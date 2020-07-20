Будут убивать народ, а не власти — открытая дискуссия с Симоньян продолжается
Публикация Маргариты Симоньян, в которой она обратилась к властям Армении вызвала оживлённую дискуссию в социальных сетях. «Русская Весна» уже публиковала как слова поддержки, так и возражения. Ниже мы приводим ответ авторов Telegram-канала «Дави его, б…!»
«Дорогая редакция со смешанными чувствами наблюдает за тем, как Маргарита Симоньян, Игорь Димитриев, Андрей Медведев и многие другие хорошие и неглупые люди с каким-то даже остервенением рассказывают армянам, как Россия не должна и не будет им помогать, как они (армяне) идут по украинскому пути, какие они антироссийские националисты и как им сильный враг (в отличие от «мягкого врага», который был у украинцев — русских) устроит такое, от чего они никогда не очнутся.
И с одной стороны, и правда есть свора невменяемых долбоклюев, у которых — Великая Армения в границах Тиграна 3 и Арташесидов, у которых все кругом враги и мерзавцы, и только армяне — Народ с большой буквы Н, которых тоже «оккупировал» Советский Союз, а Нжде* был героем.
А с другой стороны совсем другое.
— потому что свора невменяемых долбоклюев не так уж велика и обитает в основном в Телеграмах да Фейсбуках. Ну, простите, невозможно же всерьёз реагировать на Telegram-каналы вроде Баграмян-26. А если возможно, так давайте тогда на какого-нибудь Эль-Мюрида всерьёз реагировать. Не уверены, есть ли он в Telegram, но должен бы всплыть.
— потому что даже Пашинян при всей его, хм, сомнительности — это не Порошенко, не Зеленский и даже не Ющенко. Никаких попыток расторжения совместных договоров, никаких демаршей, активное (и эффективное, в отличие от предшественников) взаимодействие с российской властью.
Может, он и хотел бы быть русофобом, этот Пашинян, но мозгов, чтобы понять, что это — самоубийство, у него хватает.
И если вспоминать реакцию российской власти на переворот в Армении, то она, реакция, была максимально сдержанной.
Настолько сдержанной, что сегодняшняя остервенелость хороших и неглупых людей несколько обескураживает.
— потому что Кочарян — никакой не друг России, а обычный наглец, кормивший ереванских националистов, между прочим, за милую душу, даром что сам карабахский. И чёрт его знает, достаточно ли обоснованно его посадили, — но заявления из серии «не будем мы вам помогать, вы Кочаряна посадили» звучат даже не по-детски.
— потому что в Баку, в Лондоне, — и где там ещё демонстрируют мощь и силу азербайджанского мужества, — вместе со «Смерть армянам!» кричат «Смерть русским!».
Ходят тысячи очень похожих на киевских обезьян (не в этническом смысле), и кричат. А в Ереване — не кричат. И не кричали, кстати, никогда. А когда кому-то приходило в голову раззявить рот с подобным, рот ему достаточно быстро затыкали. И «простой народ», к которому многие из хороших и неглупых апеллируют, и представители власти. Это, конечно, мелочи, что и где кричат, да, но…нет. И очень странно, почему хорошие и неглупые люди тщательно высматривают, а иногда и выдумывают сходство армян с майданутыми украми, — и столь же тщательно не хотят замечать куда большего сходства с ними азербайджанцев.
— потому что, наконец, Эрдоган — это такой друг и партнёр, какого даже американцам не пожелаешь. И сейчас этот друг и партнёр с абсолютного нуля (по меркам замороженного конфликта на границе было тихо до инцидента — а то, что он осуществлён азербайджанской стороной, не отрицает никто) раздувает полноценную войну под боком у дружественно-партнёрской России. И надо быть совсем слепым, чтобы не видеть, что Эрдогановская Турция, как, собственно, и практически любая Турция, продолжает работать против России. Потому что со Штатами проблемы только лично у Эрдогана, а вот с русскими — у всей Турции. Или вы всерьёз думаете, что массовый отдых русских в Турции превратил их в лучших турецких друзей? Так вы и в «украинском» Крыму массово отдыхали. И, страшно сказать, в Закарпатье. Укрепилась русско-украинская дружба?
Наконец, то, ради чего вообще писать стали.
Когда хорошие и неглупые люди начинают разговаривать в стиле «вы неблагодарные небратья», «никто ничего не должен» и «никаких друзей у России нет», хочется напомнить несколько важных деталей не об Армении, а об Украине.
В своё время вы (Россия в лице власти и провластных информационных интеллектуалов) активно помогали и поддерживали, да что там: просто обеспечивали власть Кучмы, а после — Януковича на Украине.
Скажите, пожалуйста, куда привели Украину ваши друзья и протеже?
Не они ли тщательно взрастили скачущих сегодня по городам Юго-Востока нацистов? Не Партия ли регионов со «Свободой» Тягнибока сотрудничать собиралась? Так как же там обстояли дела с адекватностью российской внешней политики и её соответствием интересам российского народа? Может быть — дорогая редакция стесняется предположить, что Маргарита Симоновна может быть неправа — и с Кочаряном такая же история, а?
