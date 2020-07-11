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Другой взгляд на причины ареста губернатора Хабаровского края С.Фургала

13:12. 11 июля 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
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Громкое уголовное дело о заказных убийствах против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – это объяснение для задержания и снятия с должности федерального уровня. Местные жители истории про передел рынка вторчермета обсуждают уже лет пятнадцать как. И тем не менее, в 2018-м году именно Сергей Фургал смог обойти Вячеслава Шпорта, которого поддерживал Центр, более чем на 40%. Он стал протестным, но всенародно поддержанным губернатором. И что интересно, за минувшие почти два года его рейтинг в регионе практически не упал.  

   В первый же год он добился льготных авиаперелетов для жителей отдаленных районов края, снизив стоимость билета с 13 до 4,5 тысяч рублей. Пенсионеры края получили льготный проезд на авто и железнодорожном транспорте. Школьников обеспечили бесплатным горячим питанием, занялись развитием фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий на селе, активно взялись за решение проблемы обманутых дольщиков, сократив число не получивших оплаченное жилье с 4671 до 761 человека. Началась реализация программы расселения ветхого и аварийного жилья.  Самая эффектная «популистская мера» Фургала – урезание затрат на содержание чиновничьего аппарата. Во-первых, был сокращен сам штат чиновников: вместо прежних 19 замов главы региона осталось 9. Сократились и зарплаты аппарата: себе и своим замам Фургал урезал зарплату в два раза. Были ограничены расходы на командировки и так далее. В результате всего за год экономия средств на чиновников достигла 1 миллиарда рублей. Все эти шаги, конечно, не имеют отношения к масштабным планам развития края, но они видны жителям, которые не изучают экономические выкладки, а ощущают эти «малые действия» на себе. 

   После года «латания дыр» Фургал и его управленцы стали подумывать и о серьезных проектах. И, надо сказать, эти наработки не всем пришлись по вкусу. Например, решая судьбу разбитых хабаровских дорог, Фургал обязал лесозаготовителей, чьи лесовозы и крошили трассы, содержать эти самые дороги. А чтобы было понятнее, для начала полностью перекрыл для тяжелого грузового транспорта один из популярных трактов. В разработку был взят проект о перевозке леса по железной дороге, а не по автотрассам.  Претерпела изменения и инвестиционная политика. Было решено пересмотреть льготы в добыче драгоценных металлов, потому что на этих «поблажках» для высокорентабельного бизнеса, край недополучал по налогам несколько миллиардов рублей. Лишать налоговых льгот было предложено и компании, торгующие нефтепродуктами, и другие высокоприбыльные фирмы. «За пять лет мы недополучили в бюджет 13 миллиардов рублей, а это деньги для больниц, школ, дорог, социалки. Нам надо всё считать, всё внимательно смотреть», - объяснял свои действия губернатор. По мнению сенатора от Хабаровского края Сергея Безденежных, работа на посту губернатора Фургала была более, чем эффективна: «он работал над сокращением госдолга, оптимизировал расходы по самым разным направлениям, резал "серые схемы"»…Так что, наверняка, в крае достаточно тех, кто очень хотел бы, чтобы по прошествии пятнадцати лет всплыли некие громкие дела, которые бы снесли «губернатора-популиста» с места. 

Прегрешение Фургала в целом известно: он попал во власть несистемным образом. Второе преступление против режима заключается в том, что авторитет Фургала в Хабаровском крае существенно выше авторитета Путина. При этом губернатор не положил на алтарь победы в ходе голосования этот авторитет, а пустил все на самотек. И со всеми приписками и фальсификациями край вытянул только 44% явки. Это, похоже, и стало последней каплей.

Фургал - системный человек, ЛДПР - абсолютно системная сервильная квазиоппозиционная структура, демонстрирующая наличие при нынешнем режиме псевдо-демократии. Но Фургал пришел к власти несистемным путем, через бледную тень хоть сколь-либо настоящих выборов, а значит - был обречен. Народ в рамках этой системы должен быть исключен из решения любого вопроса о власти гарантировано на все 100 процентов. Никаких исключений быть не может.

Виновен Фургал или нет в выдвигаемых обвинениях - не ясно . Видимо, это чистое совпадение - человек, являющийся исключением из правил формирования власти, является при этом преступником. Играл бы по правилам - не был бы исключением. Сам факт того, что губернатором стал человек, иной, чем тот, за которого призывал голосовать лично президент, уже преступен. На очереди, нужно понимать, еще злостный нарушитель - хакасский Коновалов. Он тоже пришел в свой кабинет без согласования с центром. То есть - уже преступник по определению.

И еще один аспект в "деле Фургала". Возможно, что он и является ключевой причиной принятого по нему решения. В сети есть записи совещаний, где прямым текстом говорится о сложившейся в Хабаровском крае "нездоровой ситуации", когда рейтинг Путина валится вниз, а рейтинг губернатора - напротив, растет.

 

Источник: https://www.mk.ru/politics/2020/07/09/rezal-serye-skhemy-chem-proslavilsya-gubernator-khabarovskogo-kraya-sergey-furgal.html?utm_referrer=httpszen.yandex.com

Метки: власть, общество

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