Поправки для Донбасса, «переговоры» Путина и Порошенко

Журналисты донецкого канала спросили мое мнение о том, как поправки в Конституцию России могут повлиять на судьбу Донбасса, почему это важно. В Киеве депутат Верховной рады Украины по фамилии Деркач обнародовал телефонный разговор Порошенко якобы с В. В. Путиным от апреля 2015 года. Сказал радио «Спутник» все, что думал по этому поводу. Так и получился этот ролик – два вопроса о Донбассе и Украине.

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P.S. Предыдущие эфиры на радио «Спутник»:

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Источник: https://nstarikov.ru/popravki-dlja-donbassa-peregovory-putina-i-poroshenko-116856