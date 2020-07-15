В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
Сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, который запрещает усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол. Об этом пишет РИА Новости.
Кроме того, как отмечается, сенаторы, согласно внесённому законопроекту, предлагают запретить в России брак не только лицам одного пола, но и тем, кто сменил пол.
«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — говорится в пояснительной записке.
Авторами инициативы стали руководитель временной комиссии Совфеда Елена Мизулина, сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.
В марте Госдума поддержала поправку о браке к законопроекту об изменении Конституции, согласно которой институт брака определяется как «союз мужчины и женщины».
4 июля был опубликован текст Конституции с внесёнными в неё поправками, одобренными в ходе общероссийского голосования, которое проходило с 25 июня по 1 июля.
Обложка: Фото РИА Новости
Источник: https://nstarikov.ru/v-gosdumu-vnesjon-proekt-o-zaprete-usynovlenija-detej-licami-odnogo-pola-116968