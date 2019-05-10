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АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ

12:01. 10 мая 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Программа посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне.
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Алексей Маресьев и его подвиг.
Лётчик, который летал и воевал без ног
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Автор передачи – Виктор Рызаев

“С самого детства Алексей Маресьев мечтал стать лётчиком, но по состоянию здоровья его долго не принимали в лётное училище и лишь в 1938 году сбылась его мечта — Маресьева направляют в 30-ю Читинскую школу военных пилотов.
Первый боевой вылет Маресьева состоялся 23 августа 1941 года в районе города Кривой Рог, а 5 апреля 42 года произошёл роковой случай — во время боевой операции его самолёт подбили. Планируя, он собирался сесть на лесном болоте, занесенном снегом, но мощности самолета не хватило, и он со всей силы рухнул на могучие стволы деревьев. Маресьев упал с высоты 30 метров, а когда попытался встать, то почувствовал дикую боль – понял, что обе ноги сильно повреждены.”

Для подготовки передачи использованы следующие материалы:

- Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке»
- Алексей Маресьев и его подвиг – https://pomnisvoih.ru/geroi-i-ih-podv…
- Краткий курс истории. Алексей Маресьев – https://histrf.ru/biblioteka/b/kratki…
- Алексей Маресьев – https://24smi.org/celebrity/2283-alek…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5wTgnavNdr4

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