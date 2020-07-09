Триединство мира и фрактальность сознания. ч. 1

То, что весь мир наполнен ритмами, мы знаем из собственного опыта: ритм сердца и ритм дыхания, суточный, месячный, годовой ритмы... Их связывают с вращением Земли, Луной, Солнцем. Догадываемся и о более продолжительных периодах: о 7 и 12-летних. А история явно намекает на еще большие. Например, на столетние: материализм и рационализм, господствующие в середине каждого века, с загадочной закономерностью сменяются романтизмом и мистическими настроениями на стыке столетий.

Если внимательно вглядеться в исторические события, то можно заметить и пятисотлетний ритм. Кто-то видит здесь связь с так называемыми Большими Парадами Планет. Они происходят один раз в 480-500 лет, когда планеты Солнечной системы скапливаются с одной стороны нашего светила и суммируют свое воздействие. И каждый раз это событие знаменует переломный момент в истории человечества. Длится такой Парад планет всего несколько лет, но за эти годы он высвобождает накопленные в человечестве скрытые силы и как бы программирует судьбу нашей цивилизации на целые пять веков

Так произошло и пятьсот лет назад, когда на место «женской» эпохи синтеза (объединения) пришла очередная «мужская» – эпоха анализа (разделения, расчленения, обособления). Для подобных эпох характерно стремление активно воздействовать на окружающий мир: ломать, разрушать, расчленять, преобразовывать, перестраивать всё и вся... Лучше всего эту эпоху характеризует приставка «раз» – раздел, распад, раскол, разложение, разгром, развод...

Революционные открытия Коперника, Дж. Бруно, Галилея ошеломили и внесли смуту в умы европейцев: Земля вращается вокруг Солнца, Вселенная бесконечна! С этих открытий началась новая «пятисотлетка» с победоносным шествием науки и научных, прежде всего, аналитических методов познания. Не только в науке, но и во всех сферах жизни эти столетия доминировало стремление разложить всё «по полочкам», «упорядочить мировой хаос». Чётко, раз и навсегда отделить: истинное от ложного, хорошее от плохого, красивое от уродливого, святое от греховного...

И не удивительно, что попытки обнаружить некие всеобщие законы, царящие в природе, привели, прежде всего, к формулировке так называемого Закона Дуальности. Мы знаем его также под именами Закона Двойственности, Бинарности, Полярности, единства и борьбы противоположностей... Этот закон говорит о попытках разделить Единое на две противостоящие сущности (ЯН – ИНЬ, добро – зло, свет – тьма, мужское – женское, духовное – материальное, плюс – минус, плохо – хорошо, активное – пассивное, созидание – разрушение, будущее – прошлое, рождение – смерть, порядок – хаос, синтез – анализ и т.д.)

Конечно, ощущение двух оппозиций дает возможность как-то ориентироваться в этом мире. Эти две крайности чём-то напоминают две стенки темного коридора. Попеременно утыкаясь то в правую, то в левую стенку, даже слепец может более или менее удачно двигаться в нужном направлении…

Конечно, уходящая в прошлое эпоха выполнила свою задачу: путем "специализации" она смогла углубить знания человечества в самых разных областях деятельности. «Распределение обязанностей» и классифицирование всего и вся помогло накопить огромный опыт и колоссальные объемы информации. Бинарная логика лежит в основе всей компьютерной и цифровой техники.

Но это лишь на первый взгляд кажется, что бинарность – безобидная философская или математическая категория. Совершенно не случайно бинарная или так называемая «бивалентная» логика «да–нет», нацеленная на поиски «абсолютной истины» и «абсолютной правоты» (или «абсолютной неправоты»), культивируется тоталитарными режимами. Ее задача – привить сообществу определенный тип мышления, личный и групповой эгоизм, который проявляется в противопоставлении «Я и Они» или «Мы и Они». «Они» – это кто угодно, кто не согласен с нами. Это – «противники», «внутренние и внешние враги», инакомыслящие. На таких «врагов народа» легко списать и непопулярные в народе меры и несостоятельность властей, оправдать безответственность и эгоизм правителей.

Кроме того, бивалентная логика поддерживает основу тоталитарного мышления – логический фатализм. Главным из его принципов является принцип исключения третьего, где каждое высказывание или истинно, или ложно. «Или–или». Промежуточных состояний или чего-то Третьего – не дано! Все противоречия – только антагонистические. А это подразумевает уничтожение одной из противоположностей. Отсюда и далеко идущие практические последствия: «кто не с нами, тот против нас», мирное сосуществование противоположностей невозможно, врагов надо уничтожать любыми способами!

