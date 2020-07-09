Судно с тысячами автомобилей затопят в океане (ФОТО, ВИДЕО)

Грузовое судно MV Golden Ray, опрокинувшееся в 2019 году, решено распилить на части и утопить в водах Атлантического океана.

В момент катастрофы на борту 200-метрового MV Golden Ray находилось 4,2 тыс. новых автомобилей марок Hyundai и Kia, пишет The Drive.

Судно вышло из американского порта Брансуик (штат Джорджия) осенью прошлого года, но дало крен и завалилось на один борт, также на судне начался пожар пожар.

Специалисты, обдумав варианты утилизации, решили распилить корабль на восемь частей, вывезти на баржах и утопить обломки в Атлантическом океане.

Доставать авто из трюмов не будут. Их распилят и уничтожат вместе с судном.

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