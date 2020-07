Полагаю, надо запретить. Царские цензоры за чтением Энгельса

Заканчивается очерк рекомендацией пролагать в настоящее время для буржуазии дорогу к власти, но лишь для того, чтобы вслед затем свергнуть ее самое

Забавные отчеты цензоров времен Российской Империи о статьях и книгах Энгельса конца XIX – начала XX века.Как правило описаны причины, по которым запрещали тот или иной текст и иногда, мотивы самого цензора.Книга эта издана в 1848 г. Автор рассказывает, что он посвятил 21 месяц на изучение быта рабочего класса в Англии, и изображает его в самых черных красках, выставляя буржуазию или вообще имущие классы как натуральных врагов и притеснителей рабочих. Изложение научное, исполнено цифр и цитат, так что книга, несмотря на свой тенденциозный характер имеет серьезный вид, выходя из ряда брошюр на ту же тему, наводняющих западную литературу. Всего определеннее выражает свое направление автор в посвящении своей книги английским рабочим, на английском языке. Конечно в настоящее время (книга издана 2-м изданием в 1848 году) вопрос о рабочих перешел множество разных фазисов в Англии, и книга утратила свой научный интерес, тем не менее я не могу доверить одному своему суждению об этой книге, и представляю на усмотрение Комитета решение о дозволении или недозволении оной, прося Комитет основать свое заключение на введение: «To the working Classes of Great Britain».* * *Разбирая критически сочинение Е. Дюринга, автор доказывает несообразность его философских и политико-экономических учений и особенно резко осмеивает несостоятельность его воззрений на образование коммунистических обществ с целью парализования вредного влияния капиталистов на увеличение пролетариата.Объясняя историческое происхождение и развитие социализма, Энгельс проводит мысль, что образ производительности, практикуемый капиталистами, способствуя постепенно обращению большей части народонаселения в пролетариев, создаст вместе с тем силу, которая под страхом собственной гибели должна произвести переворот в существующем строе государства; последствием этого переворота, по мнению автора, должно явиться уничтожение классов и правительства.Далее, на страницах 265 — 267, автор говорит, что религия есть не что иное, как фантастическое отражение в мыслях людей тех внешних сил, от которых зависит их существование; уничтожения этого отражения, в которых земные силы являются в образе сил сверхъестественных, нельзя достичь одним сознанием, — необходимо и дело. И вот, когда это дело будет исполнено, когда общество освободится от угнетающей его власти, когда человек будет не только предполагать, но и располагать, — тогда только исчезнет последняя посторонняя сила, отражающаяся в религии, а с тем вместе исчезнет и само религиозное отражение.Полагая, что критический разбор сочинений Дюринга, как ученый труд, не подлежит строгости цензуры, я, тем не менее, нахожу неудобным дозволение вышеизложенных воззрений критики, о чем и имею честь представить на усмотрение комитета.К. ВиддерСочинение это в первом издании было запрещено у нас по докладу покойного цензора Виддера. Просмотрев настоящее издание, я нашел в нем те же места, на которые обращал внимание г. Виддер, и полагаю, что нет повода к отмене решения. Главная причина цензурной меры вызывается особенно с. 286 — 306, где доказывается неминуемость социалистического переворота в силу ненормального экономического быта общества, созданного нынешним капиталистическим производством. Уже и теперь условия жизни значительной массы рабочего населения ужасны, а между тем в будущем неминуемы еще большие группировки капитала в немногих лишь руках и громадное увеличение пролетариата. Все это, как скоро последний приведет к большому сознанию своей силы и своих выгод, неминуемо поведет к уничтожению капитализма и государства, являющегося при социалистическом быте совершенно излишним. Задача ученых социалистов в настоящее время заключается единственно в том, чтобы ускорить наступление кризиса, просвещая пролетариев и склоняя их к единству действий.На с. 343 — 344 доказывается, что новый социалистический строй общества неминуемо уничтожит и религию, которая тогда сделается излишней.Вообще нужно сказать, что сочинение, несмотря на свою полемическую цель и характер, может заменить вполне социалистический катехизис и по ясности и логичности доводов является опасным орудием социал-демократической пропаганды.