Сегодня мы дошли до пика – до культа разума и логических построений, культа фактов и технологий. Мы достигли совершенства в умении разрушать и уничтожать. Расщепление атома – вторжение уже в иные измерения и миры – стало апофеозом эпохи разделения...

И тут обнаружились потери. Мир оказался разрозненным и расчлененным. В науке уже сотни дисциплин, специалисты разных областей знаний перестали понимать друг друга.

Как точно охарактеризовал конец этой эпохи один из ведущих ученых нашего времени Юрий Иванович Кулаков (Новосибирск), «Наука действительно стала производительной силой, но перестала искать Истину. Безрадостный рационализм, пытаясь все формализовать, перевести на мертвый язык алгоритмов, сделал Истину малопривлекательной».

Сегодня стало очевидным, что сведение жизни к противостоянию и борьбе противоположностей оказалось малопродуктивным. Что попытки искусственно расчленять мир на антагонистические части порождают и будут порождать многочисленные проблемы. Что понимание дуальности, бинарности мира – лишь один из первых шагов к его познанию.

Что же можно противопоставить губительному влиянию на человека и человечество бивалентной логики?

В свое время при посещении Московского госуниверситета Лауреат Нобелевской премии (1922) знаменитый датский физик Нильс Бор (1885-1962) на стене кафедры теоретической физики оставил весьма крамольную для советской идеологии надпись: «Contraria non contradictoria rad complimenta sunt». («Противоположности не противоречат, а дополняют друг друга»).

Сегодня эпоха разделения заканчивается. Ей на смену идет очередная эпоха синтеза. Нет, она не отвергает Двойственности мира, но осмысляет ее иначе. И делает следующий шаг в познании мира.

В наше время ученые на новом уровне вновь возвращаются к Закону Троичности, почитавшемуся еще древними мудрецами. Это закон предполагает наличие уже не столько антагонизма парных оппозиций, сколько их примиряющего сосуществования.

И на самом деле, невооруженным глазом видно, что мир зиждется не столько на борьбе, сколько на взаимодействии противоположностей. Только благодаря взаимодействию Света и Тьмы, рождаются полутени, и мир становится видимым и познаваемым. Именно взаимодействие активного и пассивного, мужского и женского начал Космоса и порождает жизнь.

Жизнь – это состояние между рождением и смертью, порядком и хаосом, прошлым и будущим, добром и злом, тьмой и светом. Это и мудрость сохранения равновесия при наличии двух противоположных тенденций. Это и понятие меры, и «золотая середина», о которых всегда говорили мудрецы. Это и «лезвие бритвы», на котором балансирует бытие, пытаясь воспрепятствовать избыткам и недостаткам.

Закон Троичности универсален в своих проявлениях. Этот закон и понятие Троицы нашли свое отражение в разных религиях и философских школах. Его можно увидеть в понятиях ЯН–ДЭН–ИНЬ, Созидание–Сохранение–Разрушение, Рождение–Жизнь–Смерть, Тело-Душа-Дух и др. Связывают этот закон и с такими понятиями, как Будущее–Настоящее–Прошлое.

Сегодня закон Триединства так же нередко связывают с такими фундаментальными категориями, как Информация – Энергия –Вещество.

Хочу сразу подчеркнуть, что Информация и Энергия – не одно и то же. Информация(смысл, сознание…) – не материальна, то есть не энергетична и не вещественна.

Количество переданной информации и тем более эффект её воздействия на получателя не определяются количеством энергии, затраченной на ее передачу. Поэтому одной из важнейших особенностей информации является ее неэнергетический характер.

Да, без Энергии мы Информацию не представляем. Да и чистой, безинформационной энергии, скорее всего, нет. Она всегда модулирована какой-то информацией. Например, энергия, излучаемая Солнцем, несет информацию о процессах на нашем светиле. И всё же Энергия не является информацией. Она – лишь носитель информации, способ её передачи от одного объекта другому.

Точно так же и Вещество. Оно может воспринимать, хранить и передавать информацию, но само информацией не является. Одна и та же информация может быть записана на самых разных вещественных носителях: на бумаге, на магнитных носителях, на фотопленке, камне и пр. Как и Энергия, Вещество в чистом виде тоже не существует: оно всегда хранит ту или иную информацию.

