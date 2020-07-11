1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Сахалин и Курилы



Южно-Сахалинск. Солдаты возле универмага



Южно-Сахалинск. Жители на местном рынке. 31 августа



Южно-Сахалинск. Жители на местном рынке. 31 августа



Южно-Сахалинск. Мамы с детьми на рынке



Южно-Сахалинск. Солдаты



Южно-Сахалинск. Корейские и русские дети посещают детский сад



Южно-Сахалинск. Ли Чонг Гок, живущий на Сахалине с 1942 года и родом из Тэгу, Южная Корея



Южно-Сахалинск. Общий вид



Портрет девочки с куклами



Общий вид порта и советской военно-морской базы в Корсакове, на Сахалине



Девочка у входа в правление рыболовецкого колхоза «Дружба»



Женщины на консервном заводе во время перерыва



Женщины на консервном заводе упаковывают лосось по банкам



Загрязненная река возле Поранайска



Рыбак гребет по загрязненной реке возле Поранайска



Остров Шикотан



Курильск, остров Итуруп. Дети в детском саду



Южно-Курильск. Ленин и солдат



Южно-Курильск. Общий вид



Южно-Курильск. Общий вид



Южно-Курильск. Солдаты на улице поселка



Южно-Курильск. Члены японской семьи молятся на японском кладбище



Источник: https://humus.livejournal.com/7306002.html