Новости Украины и Новороссии 09 июля 2020
- 09:47 Соратник Порошенко требует отставки Зеленского: названа причина, опубликована петиция.
- 09:02 Российские С-400 перехватили украинские крылатые ракеты “Нептун”.
- 07:00 Украинский политик объяснила, почему Донбасс и Крым потеряны для Киева навсегда (ВИДЕО).
- 06:00 Спецагент США за спиной Зеленского: «Водитель Байдена» рулит Украиной (ВИДЕО).
- 05:00 Дело МН17 может перевернуться: русофобам придётся ответить перед Россией.
- 04:14 Прощай, Украина! Экс-премьер ДНР рассказал, как Донбасс становится частью России (ФОТО, ВИДЕО).
Соратник Порошенко требует отставки Зеленского: названа причина, опубликована петиция
Известный украинский политтехнолог, спичрайтер бывшего президента страны Петра Порошенко Виктор Уколов требует отставки действующего главы государства Владимира Зеленского.
Соответствующее обращение появилось в разделе электронных петиций на сайте президента Украины 8 июля.
Уколов напомнил украинским гражданам, что 18 апреля 2019 в программе «Право на власть» Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон, чем обнадежил украинцев и получил во втором туре президентских выборов поддержку 73% избирателей.
«7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил Закон „О предупреждении коррупции”.
Обращаемся к господину Президенту с призывом соблюдать слово и подать в отставку или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 он солгал своим избирателям», — говорится в тексте петиции.
По состоянию на утро 9 июня петиция набрала 6156 голосов. Если число подписантов дойдёт до 25 тысяч за три месяца, Зеленскому придётся рассмотреть требование о собственной отставке.
Читайте также: «Просто негодяи»: Зеленский возмутился из-за парт с пластиковым покрытием для украинских школ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Российские С-400 перехватили украинские крылатые ракеты “Нептун”
В то время как украинские военные активно тестировали «уничтожитель Крымского моста», как в Киеве называют ракету Р-360 «Нептун», зенитчики РФ перехватили ее одну за одной.
С начала года было проведено несколько тестов «Нептуна», каждый из которых попал в поле зрения российских военных. По мнению авторитетных экспертов, запуски, проводившиеся в непосредственной доступности от систем С-400, расположенных в Крыму, оказались плохой идеей. Подобные провокации были пресечены на корню: военные РФ успешно отработали не только обнаружение пусков, но и почти в реальных условиях произвели захват и уничтожение электронными пусками.
Развернутые в Крыму станции радиоэлектронной разведки позволили отслеживать каждый шаг украинских военных. Как заявляют эксперты, возможно даже такое развитие событий, когда угроза со стороны материковой части будет уничтожена без привлечения средств ПВО. А тот факт, что разработка украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 «Нептун» шла на базе старого советского проекта, проблем с перехватом подобной цели не должно возникнуть.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Украинский политик объяснила, почему Донбасс и Крым потеряны для Киева навсегда (ВИДЕО)
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире украинского телевидения.
Герман выразила такое мнение, рассуждая о конфликте в Донбассе. Политик раскритиковала отношение властей к Минским соглашениям, которые Украина не выполняет. По словам экс-депутата, из-за этого страна приобрела имидж государства, которое не считается со взятыми на себя обязательствами.
«С нами уже никто не считается. Мы уже потеряли, по сути, Донбасс. Я боюсь, что Донбасс на Украину больше не вернется. Люди уже берут там российские паспорта, потому что люди понимают, что в стране, которая для них неродная, у них больше защиты и больше уверенности в завтрашнем дне, чем в своей родной.
Так же и крымчане. Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, она не даст им воды», — сказала Герман.
Она добавила, что в украинских селах всегда стояла кружка у колодца, чтобы любой жаждущий прохожий, даже чужой человек, мог зайти в любой двор и выпить воды. При этом, подчеркнула экс-депутат, украинские власти, «крича на каждом шагу», что считают Крым своей территорией, не дают воду жителям полуострова.
«Мы им воды не даем и хотим, чтобы люди вернулись», — заключила политик.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
Читайте также: Тимошенко сделала громкое заявление
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Спецагент США за спиной Зеленского: «Водитель Байдена» рулит Украиной (ВИДЕО)
На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.
«Журналист-расследователь Владимир Бойко утверждает, что президент Зеленский назначил в июне 2020 года председателем Службы внешней разведки «личного водителя Байдена» Валерия Кондратюка. Такую кличку среди подчиненных в СВР Кондратюк получил из-за того, что вице-президент США Джо Байден во время визитов на Украину требовал вызывать Кондратюка в качестве шофера для поездки в аэропорт «Борисполь».