Драгоценнейшая Марго, вы поинтересуйтесь, какой судьбы желают спрятанному Россией Януковичу служащие вооружённых сил ЛДНР или оставшиеся на территории киевской Украины «сепары». И кому РФ оказала услугу, когда спрятала этого мерзавца? Уж точно не Донбассу и не русским Украины.
Когда вы усиленно помогали и поддерживали вышеупомянутых на Украине, сколько от этой «поддержки» перепало русским организациям, сколько было пущено на поддержание дружественной информсферы, чем вы помогли русскоязычным школам, писателям-музыкантам, общественным организациям, отстаивавшим русский язык; чем ваше поганое (это не в огород Евгения Примакова** камень, на него как раз ещё есть надежда) Россотрудничество занималось? Ничем. Ничего. Ваша хвалёная «дружественная» поддержка Кучмы и Януковича НИЧЕГО не дала русским Украины. А ведь об этом тогда много говорили, кричали, вы все прекрасно об этом знали. Из всех людей, которые от этой банды были при власти, один только Табачник*** пытался заниматься защитой интересов русских и русскоязычных.
Получил он какую-то поддержку от РФ? А вот чёрта с два.
По шапке он получил от тщательно поддерживаемого Москвой Януковича, за излишнее и несвоевременное рвение.
А в это время вы в Москве делали суперзвёзд из поющего олигофрена и его «Океана Эльзы» (да, вы, именно вы), суперлитератора из косноязычного укурка Серёжи Жадана; от вас не вылазили разнообразные «ВВ», вы продюсировали нацистку Приходько…и при этом умудрились усмотреть русофобию в евро-выступлении Данилко-Сердючки — едва ли не единственного оставшегося более-менее вменяемым после 14 года.
Так как там у вас с прозорливостью? С адекватностью? Кому и когда вы помогли, с кем вы вели себя, как с друзьями? Не хватит ли уже обжигаться на том, что вы мажете всех одной кистью, пытаясь сохранить лицо оговорочкой «народа это не касается»?
Понимаете, какая фишка: с 14 на Украине убивают именно народ.
Вы избавили от этого Крым; не дали до конца уничтожить Донбасс (а можно было не дать даже начать); и спасли Януковича и его «команду». Одесса, Харьков, Днепропетровск, Николаев — там везде остался, надо полагать, не «народ». Потому что что-то вы не ринулись ему, этому народу, помогать. В этих городах вы не стали отделять народ от новой власти. Хотя этот народ просил, и недвусмысленно, и громко, и жертвенно. Но да, помним, помним: не так просили, не так встали, не так вышли.
И теперь, если война в Закавказье начнётся, то пусть и не сразу (а у дорогой редакции есть основания несколько иначе смотреть на исход событий, нежели смотрят те, кто всерьёз называет Азербайджан и Турцию «сильным противником»), но в определённый момент убивать будут именно народ. Не «антироссийские элиты», неа. Народ.
Дорогая редакция специально не вспоминает про ОДКБ. Дорогая редакция не намерена предполагать, почему именно так странно реагируют хорошие и неглупые люди на происходящее. Дорогую редакцию в равной степени тошнит от украинских, азербайджанских, армянских, турецких и русских националистов. Дорогую редакцию просто очень раздражает, когда люди начинают вспоминать, как им много должны те, кому эти люди никогда ничего хорошего не сделали. И это, как вы понимаете, не об Армении и армянах речь».
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* Гарегин Нжде (настоящее имя — Гарегин Егишевич Тер-Арутюнян) — армянский националист, во время Великой Отечественной сотрудничал с Третьим Рейхом.
** внук Евгения Максимовича Примакова недавно возглавил Россотрудничество
*** министр образования при Януковиче, ярый противник украинизации
Источник: https://rusvesna.su/news/1595166611
Доброхоты, доброклюи, и просто идиоты всех мастей и рангов, устраивают драчки в стиле “сам дурак, и смерть не нашим”, хотя над всеми уже занесён меч вирусологов, которые преспокойненько работают под крылышком продажных властей лёгших под сапог американской военщины. Ругайтесь , спорьте, хорошие и неглупые люди, испытывайте тошноту к националистам всех мастей продолжайте спать, дорогие товарищи. Скоро вас помирит общая судьба с теми, пока ещё сотнями тысяч, которые успокоились уже навсегда, получив в награду корону короновируса. На подходе новые штаммы и новые волны пандемии, новые жертвы от вакцин, которые уже стали собирать свою скорбную жатву:
https://www.mk.ru/amp/incident/2020/07/17/chetvero-ukrainskikh-voennykh-skonchalis-posle-vvedeniya-amerikanskoy-vakciny-ot-koronavirusa.html
На Украине уже стали умирать от вакцины.
