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Российская вакцина вырвалась вперёд. Финал близко

19:20. 14 июля 2020 189 просмотров 12 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tL5oudWM37E

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12241 7419
    XAPAOH 14 июля 2020 в 19:46

    Ну что, дорогие россияне, на ваших детях, которые служат в армии активно идёт испытания нового средства по умерщвлению населения. Радуйтесь, скоро и до вас доберутся, вот тогда вы и похохочите. А особенно вам весело будет от того, что вы никогда тне увидите своих внуков!

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    1
    • 4569 3069
      малышXAPAOH 14 июля 2020 в 20:50

      Сладенький, вы так переживаете за внуков россиян.
      Вы молодец. Хорошенький. Вы на грушевке живете ?
      Вы крутой молодец. Там все колхозники живут.

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      1
    • 31543 27401
      ВячеславXAPAOH 14 июля 2020 в 20:51

      Вакцина наша, чипы – пиндосовские… Смело, товарищи, в ногу… А с негодяев спросится по полной…

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    • 16207 11477
      ВладимирXAPAOH 14 июля 2020 в 21:42

      Кто нибудь остановит этого восторженного барана,он что не понимает сам какую несет ахинею “эксперимент по результатам которого ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО понятно,что иммунитет будет на полгода”.Что за результат с выводом “ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО”.
      А не может разве быть ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО,что все участники эксперимента передохнут через год?

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      2
      • 13512 12486
        жора шаповВладимир 14 июля 2020 в 21:44

        Директор сего института А.Гинцбург. Поэтому возможную хуцпу никто не отменял.

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        1
        • 16207 11477
          Владимиржора шапов 14 июля 2020 в 21:56

          Че то это мне смутно напоминает не эти ли друзья россиянских банкиров.
          Гинцбурги (Günzburg) — род еврейских банкиров, предпринимателей и меценатов, за которым в Российской империи было признано баронское достоинство. Неоднократно выступали как штадланы (ходатаи) перед имперскими властями за единоверцев.
          Род ведёт начало от виленского купца (по другим сведениям, витебского раввина) Габриэля-Якова Гинцбурга (1793—1853), который вместе с сыном вёл торговые дела в Витебске, Каменце и Симферополе. В 1849 г. по ходатайству министра Вронченко наделён с семьёй правами почётного потомственного гражданства.

          Его сын Евзель (Йоссель, Осип), коммерции советник, держал чарочный откуп в Севастополе во время осады и в продолжение всей Крымской войны «оказывал постоянное особенное усердие к безостановочному продовольствию войск винною порциею». Разбогатев на откупах, создал крупнейшую в России частную банковскую систему (Санкт-Петербургский, Киевский, Одесский учётно-ссудные банки), через которую финансировалось строительство многих железных дорог.

          Евзель Гинцбург был возведён в баронское достоинство грамотой великого герцога Гессен-Дармштадтского в 1874 году. Двум сыновьям его, Нафталию-Герцу и Соломону-Давиду Гинцбургам, высочайше разрешено было пользоваться этим титулом в России в 1879 году. Все трое похоронены в Париже, куда Гинцбурги стали постепенно переносить свои операции в связи с усилением антисемитских настроений в России. Баронский титул был предоставлен по просьбе принца Александра Гессенского, брата императрицы Марии Александровны, которому Гинцбурги оказывали материальную поддержку.

          В качестве руководителей петербургской еврейской общины Гинцбурги вели широкую благотворительную деятельность. Среди прочего ими было основано Общество для распространения просвещения между евреями в России (1863), на их средства выстроена первая в Петербурге синагога, они оплачивали обучение выдающегося скульптора Марка Антокольского. Барон Гораций Гинцбург не раз ходатайствовал перед царскими властями об отзыве антисемитских законов и требовал наказания зачинщиков погромов. С началом русско-турецкой войны барон Гинцбург подписался на военный займ на сумму в 10 млн руб. (такую же, как и Государственный банк).

          Из-за падения курса рубля в 1892 году в банке Гинцбургов было временно введено внешнее управление. Российские власти в предоставлении займа банку отказали. Расплатившись с клиентами, Гинцбурги окончательно перевели банковские операции в Европу, а в России продолжили заниматься развитием и разработкой ленских золотых приисков. После Ленского расстрела 1912 года Гинцбурги вышли из руководства «Ленского золотопромышленного товарищества».

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          • 13512 12486
            жора шаповВладимир 14 июля 2020 в 22:02

            Разработка) от Вас к месту, но время на них тратить , как по мне, много не надо. Абсолютно верный вопрос про последствия, так как некоторые страны эту работу закончили в мае ,- и тишина.

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  • 13512 12486
    жора шапов 14 июля 2020 в 19:49

    Шютка ? Или жиды впереди планеты всей ?

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    1
  • 4705 4417
    KT 14 июля 2020 в 22:05

    Какие молодцы.
    Очень элегантно.
    Спешите купить,а то Вам может не хватить вакцины!))

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