Большинству русских нравится их работа. Только мотивации не хватает

Вдогонку к статье feedmatic "Большинство россиян готовы работать без зарплаты", публикую следующий материал, дабы уточнить истинное назначение данного опроса, и устранить последующие манипуляции общественным мнением.

Две трети опрошенных социологами респондентов уверены, что им нет смысла работать больше и качественнее, так как их зарплата от этого не вырастет

Любовь к работе

ВЦИОМ провёл среди жителей России опрос, касающийся их предпочтений в работе. Данные исследования были опубликованы в РБК и других отечественных СМИ. В заголовки материалов чаще всего выносили тот факт, что 78% опрошенных всё равно продолжили бы работать, даже если внезапно перестали бы испытывать потребность в деньгах. Видимо, имелись в виду внезапно свалившееся на голову крупное наследство, выигрыш в лотерею и тому подобные приятные неожиданности. Некоторые при этом (22%) всё равно предпочли бы сменить работу — если уж трудиться условно бесплатно, то хотя бы там, где получаешь от этого максимальное удовольствие. И только каждый пятый участник опроса заявил, что в предлагаемых обстоятельствах уволился бы и перестал вообще работать.

Другие обратили внимание на такие цифры: 85% наших сограждан признались, что любят свою работу, причём в крупных городах этот показатель даже перевалил за 90%, в Москве и Санкт-Петербурге, правда, остановился на уровне 86%. А вот в населённых пунктах с менее чем 100 тысячами жителей удовлетворённых своим местом работы около 80%.

Мотивации к труду недостаточно

Однако изначальной целью исследования являлось намерение социологов выяснить мотивацию респондентов к труду. И вот здесь стоит остановиться на весьма тревожном показателе — 68% работников в России полагают, что если они будут работать дольше и лучше, в большую сторону на их заработной плате это не отразится. Попросту говоря, две трети не видят смысла в более упорном и качественном труде, поскольку их никак к этому не мотивируют.

Почему же так происходит? Конечно, в каждой сфере деятельности своя ситуация, но в большинстве случаев всё сводится к тому, что руководство само не заинтересовано в мотивации своих сотрудников. Среди владельцев бизнеса, директоров, начальников отделов нередко распространено мнение, что «за те деньги, что мы им платим, они должны работать ещё лучше». Такое начальство скорее урежет имеющиеся оклады и отменит премии, чем проявит лояльность к персоналу, изменив систему мотивации.

Есть более хитрые «персонажи». Те, наоборот, меняют механизмы оплаты труда чуть ли не каждый месяц, придумывая всевозможные бонусы, которые на практике получают либо единицы, либо вообще никто. Сталкиваясь с подобной ситуацией, работники не приобретают мотивацию, а теряют её. Даже если они изначально искренне хотят трудиться на благо предприятия, в конце концов они запутываются в бесконечных KPI, процентах и прочих показателях. А ведь демотивация — одна из главных угроз экономическому росту.

Лучше в офисе, чем на заводе

Ещё одна важная проблема, которая нарастает с 1990-х годов как снежный ком. Молодёжь не хочет работать на заводе — у станка, конвейера и так далее. Конечно, не вся, но уже большая её часть. Если в 1980-е годы 80% экономически активной молодёжи работало на производстве, то сейчас максимум треть.

а, сейчас всё больше рабочих мест, связанных с информационными технологиями, и вместе с тем явный перебор всевозможных менеджеров, экономистов, юристов и так далее. Увы, для многих из них главное — сидеть в офисе. В тепле, чтобы было сухо и, как говорится, мухи не кусали.

Недовольные работой

И вот вроде бы парадокс: производительность труда в России по разным оценкам в 3-4 раза хуже, чем в США. При этом среди американцев довольных своей работой не набирается и половины. У японцев, наверное, главных трудоголиков планеты, таких вообще не более трети. А на самом деле никаких противоречий — работники из упомянутых стран трудятся так, чтобы их заметили, оценили, всегда стараются находить мотивацию в том, что они делают.

Создатель модели кросс-культурного изменения ценностей Фонс Тромпенаарс в своём исследовании написал, что русские считают, будто «жить надо так, как тебе удобнее, даже если ничего не достигаешь». То есть причина кажущейся русской лени и инертности часто кроется как раз в отсутствии амбиций. Классическое «ты что, самый умный? Тебе здесь больше всех надо?» может на корню убить инициативу там, где она очень бы пригодилась.

Самореализация и коллектив

Для западного человека работа — это самореализация или как минимум один из её способов. Русскому человеку работа самореализовываться мешает, отнимает время от рисования, сочинения музыки, вышивания, выжигания, стряпни и так далее. Это, кстати, одна из причин того, что всё больше представителей творческих профессий предпочитают быть фрилансерами, а не работать на постоянной основе. Фактор свободного времени для них важнее гарантированного оклада.

А ещё западных менеджеров удивляет, что русских очень заботит атмосфера в коллективе, нередко даже больше, чем зарплата. Читатель скажет: так это от них к нам пришли модные словечки вроде «тимбилдинг» (team building — построение команды), «корпоративная культура» и так далее. Но на Западе всё направлено на результат, у нас же — на процесс. У многих из нас обязательно найдутся знакомые, кто при получении предложения о работе с более высокой зарплатой скажет что-то вроде: «Я тут уже семь лет работаю, сдружилась со всеми, как я уйду от них?» Поэтому у нас внутри коллектива сотрудничество, а у них — конкуренция.

Русский + мотивация = результат

Конечно, это довольно грубое обобщение. И среди русских немало трудоголиков или карьеристов, готовых пройти по головам коллег ради более высокой должности или годовой премии. В России практически невозможно вести малый бизнес, чтобы он приносил прибыль, не работая по 12-14 часов в сутки. И всё же так сложилось, что мы не японцы и не американцы, а русские, у которых другие ценности. Высокая зарплата имеет значение, но если коллеги — невыносимые люди, а начальник — чудовище, то на такой работе человек продержится недолго.

Важно понимать, что экономический рост — это не только модернизация, совершенствование систем управления и прочее «железо», но и человеческий фактор. Пока повсюду людей не заменили роботы, он будет играть огромную роль. Только вот простому человеку не до всех этих экономических показателей и прочих нюансов. Самыми эффективными и прогрессирующими компаниями являются те предприятия, где удаётся сочетать комфортные условия труда, слаженный коллектив и понятную систему мотивации. Всё ранее перечисленное про «лень русских» имеет под собой основания, но если нашего человека правильно замотивировать, он может свернуть горы.