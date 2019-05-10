Программа посвящена Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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Алексей Маресьев и его подвиг.

Лётчик, который летал и воевал без ног

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Автор передачи – Виктор Рызаев



“С самого детства Алексей Маресьев мечтал стать лётчиком, но по состоянию здоровья его долго не принимали в лётное училище и лишь в 1938 году сбылась его мечта — Маресьева направляют в 30-ю Читинскую школу военных пилотов.

Первый боевой вылет Маресьева состоялся 23 августа 1941 года в районе города Кривой Рог, а 5 апреля 42 года произошёл роковой случай — во время боевой операции его самолёт подбили. Планируя, он собирался сесть на лесном болоте, занесенном снегом, но мощности самолета не хватило, и он со всей силы рухнул на могучие стволы деревьев. Маресьев упал с высоты 30 метров, а когда попытался встать, то почувствовал дикую боль – понял, что обе ноги сильно повреждены.”



Для подготовки передачи использованы следующие материалы:



- Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке»

- Алексей Маресьев и его подвиг – https://pomnisvoih.ru/geroi-i-ih-podv…

- Краткий курс истории. Алексей Маресьев – https://histrf.ru/biblioteka/b/kratki…

- Алексей Маресьев – https://24smi.org/celebrity/2283-alek…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5wTgnavNdr4