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Повесть о настоящем человеке. Алексей Маресьев. Военные истории

17:46. 16 июля 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Без ног летал на самолете .Повесть о настоящем человеке , Алексей Маресьев . Военные истории.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5118420.html

Метки: война, войска, Воля, история, подвиг, советский, человек

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