А. Копылов* * *Эта брошюра заимствована из социалистического журнала «Devenir social», запрещенного в России. Она трактует в первых трех своих главах о критике социал-демократом Энгельсом теории социалиста-радикала Дюринга. Нечего говорить, что обе эти теории по духу своему вполне социал-демократические и, следовательно, неудобны для появления их в России, тем более, что Энгельс в дальнейших двух главах своего произведения (IV и V), делая с своей точки зрения обзор исторического развития Германии за последние тридцать лет ее существования, относится к России и ее государям с нескрываемою враждебностью, так например, на с. 37 он говорит: «Les steppes du sud de la Russie qui auraient dû servir de tombeau a l’envahisseur, devinrent le tombeau des armées russes que Nicolas, sans hésitation, avec une brutaleté stupide, envoya a Sebastopol» [Южнорусские степи, которые стали бы могилой для нападающего врага, стали могилой для русских армий, которые Николай грубо, глупо, без оглядки гнал в Севастополь]; на с. 38: «Nicolas perdit miserablement la tête et s’empoisonna» [Николай жалким образом потерял голову и отравился]; на с. 43: «dans l’hypotèse de la victoire de la Révolution en Russie» [из предположения победы революции в России]; на с. 52: «Le tzar avait été gagnè par le rôle de bour reau que Bismarcq avait rempli en 1863 vis à vis de Polonais insurgés» [Царь был увлечен ролью палача, которую Бисмарк выполнил в 1863 г. по отношению к восставшим полякам] и много других подобных мест и выражений, почему я полагал бы настоящую брошюру запретить.Цензор Н. Никифоров* * *С явного целью настроить умы низших классов против существующего государственного строя и указать на необходимость согласия в их действиях для достижения намеченной цели.Энгельс, описывая ужасы крестьянской войны в Германии, пытается вызвать в читателе сочувствие Münzer’y и другим революционерам того времени (с. 8, 11, 12, 17, 18, 24, 34, 40, 41, 42, 105, 107, 108).Вследствие вышеизложенного брошюра «Крестьянская война в Германии» подлежит, по моему мнению, запрещению, о чем имею честь донести Комитету.К . Виддер* * *Рукопись «Немецкая крестьянская война 1525 г.», по моему, не может быть дозволена к печати. Она принадлежит известному пропагандисту социалистических учений Энгельсу и написана с явной целью утвердить в умах читателей уверенность в благих последствиях революций. Хотя в ней говорится главным образом о Германии, тем не менее провозглашенные в ней на каждом шагу демократические и социалистические взгляды автора делают появление ее в русской печати крайне нежелательным.Имея в виду общую известность Энгельса, я нахожу излишним излагать содержание настоящего его сочинения. В подтверждение правильности моих выводов позволю себе лишь указать на с. 14, 19, 20, 22, 33, 41, 44, 45, 50, 51, 52, 61, 63,64, 67, 69, 70, 73, 74, 75, 80, 84, 91, 118, 130, 134, 148, 157, 171, 172, 195, 222, 223, 228, 239, 243, 252 — 254 и многие другие.Цензор Пеликан* * *Это сочинение известного рьяного пропагатора социализма Энгельса уже было запрещено во втором его издании по рапорту цензора Виддера рапорт 7 авг. 1885 г. № 5304).В самом деле, брошюра содержит в себе историю крестьянских войн в Германии, начиная с XVI в. и до конца прошлого столетия, и в таком освещении автора, что неудачный исход этих войн имел своею причиною разрозненность революционных масс народных, отдельных княжеств немецких и даже партий, единомышленников в общем стремлении, но расходившихся в частных воззрениях, вплоть до половины прошлого столетия, когда за объединительною политическою группировкою немецкого населения около двух главных центров Пруссии и Австрии началось объединение рабочего класса и пролетариев (с. 20, 21) в борьбе их против господствующих классов (23, 26, 27, 117, 118), каковое движение обещает стать общеевропейским (119, 120).Полагаю, что в настоящем издании это сочинение Энгельса не может быть дозволено к беспрепятственному распространению в публике.Смирнов* * *Писания Энгельса, кроме самых первых, проникнуты красным социализмом, и настоящая неопрятная брошюрка, очевидно, есть род программы, или воззвания. Смотри конец, с. 34.Полагаю, нельзя позволить.Н. Страхов* * *Книжка эта была запрещена в 1887 г. вследствие рапорта цензора Ремезова.В настоящее время она переиздана 5-м изданием и снабжена предисловием Каутского и кроме того приведены и прежние предисловия Энгельса. Во всех этих предисловиях подчеркивается агитационный характер издания и указывается главная цель — социалистическая пропаганда и широкое распространение в массах, чему соответствует и цена в 1 марку. Кажется, современные деятели социализма пришли к убеждению, что наиболее сильные и талантливые произведения по социализму вышли из-под пера первых апостолов сего учения, и последующие произведения далеко им уступают во всех отношениях. Вот почему старые произведения выпускаются все новыми изданиями, повторяющими одни и те же принципы и всегда стремящимися в конечном результате натравить неимущих на имущих (с. 14, 48 и др.). Вот почему я полагал бы и это издание запретить.