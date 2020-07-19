Американцы следят за телефонами россиян

Специалисты из Университета штата Миссисипи, которые участвовали в проекте, связанном с Пентагоном, в 2019 якобы отслеживали сигналы сотовых телефонов в России, включая территорию полигона ВМФ в Неноксе. Данное заявление сделано в материале американской газеты The Wall Street Journal, однако никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Американские специалисты отслеживали передвижения владельцев сотовых телефонов в августе 2019 года, когда там произошел инцидент на полигоне. Авторы материала утверждают, что некоторые из абонентов, если судить по данным GPS, отправились потом в Петербург, Москву, на закрытые военные объекты Северодвинске и Архангельске.

Автор материала сослался на некие документы от властей штата, которые говорят о том, что проект демонстрировал возможности применения данных мобильной связи для нужд военных и разведки.

Представитель оборонного ведомства США Эрик Томпсон заявил, что Пентагон финансировал проект, но ничего про слежение на территории РФ он не сказал.

Добавим, что речь идет о сервисе Locate X, который разработали исследователи из Babel Street. Известно, что данная компания торгует своими наработками с разными государствами. Комментировать якобы слежку в 2019 году там не стали.