С доисторических времён равностороннему треугольнику придавалось особое значение. Именно его в Древнем мире считали божественным. В Древнем Египте он был эмблемой Бога. Пифагор (6 век до н.э.) считал равносторонний треугольник символом мудрости. Платон (428-348 до н.э.) называл такой треугольник «прекраснейшим» из всех треугольников и видел в нем особый, глубинный смысл бытия.

У христиан равносторонний треугольник символизировал троичность Бога. Автор книги «Божественная пропорция» (Милан, 1497; Венеция, 1509) Фра Лука Пачоли (1445 – после 1509), у которого Леонардо да Винчи (1452-1519) учился математике, видел в этом «божественном» треугольнике «источник всеобщей гармонии». Он говорил о двух чудесных свойствах равностороннего треугольника. Во-первых, об уникальности его пропорции, единственной в своем роде. «Эта единственность – есть высочайшее свойство самого Бога». Вторым чудесным свойством Пачоли называл триединство, в котором, «как в Божестве, одна и та же сущность заключается в трёх лицах - Отце, Сыне и Святом духе».

Символика Триединства присутствует во всех мистических культах.

Так, для наших языческих предков было вполне естественным деление мира на три составляющих: Явь-Навь-Правь или на Мир земной, подземный и Горний и т.д.

Археологи встречают символы Троичности почти повсеместно: на Кавказе, в восточной, западной и северной Европе, на американском континенте.

В древней Европе их знали еще со времен язычества.

В индуизме – это три ипостаси Единого Бога (Брахмана): Брахма (творец, созидатель) – Вишну (охранитель, защитник) – Шива (разрушитель).

Тройственность космического состояния ─ творение, сохранение и разрушение, ─ в индуизме символизируют так называемые янтры – геометрические узоры, предназначенные для созерцания и расширения сознания. Считается, что они изображают истинную природу космоса, его первоначальную целостность. Различные геометрические фигуры квадраты, лепестки лотоса, круги и треугольники – всё сосредоточено вокруг таинственной точки – бинду.

Вот одна из многочисленных янтр. Коренной треугольник в её центре символизирует космическую троицу, триаду. Это животворящее космическое лоно, чрево. Белая точка (бинду) – это мужское начало космоса, красная – женское начало, третья точка – результат их единения, сотворенное коренное начало жизни.

Как уже говорилось, согласно христианскому Символу Веры Единый Бог существует в трёх лицах или ипостасях: Бог-Отец – Бог-Сын – Бог-Дух Святой.

Впервые термин Троица был употреблён во II веке н.э. Феофилом Антиохийским, который писал: «Три дня, которые были прежде создания светил, суть образы Троицы, Бога и Его Слова и Его Премудрости».

Но еще прежде этого в Ветхом Завете (Быт. 18, 1-3) говорилось о Едином Боге, который явился Аврааму в трёх лицах: «И явился ему Господь у дубравы Мамвре... Он возвел очи свои, и взглянул, и вот, три мужа стоят против него». Характерно, что к этим трем мужам Авраам обращается в единственном числе: «Владыка!», как будто перед ним Некто Единый.

Православная церковь допускает только символическое изображение невидимой и непостижимой Троицы. Общепризнанной иконой Троицы служит образ русского иконописца Андрея Рублёва. Когда отца Павла Флоренского спрашивали, как представить себе Троицу, он советовал взглянуть на икону Рублева. Эта икона отличается от других икон, посвященных видению Авраама тем, что на ней отсутствуют сам Авраам и Сарра. Троица на иконе Рублева изображена вне времени, как бы показывая, что Она была от века, то есть всегда. По сути, икона опровергает распространенный предрассудок, согласно которому ипостаси являются во времени одна за другой, каждая в свое время.

На иконе Рублева явлена единосущность Троицы, и вряд ли стоит на ней искать, где изображен Отец, где Сын, а где Дух Святой. Совершенство иконы в том и состоит, что на ней представлены не отдельные ипостаси, а Сама Троица, где ни одна ипостась без другой не существует. На изображении Рублева подчёркивается равенство всех трёх Фигур и Их полное единство (почти зеркальное), притом, что лица Их и одежды на Них разные.

Хочу обратить внимание на разницу между Троичностью (Триадой) и Триединством (Троицей).

Троица отличается от триады тем, что говорит не просто о наличии трех компонент, но об их неразрывном единстве, соединением трёх в одном и одного в трёх. Троица – это символ единства в разнообразии.