Барон Каульбарс* * *Фейербах, Энгельс и Маркс — какая констелляция знаменитого материалиста и крайних социалистов! И надо только удивляться усердию бывшего цензора Копылова, написавшего целую почти диссертацию, чтобы доказать необходимость запрета брошюрки в первом ее издании (см. рапорт № 4660, 12 июня 1888 г.), когда ее материалистическо-социалистический облик сквозит всюду (см. в особенности с. 14, 27, 29, 33, 52 и др.). А потому и я, не утруждая внимания Комитета повторением подробной характеристики брошюры, решаюсь прямо ходатайствовать о запрещении и этого четвертого ее издания по тем же самым основаниям, по каким было запрещено и прежнее.В. Смирнов* * *Хотя настоящая брошюра посвящена вопросам философии и отвлеченной идеологии, но в ней красной нитью проходит намерение автора утвердить в уме читателя материалистические убеждения в ущерб всяким религиозным верованиям. Так, автор хочет объяснить веру в единого бога не божественным откровением, а простым развитием религиозного мышления. Так, на с. 16 он говорит: «С течением времени, благодаря естественно возникающему в ходе умственного развития процессу абстракции (я чуть было не сказал процессу фильтрации), из многих более или менее ограниченных и друг друга ограничивающих богов образовалось представление о едином боге монотеистических религий, не допускающих иных богов». В другом месте на с. 66 говорится о христианстве следующее: «Христианство вступило в свою последнюю стадию; оно утратило способность служить идеологическим одеянием стремлений какого-либо прогрессивного класса; оно все более и более превращалось в монопольную собственность господствующих классов, которые пользуются им просто как средством управления, с помощью которого можно сдерживать низшие классы в известных границах».Такое отношение к христианству является явно кощунственным, почему полагал бы наложить арест на брошюру с возбуждением судебного преследования по 2-му пункту 73-й статьи уголовного уложения.А. Плетнев* * *Главное управление по делам печати предлагает цензурным комитетам и гг. отдельным цензорам по внутренней цензуре на будущее время не разрешать к перепечатанию сочинения «Энгельс. Происхождение собственности, семьи и государства. СПБ. 1894».Временно исполняющий обязанности начальника главного управления по делам печатиМ. Соловьев* * *Брошюра эта с начала до конца предосудительного характера. Она говорит или о совершившихся уже революциях, или о будущих революциях, или о прокламациях революционного содержания.Восстание в Испании в 1873 г. не имело успеха потому, что было проведено по неудачному рецепту Бакунина (с. 16 — 33). Затем следует прокламация поляков, выпущенная во время нахождения императора Александра II в 1874 г. в Лондоне (с. 34 — 40). Здесь в неуместных выражениях заявляется о русской самодержавной власти (с. 34, 37), о притеснении поляков (с. 37) и в заключение претендуется независимость Польши, которая пойдет рука об руку с революциею в России (с. 40). Не менее враждебные отзывы встречаются о России и в статье «Soziales aus Russland» (с. 47 — 60). И здесь сообщается об угнетении поляков (с. 49), о царском деспотизме (с. 56), о Петре III (с. 58), а также о том, что все клонится у нас к неизбежной революции (с. 49; 52 — 53; 59 — 60). Этого последнего мнения придерживается автор до самого конца брошюры (с. 70 и 72), тогда как на с. 62 встречается еще резкое осуждение действий императора Александра II.О вредности этой брошюры распространяться нечего: она чересчур очевидно бросается в глаза, а потому запрещение ее, по моему мнению, неизбежно.Старший цензор Р. Трепер* * *Энгельс предлагает всеобщее обезоружение и замену постоянных войск милицией, к чему, по его мнению, следует перейти постепенно посредством сокращения обязательного срока военной службы. Германии надлежит по этому вопросу войти в соглашение с Францией и Россией, но если эти державы не согласятся на сделанное им предложение, то беда не велика: обе они для Германии не опасны, а в особенности Россия, которая хотя и обладает большой армией, но нуждается в хорошо образованных офицерах, которых будто бы неоткуда взять. Далее Энгельс говорит, что наклонность русских чиновников и даже военных к мошенничеству и воровству исключает всякую возможность порядочной мобилизации войск. В случае войны русская армия будет находиться на границе, среди враждебного населения Польши, Северо-западного края и евреев, которых правительство царя обратило в смертельных врагов. Наконец, экономическое положение России совершенно безотрадно, а именно, крестьяне разорены, земля оскудела, голодовки не прекращаются, вывоза хлеба почти нет, и в тот день, когда Германия перестанет есть черный хлеб, Россия — банкрот. Затем автор добавляет, что не Франция продается в России, а совершенно обратно, и если бы французы были поумнее, то не ползали бы на животе перед царем (с. 18, 21, 23, 28). Брошюра не лишена социалистических мечтаний, как это между прочим видно на с. 13 — 16.