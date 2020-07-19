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Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?

13:44. 19 июля 2020 161 просмотр 8 коммент. Опубликовал:
Источник: ria.ru @ Петр Акопов
На днях в Госдуму внесли целый ряд законопроектов, направленных на укрепление семьи, — в том числе и поправки в Семейный кодекс. Над ними четыре года работала специальная комиссия при Совете Федерации — и сейчас, после того, как в Конституции было закреплено определение семьи как союза мужчины и женщины и подчеркнут приоритет воспитания ребенка в семье, авторы решили предложить парламенту свои поправки, исходящие, как они подчеркнули, из двух принципов — презумпции добросовестности родителей и права ребенка жить в родной семье.
Соавторами стали сразу шесть сенаторов — и среди них Елена Мизулина, любимая мишень всех наших борцов за новую нравственность и права сексуальных меньшинств. Неудивительно, что законопроект тут же подвергся жесточайшей атаке — «абсолютно безумный закон», «жутчайшее мракобесие», «фашизм с биологическим душком». Что же больше всего возмутило передовую общественность?

Семья в одном из парков Москвы © РИА Новости / Владимир Федоренко

То, что в законопроекте предлагается не просто запрет на заключение брака между лицами одного пола, но и не допускается вступление в брак лиц, ранее сменивших пол. То есть был мужчиной, стал «женщиной» и захотел выйти замуж — нет, не прокатит. Сменившим пол также запрещается усыновлять детей и становится опекунами, не смогут усыновлять и те, кто зарегистрировал однополый брак в стране, где они разрешены. Вот что теперь называют фашизмом.
И ещё и нарушением Конституции! Как заявила депутат Оксана Пушкина, занимающая пост заместителя главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей:
«Эти инициативы я считаю дискриминационными и антиконституционными. Они прямо противоречат 19-й статье Конституции, которая гарантирует равные права и свободы гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения.
В нынешней редакции Семейного кодекса уже есть 12-я статья, в соответствии с которой «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак». Ее предлагается изменить так, чтобы исключить возможность вступать в брак лицам одного пола как по паспорту, так и по свидетельству о рождении. Фактически это прямой запрет на вступление в брак для транслюдей. Это нарушает и Конституцию, и ратифицированные Россией декларации — Европейскую конвенцию о защите прав и основных свобод, а также Всеобщую декларацию прав человека».
Пушкина сознательно проводит параллели с фашистской Германией:
«Готовы ли мы в 21-м веке с трибуны Государственной думы признать, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации являются в России гражданами второго сорта? Что человек, чья личная жизнь отличается от нашей, — untermensch (недочеловек)?»
Вот так вот — транслюди у вас недочеловеки, фашисты вы проклятые. ЛГБТ-активисты договорились уже до того, что «гомофобные и трансфобные политики» лишают прав «многомиллионную группу людей», и подготовили петицию, которую, правда, подписали всего 25 тысяч человек (и что-то подсказывает, что далеко не все из них живут в России). Нечто подобное совсем недавно, пару месяцев назад, происходило в Венгрии — когда местный парламент принял закон, согласно которому в документах теперь будет указываться не просто «пол», но «пол при рождении». То есть эту запись нельзя будет изменить, несмотря ни на какие операции и прочие выкрутасы. Что Бог дал — то и есть. Хочешь уродовать свое тело, сознание и душу — пожалуйста, личный выбор, личная трагедия, но государство в эти игры не играет. И детей втягивать не дает.
Венгрию тогда атаковали точно так же — мракобесы, фашисты. Но венгерским властям не привыкать — они давно объявили себя защитниками семьи, традиционных, христианских ценностей. Точно такая же атака ведется сейчас и у нас — причем с обвинениями в нарушении Конституции. Дискриминация и ограничение гражданских прав на основании сексуальной ориентации!
Да, ограничение — потому что наш народ, общество, власти не хотят отдавать детей на воспитание в такие «семьи», как и считать однополые союзы семьей. Трансгендерные «женщины», как и гомосексуалисты, по определению не могут иметь детей — на каком основании им должны предоставлять право усыновлять сирот? Потому что они такие же граждане, как и все остальные? Но ведь они сами считают себя особенными, не такими, как все — до такой степени, что даже свой собственный пол отказываются принимать. А любое общество, любой народ, любая цивилизация существуют только до тех пор, пока их объединяют общие моральные принципы, общая вера, общие представления о добре и зле. И общие законы — которые они сами для себя пишут. Захотели русские записать в Конституции, что дважды два четыре, а им говорят: ну что же вы такие отсталые мракобесы, весь передовой мир уже знает, что не четыре, а сорок четыре, надо вас, фашистов, наказать за такое безобразие! И что русские должны делать — извиняться?
Конечно, нет — нужно делать то, что мы считаем правильным, отстаивать то, что для нас важно и ценно. Называть черное — черным, а белое — белым. Не выдумывать сорок четыре гендера вместо двух полов — и не поддаваться на разводки на тему «нарушения прав человека». И ладно бы речь шла только о вольной трактовке нашей же Конституции — так ведь ещё и нравственности нас учат! Как сказала Оксана Пушкина, поправки в Семейный кодекс лишают людей права на создание семьи «на основании искаженных представлений о нравственности» — то есть это у противников усыновления детей трансгендерами «искаженные представления»?
Чуден мир Божий — «новая нравственность», «новая мораль». Хотя все это уже много раз было в истории — когда извращения подавали как норму, а болезнь как здоровье. В кризисные и переломные эпохи одни народы и цивилизации поддавались на эти ловушки — и вырождались, а то и исчезали с лица земли. Русские точно не собираются заканчивать свой исторический путь — ни мужчины, ни женщины, ни созданные ими семьи, ни построенное ими государство.

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Источник: https://nstarikov.ru/kto-nazyvaet-fashistskimi-popravki-v-semejnyj-kodeks-117063

Метки: чит.клуб

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 13760 12726
    жора шапов 19 июля 2020 в 13:47

    Ребят , а у мусульман таких приколов нет. С чего бы ?

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    1
  • 13 9
    паар 19 июля 2020 в 14:39

    Дегенератам любых мастей не место в человеческом обществе. И это нормальная его реакция от самоуничтожения.Инициатором распространения среди народов неевреев является мировой еврейский кагал для разрушения и уничтожения их изнутри.

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    3
  • 10517 8433
    Айва 19 июля 2020 в 15:28

    Надо ещё закон принять, запрещающий так называемую смену пола, и врачей судить за такое безобразие. Какое убожество вообще эти все идеи и их последователи! Умственное и моральное!

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    1
  • 8056 7114
    Валерий 19 июля 2020 в 15:59

    «Готовы ли мы в 21-м веке с трибуны Государственной думы признать, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации являются в России гражданами второго сорта? Что человек, чья личная жизнь отличается от нашей, — untermensch (недочеловек)?» – явное передергивание. Почему выступающий делит людей по сортам? А кем является человек, для которого существуют сорта людей… ?

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  • 9683 3696
    nikolay 19 июля 2020 в 16:06

    Госдума (еврейский Синедрион) приняла закон позволяющий отдавать территорию России. Хабаровск, Курилы.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=b76ayGTKXys&feature=emb_title
    Это хитрый еврейский план по ликвидации России.

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