Религиозные споры на тему: «Как это может быть: «три в одном» и одновременно «одно в трёх?» не прекращались многие столетия. Умом понять это, на самом деле, непросто. Как, например, могут уживаться вместе, казалось бы, противоречащие другу свойства единства и троичности. Или другое. По учению Церкви, Ипостаси единосущной Троицы всегда выступают вместе и совершенно исключено, чтобы какое-то Лицо действовало отдельно от других. Но при этом, несмотря на неразделенность Троицы, она является неслиянной, то есть три Лица не сводимы друг к другу, каждое обладает своей спецификой.

И вот несколько десятилетий назад знаменитый конструктор советской космической техники, сподвижник С.П. Королева и одновременно глубокий религиозный философ академик Борис Викторович Раушенбах (1915 – 2001), в своем труде «Логика троичности» (1993) задался целью найти наглядный образ для этого парадокса.

И что вы думаете? Нашел-таки. Всё оказалось до гениальности просто. Пример такого триединства («три в одном» – и одновременно «одно в трёх») он увидел в хорошо знакомом нам еще со школы трехмерном (трехкоординатном) векторе. И на самом деле, вектор, который существует как нечто единое и самостоятельное, в то же время может быть представлен тремя независимыми ортогональными составляющими – Х, Y и Z.

Образ Троицы, кроме треугольника, в религиях изображали и другими геометрическими символами: сочетаниями треугольников, кругов, дуг, трилистниками, вилкой и др.

Древний символ Триединства Н.К Рерихом положен в основу Знамени Мира

Троичность, считали наши предки, присуща и мужскому, и женскому началу Космоса, мужским и женским божествам.

Одним из символов триединой сути Бога (Творца, Хранителя и Разрушителя) является Трезубец. Три зубца означают три главные возможности мышления и действия: пассивность, активность и инерцию. Активность – энергичное, целенаправленное деяние, познание истинной сути мира – отражена в среднем, вертикальном, самом остром зубце. В эпоху раннего христианства трезубец стал выражением ортодоксальной идеи триединства, Троицы. Трезубец, сжимаемый в руке, является символом власти и могущества.

Символ Триединства широко используется в магических и эзотерических культах. В масонской символике «Всевидящее Око» в треугольнике и венке из лучей символизирует Троицу и должно напоминать о всепроникающей мудрости и бдительности Творца. На обратной стороне Большой печати США (реверсе) изображена пирамида, символизирующая силу и выносливость. Пирамида не завершена, что означает возможность дальнейшего расширения США. Над пирамидой в треугольнике изображено Око провидения (Всевидящее Око).

Сегодня символ Троичности продолжает свое психологическое воздействие на людей, вызывая у них ощущение устойчивости, надежности, силы, власти. Поэтому троичные символы нередко используются в товарных знаках и эмблемах.

Эмблема «Мерседес-Бенца», по задумке авторов, призвана символизировать превосходство компании в трёх средах – на земле, на воде и в воздухе. Автомобильная фирма «Мицубиси» в качестве эмблемы взяла скандинавскую руну, символизирующую Небесную Власть, и придала ей новое звучание. Каждый из трёх ромбов на эмблеме выражает один из принципов компании: ответственность, честность и взаимопонимание.

В философии и естествознании Троица известна как Закон триединства.

Только единство взаимодействующих составляющих образует целостность – то, что мы называем системой. Конечно, любая система, независимо от того, относится ли она к биологическим, биологическим мыслящим, техническим, организационно-техническим или другим, состоит из множества элементов. Но все они, так или иначе, принадлежат одной из трех структурных компонент, формирующих данную систему. Это – пассивная, нейтральная и активная компоненты.

ПАССИВНАЯ (информационная) компонента системы обеспечивает восприятие информации о состоянии окружающей среды (внешней информации) и состоянии самой системы (внутренняя информация).

НЕЙТРАЛЬНАЯ (аналитическая) компонента системы на основе имеющейся информации обеспечивает обработку полученной информации и принятие решений:

АКТИВНАЯ (исполнительная) компонента системы обеспечивает воздействие на окружающую среду, то есть выполнение, "материализацию" решений, выработанных аналитической (нейтральной) компонентой.

Триединство мира и фрактальность сознания.Ч.2

https://zen.yandex.ru/media/id/5aaac50b9d5cb3ab0d6fa75f/triedinstvo-mira-i-fraktalnost-soznaniiach2-5acf7b01c3321bcb052e5790