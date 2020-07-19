Цена одиночества

Делаю этот репост потому что безумная оголтелость отдельных «товарищей» переходит все мыслимые пределы.

Друг пишет:

«Я хорошо помню этот саммит.

Он остался один за столом, он был в одиночестве на всех мероприятиях G20 в Австралии , а когда до конца осознал свою роль, просто встал и ушёл, пожав на прощание руку полицейскому из эскорта сопровождения.

Сколько грязи и сплетен получил он в свой адрес за все время у власти. Десятки дворцов Путина, миллиарды на счётах Путина… лучшие разведки мира много лет искали баснословные активы Президента России, но так ничего и не найдя, положили все силы на ощипывание «друзей» Путина.

А что он сам, почему не собирает команду придворных журналистов, чтобы опровергать бесконечную ложь в свой адрес? Ответ прост– за него говорят его дела.

Он пришёл в далеком 1999, когда от страны осталось одно название. Только отгремело по всему миру унизительное «дефолт России».

ВВП-195 $ млрд, а Госдолг-190 $ млрд.

Путин принял разорившуюся страну, стоимость активов которой была фактически равна ее внешнему долгу.

С чем же изолированная Россия эпохи правления изгоя Путина подошла к 2018 году?

Только за «санкционный» 2017 год ВВП страны вырос на 2.7% и составляет 3 трлн 445 млрд $.

Просто сравните две цифры…

- ВВП 1999 – 195 млрд $

- ВВП 2017 – 3 трлн 445 млрд $ (учитывая инфляцию, ВВП в 2017 году можно оценить в 2 трлн 180 млрд долларов США 1999-го года. – Прим. ss69100.)

…и вы поймёте цену одиночества Президента.»