

Настолько сдержанной, что сегодняшняя остервенелость хороших и неглупых людей несколько обескураживает.

— потому что Кочарян — никакой не друг России, а обычный наглец, кормивший ереванских националистов, между прочим, за милую душу, даром что сам карабахский. И чёрт его знает, достаточно ли обоснованно его посадили, — но заявления из серии «не будем мы вам помогать, вы Кочаряна посадили» звучат даже не по-детски.

— потому что в Баку, в Лондоне, — и где там ещё демонстрируют мощь и силу азербайджанского мужества, — вместе со «Смерть армянам!» кричат «Смерть русским!».

Ходят тысячи очень похожих на киевских обезьян (не в этническом смысле), и кричат. А в Ереване — не кричат. И не кричали, кстати, никогда. А когда кому-то приходило в голову раззявить рот с подобным, рот ему достаточно быстро затыкали. И «простой народ», к которому многие из хороших и неглупых апеллируют, и представители власти. Это, конечно, мелочи, что и где кричат, да, но…нет. И очень странно, почему хорошие и неглупые люди тщательно высматривают, а иногда и выдумывают сходство армян с майданутыми украми, — и столь же тщательно не хотят замечать куда большего сходства с ними азербайджанцев.

— потому что, наконец, Эрдоган — это такой друг и партнёр, какого даже американцам не пожелаешь. И сейчас этот друг и партнёр с абсолютного нуля (по меркам замороженного конфликта на границе было тихо до инцидента — а то, что он осуществлён азербайджанской стороной, не отрицает никто) раздувает полноценную войну под боком у дружественно-партнёрской России. И надо быть совсем слепым, чтобы не видеть, что Эрдогановская Турция, как, собственно, и практически любая Турция, продолжает работать против России. Потому что со Штатами проблемы только лично у Эрдогана, а вот с русскими — у всей Турции. Или вы всерьёз думаете, что массовый отдых русских в Турции превратил их в лучших турецких друзей? Так вы и в «украинском» Крыму массово отдыхали. И, страшно сказать, в Закарпатье. Укрепилась русско-украинская дружба?

Наконец, то, ради чего вообще писать стали.

Когда хорошие и неглупые люди начинают разговаривать в стиле «вы неблагодарные небратья», «никто ничего не должен» и «никаких друзей у России нет», хочется напомнить несколько важных деталей не об Армении, а об Украине.

В своё время вы (Россия в лице власти и провластных информационных интеллектуалов) активно помогали и поддерживали, да что там: просто обеспечивали власть Кучмы, а после — Януковича на Украине.

Скажите, пожалуйста, куда привели Украину ваши друзья и протеже?

Не они ли тщательно взрастили скачущих сегодня по городам Юго-Востока нацистов? Не Партия ли регионов со «Свободой» Тягнибока сотрудничать собиралась? Так как же там обстояли дела с адекватностью российской внешней политики и её соответствием интересам российского народа? Может быть — дорогая редакция стесняется предположить, что Маргарита Симоновна может быть неправа — и с Кочаряном такая же история, а?

Драгоценнейшая Марго, вы поинтересуйтесь, какой судьбы желают спрятанному Россией Януковичу служащие вооружённых сил ЛДНР или оставшиеся на территории киевской Украины «сепары». И кому РФ оказала услугу, когда спрятала этого мерзавца? Уж точно не Донбассу и не русским Украины.

Когда вы усиленно помогали и поддерживали вышеупомянутых на Украине, сколько от этой «поддержки» перепало русским организациям, сколько было пущено на поддержание дружественной информсферы, чем вы помогли русскоязычным школам, писателям-музыкантам, общественным организациям, отстаивавшим русский язык; чем ваше поганое (это не в огород Евгения Примакова** камень, на него как раз ещё есть надежда) Россотрудничество занималось? Ничем. Ничего. Ваша хвалёная «дружественная» поддержка Кучмы и Януковича НИЧЕГО не дала русским Украины. А ведь об этом тогда много говорили, кричали, вы все прекрасно об этом знали. Из всех людей, которые от этой банды были при власти, один только Табачник*** пытался заниматься защитой интересов русских и русскоязычных.

Получил он какую-то поддержку от РФ? А вот чёрта с два.

По шапке он получил от тщательно поддерживаемого Москвой Януковича, за излишнее и несвоевременное рвение.

А в это время вы в Москве делали суперзвёзд из поющего олигофрена и его «Океана Эльзы» (да, вы, именно вы), суперлитератора из косноязычного укурка Серёжи Жадана; от вас не вылазили разнообразные «ВВ», вы продюсировали нацистку Приходько…и при этом умудрились усмотреть русофобию в евро-выступлении Данилко-Сердючки — едва ли не единственного оставшегося более-менее вменяемым после 14 года.

Так как там у вас с прозорливостью? С адекватностью? Кому и когда вы помогли, с кем вы вели себя, как с друзьями? Не хватит ли уже обжигаться на том, что вы мажете всех одной кистью, пытаясь сохранить лицо оговорочкой «народа это не касается»?

Понимаете, какая фишка: с 14 на Украине убивают именно народ.

Вы избавили от этого Крым; не дали до конца уничтожить Донбасс (а можно было не дать даже начать); и спасли Януковича и его «команду». Одесса, Харьков, Днепропетровск, Николаев — там везде остался, надо полагать, не «народ». Потому что что-то вы не ринулись ему, этому народу, помогать. В этих городах вы не стали отделять народ от новой власти. Хотя этот народ просил, и недвусмысленно, и громко, и жертвенно. Но да, помним, помним: не так просили, не так встали, не так вышли.

И теперь, если война в Закавказье начнётся, то пусть и не сразу (а у дорогой редакции есть основания несколько иначе смотреть на исход событий, нежели смотрят те, кто всерьёз называет Азербайджан и Турцию «сильным противником»), но в определённый момент убивать будут именно народ. Не «антироссийские элиты», неа. Народ.

Дорогая редакция специально не вспоминает про ОДКБ. Дорогая редакция не намерена предполагать, почему именно так странно реагируют хорошие и неглупые люди на происходящее. Дорогую редакцию в равной степени тошнит от украинских, азербайджанских, армянских, турецких и русских националистов. Дорогую редакцию просто очень раздражает, когда люди начинают вспоминать, как им много должны те, кому эти люди никогда ничего хорошего не сделали. И это, как вы понимаете, не об Армении и армянах речь».

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* Гарегин Нжде (настоящее имя — Гарегин Егишевич Тер-Арутюнян) — армянский националист, во время Великой Отечественной сотрудничал с Третьим Рейхом.

** внук Евгения Максимовича Примакова недавно возглавил Россотрудничество

*** министр образования при Януковиче, ярый противник украинизации