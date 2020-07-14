Российская вакцина вырвалась вперёд. Финал близко
19:20. 14 июля 2020 189 просмотров 12 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Конечно, всякий больной желает в первую очередь стать когда-нибудь здоровым, а любой бедняк — когда-нибудь разжиться деньгами. Однако столь же верно и то, что оба стремятся к этому лишь затем, чтобы иметь возможность вести такую жизнь, какую они считают осмысленной, осуществить смысл своей жизни!
Ну что, дорогие россияне, на ваших детях, которые служат в армии активно идёт испытания нового средства по умерщвлению населения. Радуйтесь, скоро и до вас доберутся, вот тогда вы и похохочите. А особенно вам весело будет от того, что вы никогда тне увидите своих внуков!
Сладенький, вы так переживаете за внуков россиян.
Вы молодец. Хорошенький. Вы на грушевке живете ?
Вы крутой молодец. Там все колхозники живут.
Вакцина наша, чипы – пиндосовские… Смело, товарищи, в ногу… А с негодяев спросится по полной…
У Вас есть вакцина.
Откуда?
Или Вы себя возвысили до уровня российских учёных и гос-ва?
Смело ))
Присвой себе тогда и “Героя России”.
Чё мелочиться ))
Кто нибудь остановит этого восторженного барана,он что не понимает сам какую несет ахинею “эксперимент по результатам которого ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО понятно,что иммунитет будет на полгода”.Что за результат с выводом “ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО”.
А не может разве быть ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО,что все участники эксперимента передохнут через год?
Директор сего института А.Гинцбург. Поэтому возможную хуцпу никто не отменял.
Че то это мне смутно напоминает не эти ли друзья россиянских банкиров.
Гинцбурги (Günzburg) — род еврейских банкиров, предпринимателей и меценатов, за которым в Российской империи было признано баронское достоинство. Неоднократно выступали как штадланы (ходатаи) перед имперскими властями за единоверцев.
Род ведёт начало от виленского купца (по другим сведениям, витебского раввина) Габриэля-Якова Гинцбурга (1793—1853), который вместе с сыном вёл торговые дела в Витебске, Каменце и Симферополе. В 1849 г. по ходатайству министра Вронченко наделён с семьёй правами почётного потомственного гражданства.
Его сын Евзель (Йоссель, Осип), коммерции советник, держал чарочный откуп в Севастополе во время осады и в продолжение всей Крымской войны «оказывал постоянное особенное усердие к безостановочному продовольствию войск винною порциею». Разбогатев на откупах, создал крупнейшую в России частную банковскую систему (Санкт-Петербургский, Киевский, Одесский учётно-ссудные банки), через которую финансировалось строительство многих железных дорог.
Евзель Гинцбург был возведён в баронское достоинство грамотой великого герцога Гессен-Дармштадтского в 1874 году. Двум сыновьям его, Нафталию-Герцу и Соломону-Давиду Гинцбургам, высочайше разрешено было пользоваться этим титулом в России в 1879 году. Все трое похоронены в Париже, куда Гинцбурги стали постепенно переносить свои операции в связи с усилением антисемитских настроений в России. Баронский титул был предоставлен по просьбе принца Александра Гессенского, брата императрицы Марии Александровны, которому Гинцбурги оказывали материальную поддержку.
В качестве руководителей петербургской еврейской общины Гинцбурги вели широкую благотворительную деятельность. Среди прочего ими было основано Общество для распространения просвещения между евреями в России (1863), на их средства выстроена первая в Петербурге синагога, они оплачивали обучение выдающегося скульптора Марка Антокольского. Барон Гораций Гинцбург не раз ходатайствовал перед царскими властями об отзыве антисемитских законов и требовал наказания зачинщиков погромов. С началом русско-турецкой войны барон Гинцбург подписался на военный займ на сумму в 10 млн руб. (такую же, как и Государственный банк).
Из-за падения курса рубля в 1892 году в банке Гинцбургов было временно введено внешнее управление. Российские власти в предоставлении займа банку отказали. Расплатившись с клиентами, Гинцбурги окончательно перевели банковские операции в Европу, а в России продолжили заниматься развитием и разработкой ленских золотых приисков. После Ленского расстрела 1912 года Гинцбурги вышли из руководства «Ленского золотопромышленного товарищества».
Разработка) от Вас к месту, но время на них тратить , как по мне, много не надо. Абсолютно верный вопрос про последствия, так как некоторые страны эту работу закончили в мае ,- и тишина.
Шютка ? Или жиды впереди планеты всей ?
Впереди всех сегодня Ваши чёрные ))
Не вставай с коленей ))
Хранящаяся эта тема в твоей голове предполагает твою готовность на сентябрь. Не забудь про аптеку и ипотеку.
Какие молодцы.
Очень элегантно.
Спешите купить,а то Вам может не хватить вакцины!))