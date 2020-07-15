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В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

14:43. 15 июля 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: russian.rt.com

Сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, который запрещает усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, как отмечается, сенаторы, согласно внесённому законопроекту, предлагают запретить в России брак не только лицам одного пола, но и тем, кто сменил пол.

«Законопроект прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей», — говорится в пояснительной записке.

Авторами инициативы стали руководитель временной комиссии Совфеда Елена Мизулина, сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.

В марте Госдума поддержала поправку о браке к законопроекту об изменении Конституции, согласно которой институт брака определяется как «союз мужчины и женщины».

4 июля был опубликован текст Конституции с внесёнными в неё поправками, одобренными в ходе общероссийского голосования, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

Обложка: Фото РИА Новости

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Источник: https://nstarikov.ru/v-gosdumu-vnesjon-proekt-o-zaprete-usynovlenija-detej-licami-odnogo-pola-116968

Метки: чит.клуб

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