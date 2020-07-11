Поправки для Донбасса, «переговоры» Путина и Порошенко
Журналисты донецкого канала спросили мое мнение о том, как поправки в Конституцию России могут повлиять на судьбу Донбасса, почему это важно. В Киеве депутат Верховной рады Украины по фамилии Деркач обнародовал телефонный разговор Порошенко якобы с В. В. Путиным от апреля 2015 года. Сказал радио «Спутник» все, что думал по этому поводу. Так и получился этот ролик – два вопроса о Донбассе и Украине.
P.S. Предыдущие эфиры на радио «Спутник»:
- Кирилл Вышинский: Я никогда не скажу, что Бандера — герой
- Говори правильно или о терминах гибридной войны
- Зеленский и «Слава Украине!»
- Рыть назло соседу. Зачем Польша строит канал через Балтийскую косу?
- О «Хрониках русофобии» с Арменом Гаспаряном
Источник: https://nstarikov.ru/popravki-dlja-donbassa-peregovory-putina-i-poroshenko-116856