Граф Муравьев* * *«Фридрих Энгельс. К критике политической экономии». Перевод с немецкого М. Лембека. Книгоиздательство «Молот», Одесса 1905 г., Типография И. А. Копельмана, Троицкая 26. Цена 10 к. 46 стр. Дозволено цензурою. Одесса, 28 марта 1905 г.Настоящая брошюра рассматривает постепенную эволюцию политико-экономической науки относительно способов и сущности народного обогащения. [Следует «изложение» брошюры, которое мы опускаем. — Ред .]Ввиду такого отношения автора к принципу частной собственности, противоречащему государственному порядку, полагал бы брошюру эту запретить.А. ПлетневПо докладу А. Плетнева Одесский временный комитет по делам печати 19 октября 1910 г. постановил: Наложить арест на брошюру «Фридрих Энгельс. К критике политической экономии» и просить распоряжения прокурора Одесского окружного суда об утверждении наложенного ареста и с привлечением лиц, виновных в издании брошюры, по 2 п. 129 статьи уголовного уложения.* * *В предисловии объясняется, что настоящая работа есть первый набросок для «Коммунистического Манифеста» Маркса и Энгельса (с. 3); это — «популяризация» основных мыслей «Коммунистического Манифеста», дающая в то же время ценные дополнения к сему «шедевру» (Meisterwerk) (с. 5). Открывается самый трактат заявлением, что коммунизм есть учение об условиях «освобождения пролетариата» (с. 9); под «пролетариатом» же следует разуметь «рабочий класс современности» (там же); затем сейчас же сталкиваемся с марксистской софистической подтасовской понятием «рабочей силы» понятия «труда», когда речь заводится о том, что рабочий предоставляет нанимателю (с. 11, примечание); доказывается далее, что положение «пролетариата» много хуже положения прежних рабов и что «пролетарий может освободиться только через упразднение частной собственности» (с. 13), а также «конкуренции и всяких классовых различий» (с. 14). Обстоятельства все более вынуждают пролетария становиться революционером (с. 15); при этом, так как в отношении промышленном все народы между собой связаны, то и социальная революция не может ограничиться пределами одной какой-либо страны (с. 16; то же на с. 18, с. 26 — 27). Упразднение частной собственности есть существеннейшее требование социальной реформы, и оно правильно поэтому выдвигается коммунистами в первую голову (с. 21). Почти во всех цивилизованных странах развитие пролетариата насильственно подавляется, каковым путем противники коммунизма сами работают в сторону революции; но коммунисты сумеют делом также хорошо отстаивать пролетариат, как и словом (с. 23). Затем идет идеализирование будущего коммунистического строя (с. 27 и след.); причем, в частности, следует отметить, что вопрос об удовлетворении религиозных потребностей в будущем обществе разрешается простым утверждением, что таких потребностей вовсе не будет, так как исчезнет вера в неземные силы (с. 31), как исчезнут короли, чиновники, солдаты и попы: все составляющие результат экономического строя (с. 32).(с. 34). В конце брошюры значатся объявления о социалистических изданиях «Vorwärts».Представляю брошюру к запрещению.Генц* * *Нельзя не отметить точность прогноза относительно событий Февраля-Октября 1917 года. Сначала генералы и буржуазия свергли самодержавие, а затем уже большевики свергли их самих. Прогноз уровня предсказания Энгельса о событиях Первой мировой войны задолго до ее начала. Все таки умел он заглядывать далеко в будущее, чем собственно и славен.Занятным образом, этот прогноз перекликается с запиской монархиста Дурново, который также незадолго до начала войны пытался предупредить Николая II, что война закончится для Российской Империи катастрофой и социальной революцией. Иронично, как находясь на разных полюсах политического спектра, Энгельс и Дурново пришли к идентичным выводам, при этом до исполнения прогноза, многие социалисты и монархисты расценивали такие предсказания даже от представителей своих политических лагерей как кликушество. Но 1917-й год все расставил по своим местам, ну а сам Энгельс из запрещенного автора превратился в одного из самых читаемых авторов в России. https://prorivists.org/inf_censorship-engels/ – по ссылке еще больше подобных отзывов цензоров времен Российской Империи на творчество Фридриха Энгельса.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6018245.html