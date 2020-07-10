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О мотивации

14:56. 10 июля 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


О проблеме мотивации в позднесоветском обществе.

О мотивации

Уже в 50-е годы прошлого века Сталин писал о необходимости, в ближайшее время, такого развития средств производства, которые позволят установить пятичасовой (и менее) рабочий день, и в этом случае, любой монотонный труд, но идентифицированный как общественно-необходимый, не будет вызывать современных степеней морального унижения, физического утомления и умственного отупения, именно в силу творческого и не изнуряющего его характера, а результатами производить гораздо большее впечатление на исполнителя, чем помидоры, собранные на своей даче.

Но, когда КПСС, устами Хрущева, провозгласила лозунг: догоним и пережрём Америку по мясу, молоку, яйцам, сотрем пар обуви в два раза больше, чем американцы, натащим в квартиру хрусталя, ковров, картин больше, чем в музее и т.д., то такая мотивация ничем уже не отличалась от агрессивно-мелкобуржуазной. Сталинская политика развития мотивации через снижение цен и, таким образом, через движение в сторону бесплатности всей системы потребления, была заменена мотивом личной борьбы каждого труженика за повышение собственной зарплаты. Фактически внедрялась потогонная система Тейлора.

Многие «дачники» быстро догадались, что пережрать любого американца можно и не в отдаленном коммунистическом будущем, а немедленно, занявшись валютными операциями, фарцовкой, воровством и незачем «рвать пуп» в шахте или у мартена в ожидании, когда на этот рубеж «гедонизма» поднимутся все. Не обеспеченный должным контролем, чисто буржуазный лозунг: «От каждого по способности, каждому по труду», позволял отдельным индивидам и при социализме подняться за счёт личной изворотливости над потреблением основной массой трудящихся, и страшно этим гордиться. С тех, хрущёвских, пор в психике большинства трудящихся, в советской экономической теории и в среде экономистов (типа Либермана, Ваага, Косыгина, Канторовича, Абалкина, Травкина, Бунича…) постепенно возобладала мещанская мотивация: работать за деньги лучше и хитрее других, чтобы потреблять больше других, вызывая зависть. До торжества рыночной, абсолютно продажной психики остался один андроповский шаг.

Там, где в сознании интеллигенции угасла научная теория планового, пропорционального, сбалансированного, расширенного воспроизводства ОБЩЕСТВА, её место занимает стихийная, циклическая, конфликтная рыночная экономика с её индивидуальными «успехами» в деле ожирения отдельных граждан.

А НАУЧНОЕ ОСОЗНАНИЕ ВСЕГО, доступного осмыслению, и есть самое необходимое для построения и жизни в коммунистическом обществе. Научное мировоззрение и есть важнейший МОТИВ строителя беспроблемного и бесконфликтного общества, поскольку только людям науки, объединенным в партию научного мировоззрения, совершенно сознательно поставивших себя на службу всему человечеству, доступен материалистический, оптимальный и оптимистический взгляд на мир, в широчайшем диапазоне волн самой различной физической, информационной и социальной природы, на сложнейшие формы движения индивидуального и общественного сознания.

https://vk.com/wall-156278021_13167 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6009979.html

Метки: коммунизм, мещанство, общество, потребление, социализм, ссср, США, хрущев

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