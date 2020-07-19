Кто называет фашистскими поправки в Семейный кодекс?

Вот так вот — транслюди у вас недочеловеки, фашисты вы проклятые. ЛГБТ-активисты договорились уже до того, что «гомофобные и трансфобные политики» лишают прав «многомиллионную группу людей», и подготовили петицию, которую, правда, подписали всего 25 тысяч человек (и что-то подсказывает, что далеко не все из них живут в России). Нечто подобное совсем недавно, пару месяцев назад, происходило в Венгрии — когда местный парламент принял закон, согласно которому в документах теперь будет указываться не просто «пол», но «пол при рождении». То есть эту запись нельзя будет изменить, несмотря ни на какие операции и прочие выкрутасы. Что Бог дал — то и есть. Хочешь уродовать свое тело, сознание и душу — пожалуйста, личный выбор, личная трагедия, но государство в эти игры не играет. И детей втягивать не дает.

Венгрию тогда атаковали точно так же — мракобесы, фашисты. Но венгерским властям не привыкать — они давно объявили себя защитниками семьи, традиционных, христианских ценностей. Точно такая же атака ведется сейчас и у нас — причем с обвинениями в нарушении Конституции. Дискриминация и ограничение гражданских прав на основании сексуальной ориентации!

Да, ограничение — потому что наш народ, общество, власти не хотят отдавать детей на воспитание в такие «семьи», как и считать однополые союзы семьей. Трансгендерные «женщины», как и гомосексуалисты, по определению не могут иметь детей — на каком основании им должны предоставлять право усыновлять сирот? Потому что они такие же граждане, как и все остальные? Но ведь они сами считают себя особенными, не такими, как все — до такой степени, что даже свой собственный пол отказываются принимать. А любое общество, любой народ, любая цивилизация существуют только до тех пор, пока их объединяют общие моральные принципы, общая вера, общие представления о добре и зле. И общие законы — которые они сами для себя пишут. Захотели русские записать в Конституции, что дважды два четыре, а им говорят: ну что же вы такие отсталые мракобесы, весь передовой мир уже знает, что не четыре, а сорок четыре, надо вас, фашистов, наказать за такое безобразие! И что русские должны делать — извиняться?

Конечно, нет — нужно делать то, что мы считаем правильным, отстаивать то, что для нас важно и ценно. Называть черное — черным, а белое — белым. Не выдумывать сорок четыре гендера вместо двух полов — и не поддаваться на разводки на тему «нарушения прав человека». И ладно бы речь шла только о вольной трактовке нашей же Конституции — так ведь ещё и нравственности нас учат! Как сказала Оксана Пушкина, поправки в Семейный кодекс лишают людей права на создание семьи «на основании искаженных представлений о нравственности» — то есть это у противников усыновления детей трансгендерами «искаженные представления»?