А вы спорьте и доказывайте свою правоту, когда уже народы убивают вовсю, чего не видят только слепые и спящие.
Крепко спите “дорогие” товарищи.
Хохлы ВЗВЫЛИ ))
О чём?
Хрен поймёшь а просто НЕДОВОЛЬНЫ.
И за всё хорошее против всего плохого…..
но…..НЕ БЕСПЛАТНО и на диванах.
Продолжающиеся всю неделю бои на границе Азербайджана и Армении с использованием артиллерии, танков и дронов отразились на торговых отношениях в Москве. В пятницу, 17 июля, один из крупнейших в России оптово-розничных продовольственных центров «Фуд Сити», который находится на 22-м километре Калужского шоссе, неожиданно запретил продавать у себя армянские товары. Владельцами этого столичного продовольственного рынка являются уроженцы Азербайджана – миллиардеры Год Нисаров и Захар Алиев. В итоге 50 фур с армянскими абрикосами и черносливом (а это скоропортящийся товар) оказались в отстойнике. В это же время еще как минимум в три раза больше машин с товарами из Армении уже пересекали границу. Но в Москве они могли оказаться просто никому не нужны.
«Фуд Сити» – огромный оптовый центр площадью 120 га, где разместилось около полутора тысяч магазинов, имеет огромное значение. Товары отсюда развозятся по всей России, причем даже карантин не сказался на работе центра. Здесь реализуется около 15% продуктового оборота столицы. Миллиардеры из списка «Форбс» Алиев и Нисанов купили этот объект семь лет назад у компании «Пламя», которую, по неофициальным данным, контролировали совладельцы СМП-банка Аркадий и Борис Ротенберги. Мэр Москвы Сергей Собянин лично присутствовал на открытии оптового центра в сентябре 2014 года.
Представители посольства Армении в Москве сразу же приехали на рынок, однако в «Фуд Сити» с ними никто разговаривать не стал, посетителей выпроводила охрана.
«Официально мы получили объяснение, что данное решение принято руководством торгового центра во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь минэкономики Армении Анна Оганян.
Ситуацию можно расценивать как попытку препятствовать реализации на территории России товаров из Армении на национальной почве, заявил посол Армении в РФ Вардан Тоганян. «Создается впечатление, что отдельные юридические анклавы в Москве руководствуются азербайджанскими законами и следуют инструкциям из Баку, тем самым чувствуя себя вне российской юрисдикции», – добавил Тоганян. По его мнению, «подобное поведение преследует также цель спровоцировать межнациональное напряжение в России».
Совместными усилиями посольства и армянской общины прибывшие из Армении фуры были все-таки направлены на другие московские базы и в иные крупные центры оптовой торговли.
И конфликт действительно в воскресенье оказался исчерпан. «На сегодняшний и на вчерашний день, во второй половине, вопрос полностью решен. Я имею в виду, решен вопрос об организации продажи, распределения и складирования сельхозпродукции. Потому что благодаря возможностям московского центра, московского рынка в различные торговые точки, рынки и большие логистические центры.
П.С. Опять Ротенберги .Зависеть от братьев в случае их конфликтов негоже ,ресурсы должны быть в руках государствообразующего народа ,а не в руках горских евреев Захов
Ага.
Беларусам приготовиться.
КОВИД хорошее время снести ВСЕ эти окраины.
или они все вместе москву
Тоже вариант ))
Вот и посмотрим кто кого ))
Я ставлю на Путина……
А ты?
а мне уже все равно ,детей выкормила ,а дальше сами пусть,все равно мы в самом низу кормовой цепочки без отца оказались.
А мне нет. Хочется и внуков ВЫНЯНЧИТЬ и им взрослеющим ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ дать.
Кто как не дед?
Потому хрен им и не дождутся и мне не всёравно.
А вот что будет с Путиными или Армениями с Украинами всёравно.
В Москве азербайджанские дельцы-коммерсанты не пустили на рынок фуры с армянскими абрикосами и под камеру топтали эти абрикосы ногами. Вот так потихонечку азербайджано-армянский конфликт перебрался на территорию России…
Не знаю, насколько обоснованно Азербайджан считает Нагорный Карабах своей территорией, но он постоянно совершает провокации на границе. Непонятно, как разгрести эти завалы давних споров и дрязг. Кстати, Турция вместо подначивания одной из сторон конфликта могла бы поспособствовать примирению двух стран. Ну, например, вернуть Армении оттяпанную турками значительную часть территории в обмен на Карабах. Но это так, размышлизмы. Турция, конечно, ничего никому не отдаст, у нее противоположные задумки и мечты – расширить свои владения до бывших границ Османской империи. Ну-ну, пусть попробует!
А Симоньян саечку в корзинку и нужно ожидать портфельчик ,как только перестанет плодиться активно.
Вопрос замены евреев рассматривался в мире и было два варианта
-саентологи (кириенко и вайно)
-армяне ,так же космополиты и везде диаспоры,с их особенным христианством и Папа туда наведывался недавно.Что придумали гады.