Полная деградация французского математического образования – РФ работает по той же схеме

Эти низкие показатели работы пожилых людей могут быть объяснены потерей навыков в течение многих лет, в том числе * из-за меньшего использования на работе или в повседневной жизни. Они также могут означать улучшение среднего уровня последних поколений. В среднем, молодые люди получают больше дипломов, чем их старшие. Этот вывод, скорее оптимистичный для будущего страны, не является новым.

Во-первых, эти обследования навыков взрослых показывают, что пожилые люди хуже, чем младшие, как в понимании письма, так и в вычислении. Среди 18-29-летних в 2012 году 10% имеют сложности с написанием текстов, а 11% – о скоростью вычислений, соответственно, 24% и 22% в 60-65 лет.

Lycée du Parc – Лицей у парка – считается наиболее престижной школой во французском Лионе. Год назад отметил своё столетие. Ниже приводятся слова Паскаля Шарпантье – директора именно этого лицея. (Прим. ss69100.)

Об этом свидетельствуют статистика Министерства национального образования в исследовании «эволюция навыков взрослых», опубликованном журналом "Экономика и статистика". Они составили результаты двух крупных обследований, проведенных в 2004 и 2012 годах на 18000 взрослых.



С другой стороны, в первый раз оба автора одновременно начали оценивать дипломы, задаваясь вопросом об их ценности и реальном уровне его обладателей: не идет ли массовость дипломов рука об руку с понижением требований? Переходит ли количество в качество?

На самом деле, тенденция меняется и авторы оказались правы: при равных возрастах и степенях образования лучшие результаты получают более старшие поколения.



Люди, родившиеся между 1946 и 1952 годами, являются, с учетом их дипломов, более компетентными, чем поколение, родившееся между 1981 и 1987 годами с 29% стандартным отклонением в понимании письменной речи .



Вывод аналогичен для вычислительных навыков.

«Мы наблюдаем, что уровень каждого диплома снизился.



Конечно, есть нюансы. Люди, родившиеся в 1980-х годах, которые имеют только общую степень, менее успешны, чем люди, родившиеся тридцать лет до них, которые получили такую же степень. Но в то время средней школы было достаточно, чтобы хорошо вписаться профессионально. Сегодня это уже не тот случай, когда гораздо большее число людей хочет иметь высшее образование.

Еще один вывод, хотя и печальный: исследователи заметили увеличение социального неравенства в отношении навыков понимания письменности в поколении 1981-1987 годов по сравнению с предыдущими поколениями.

"Этот социальный отсев начался с детей, родившихся в 1981 году". Этот результат, по-видимому, подкрепляет в среднесрочной перспективе «вывод о деградации производительности системы образования с точки зрения справедливости и ее стагнации с точки зрения средней производительности", отмечает статья.

"Торжественный» (solennel) – то слово, которое заставляет спотыкаться грамотных и неграмотных

Никакого прогресса в период с 2004 по 2011 год не было.



Между двумя опросами «информация и повседневная жизнь» доля населения, «испытывающего большие трудности в письме», остается на уровне 8 %. В 2011 году различия, которые уже были весьма заметны в 2004 году между лицами, посещающими школу в стране, и лицами, посещающими школу за рубежом, обострились.



В связи с диагнозом неграмотности это население протестировали диктантами в виде списка покупок.для повседневной жизни, позволяющий «избежать дублирования деятельности школьного типа", объясняет исследование, в котором отмечается, что женщины справляются с этим лучше, чем мужчины.



Более 80% населения справились с написанием слов «джем», «помидор» или «сыр», показатель успеха падает до 47% для «холодный» (froid) и 15% для «торжественный». Только меньшинство знает, как писать слова, которые не пишутся так, как они произносятся.

А остальное население? Дополнительное исследование показывает, что только половина умеет правильно писать слово «торжественный». А при испытании на сложносочиненных предложениях ошибки согласования по падежам множатся. Только 23% правильно пишут «спичечный коробок»

Ах, да, извините: текст – о Франции, о той самой системе, идеалу, к которому должна привести нынешняя система образования в России.



Для России это будет реальностью через 10 лет.

Просто интересно, какое количество читателей дочитает текст до этого места.



"Иностранные студенты из стран, где нет системы образования, аналогичной французской, имеют тот уровень, который имели наши студенты 10 лет назад" – анализирует Мартин Андлер, профессор математики в Университете Версаля Сен-Квентин и президент Ассоциации Animath, которая организует многочисленные математические конкурсы.

Ссылаясь на результаты опроса Pisa 2012, он считает, что "30-40% студентов-отличников в средней школе в лучшем случае – средние учащиеся".



И даже в престижной школе в Лионе "учителя жалуются на уровень математики наших учеников", – говорит Паскаль Шарпантье, директор. Сейчас существует "большой разрыв с азиатскими, тунисскими и марокканскими студентами", отмечает Мурад Кчук. Заместитель директора Янсон де Сейли отмечает, что эти иностранные студенты сразу же занимают первые места в классе, поскольку им благоприятствует их программа".

Но в чем причины плохих результатов французской молодежи?

Несколько руководителей лучших подготовительных классов и научных университетов Франции анализируют причины этого падения.

"Первая причина – "политическая", отвечают все наши собеседники.

"Это политический выбор, который был сделан и который пропагандировали все правительства, в течение нескольких лет, (*** речь о той самой системе образования, которая сейчас распространяется в России) – говорит Паскаль Шарпантье, директор средней школы в Лионе. Он продолжает:" Это снижение уровня является результатом реформы средней школы, введенной незадолго до 1995 года, и решение заменить выпускные классы C (математика и физика) и D (биология) на выпускные классы S, и сделать их более доступными». "



"Желая увеличить число бакалавров в области науки, мы сократили объем учебных часов", – подтверждает Мартин Андлер, президент Animath. Для Мурада Кчука из Янсона де Сейли эти реформы привели к "отказу от изучения методов исчисления в средней школе в пользу научной культуры".



"Сегодня у учеников старших классов очень хороший уровень научной культуры, но у них есть реальные трудности с вычислениями». Паскаль Шарпантье добавляет: "Они больше не умеют считать в уме".

"Есть Франция с двумя скоростями".

Во-вторых, уровень школ особенно неоднороден.

Первый анализ рейтинга Pisa 2015 показывает, что процент высокоэффективных учащихся выше среднего показателя по ОЭСР. Но и число малоэффективных учеников тоже. «Мое личное убеждение в том, что Франция очень хорошо обучает хороших учеников, но с трудом обучает тех, у кого больше трудностей,-говорит Жан-Ноэль Даржни, руководитель подготовительных классов Святой Женевьевы, лучшей научной подготовки Франции. По его словам,»есть Франция с двумя скоростями".

"Во Франции есть самые разнообразные и очень контрастные ситуации, – подтверждает Мурад Кчук, заместитель директора средней школы Янсона де Сейли в Париже. Между учебными заведениями существуют реальные различия, и некоторые ученики чувствуют их, когда приезжают к нам».



По словам Жана Ноэль Даржни, от Святой Женевьевы до Версаля, нужно прежде всего «найти способы научить людей, не приспособленных к системе, и остановиться на едином колледже, который хочет преподавать то же самое всем одинаково».

***

.

.