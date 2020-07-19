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Американцы следят за телефонами россиян

18:55. 19 июля 2020 77 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: riafan.ru

Специалисты из Университета штата Миссисипи, которые участвовали в проекте, связанном с Пентагоном, в 2019 якобы отслеживали сигналы сотовых телефонов в России, включая территорию полигона ВМФ в Неноксе. Данное заявление сделано в материале американской газеты The Wall Street Journal, однако никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Американские специалисты отслеживали передвижения владельцев сотовых телефонов в августе 2019 года, когда там произошел инцидент на полигоне. Авторы материала утверждают, что некоторые из абонентов, если судить по данным GPS, отправились потом в Петербург, Москву, на закрытые военные объекты Северодвинске и Архангельске.

Автор материала сослался на некие документы от властей штата, которые говорят о том, что проект демонстрировал возможности применения данных мобильной связи для нужд военных и разведки.

Представитель оборонного ведомства США Эрик Томпсон заявил, что Пентагон финансировал проект, но ничего про слежение на территории РФ он не сказал.

Добавим, что речь идет о сервисе Locate X, который разработали исследователи из Babel Street. Известно, что данная компания торгует своими наработками с разными государствами. Комментировать якобы слежку в 2019 году там не стали.

Автор: Михаил Ледаков
Обложка: flickr.com / @Marco Verch

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Источник: https://nstarikov.ru/amerikancy-sledjat-za-telefonami-rossijan-117089

Метки: чит.клуб

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