Поскольку Кондратюк является чуть ли не официальным агентом американской разведки на Украине, то им с Байденом было о чем поговорить в защищенном лимузине.
Журналист приводит данные, в соответствии с которыми в 2013 году в СБУ было начато расследование деятельности Кондратюка. Согласно материалам уголовного дела, его завербовали в 90-е годы прошлого века спецслужбы США.
В 2001 году Валерий Кондратюк, в свою очередь, «привлек к сотрудничеству с американской разведкой консула Украины в Вашингтоне Валентина Наливайченко. Наливайченко возглавлял СБУ при двух президентах — Ющенко и Порошенко.
В соответствии с инсайдерской информацией, “водитель Байдена” стал одним из основных каналов связи между демократами США и офисом президента Зеленского.
В частности, именно благодаря настойчивым рекомендациям Кондратюка глава офиса президента Андрей Ермак выступил с инициативой запретить публикацию разговоров высших должностных лиц государства. Прежде всего, имеются в виду переговоры Порошенко с Байденом, которые были опубликованы в мае и июне текущего года. Ряд депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским, уже начали кампанию по отставке Кондратюка с должности главы СВР», пишут авторы Telegram-канала «Русский Демиург».
Читайте также: Любопытный факт из биографии Путина — почему Трампу нужно быть осторожным (ИНФОГРАФИКА)
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дело МН17 может перевернуться: русофобам придётся ответить перед Россией
Крушение малайзийского «Боинга», выполнявшего рейс МН17 над Донбассом, повлекло введение санкций против России. Запад ополчился против Москвы, не представив по факту неопровержимых доказательств. Эта история может закончиться тем, что кому-то придется возместить ущерб России.
До сих пор расследование так и не выявило виновных. В то же время появляется все больше подробностей об инциденте на Донбассе. Даже западные ангажированные институты не могут скрывать вины Киева.
Недавно суд в Нидерландах был вынужден учесть доклад, представленный экспертами российской компании «Алмаз-Антей». В документе приводились все аргументы того, что Москва и ополченцы Донбасса не причастны к трагедии, но до недавних пор его категорически не хотели рассматривать за рубежом.
Дело о крушении «Боинга» обретает совсем другой поворот еще и по той причине, что Киев не представил международному арбитражу данные с радаров, которые бы могли подтвердить, что самолет был сбит ракетой из российского ЗРК «Бук».
Не передали в Гаагу оригиналы спутниковых данных и представители США, заявлявшие, что у них имеются неопровержимые доказательства вины Москвы.
Независимые эксперты также полагают, что переломный момент в деле МН17 уже произошел. Тем более, что ранее представленные доказательства свидетельствовали против украинской стороны.
Даже за рубежом склонны утверждать, что во всем виноват Киев, а представители Запада лишь пытались прикрыть своих марионеток, чтобы ввести санкции в отношении России. Например, многие китайские журналисты и эксперты уверены, что малайзийский «Боинг» был сбит Украиной, так как ни Москва, ни Донбасс не были в этом заинтересованы.
Если же в конечном итоге суд в Нидерландах встанет на сторону России, то кому-то придется компенсировать возникшие из-за санкций потери российской стороне.
Читайте также: Угроза сепаратизма: Почему регион проголосовал против поправок в Конституцию
Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Прощай, Украина! Экс-премьер ДНР рассказал, как Донбасс становится частью России (ФОТО, ВИДЕО)
Первый премьер-министр ДНР Александр Бородай прокомментировал заявление, сделанное им в ходе VI Съезда Всероссийской политической партии «Родина». Он выразил надежду, что ЛДНР войдут в состав Российской Федерации. По его мнению, они «де-факто уже являются частью Российской Федерации». Скоро данное положение вещей закрепят юридически.
Народные Республики Донбасса в политическом плане уже интегрированы в Россию (жители или уже получили гражданство РФ, или находятся в стадии получения российских паспортов). Экономическая интеграция — тоже факт.
По словам Бородая, жители Республик чувствуют себя частью РФ: «Правда, регионом, ущемленным в правах, но, тем не менее, регионом России». И этот процесс уже не остановить.
Если в 2014 году Киев имел хоть какой-то шанс решить дело миром и вернуть Донбасс в состав Украины, то все последующие события (убийство мирного населения ЛДНР, пытки, бомбежки, блокада и пр.) поставили крест на вероятном возвращении.
Геноцид русскоязычного населения — так себе основа для примирения.
Бородай искренне верит, что судьба Донбасса — дальнейшая интеграция в Россию. Крыму повезло в этом плане.
Жителям полуострова не пришлось пережить столько ужаса, сколько испытали дончане по вине ВСУ и украинских националистов, которые шли убивать соотечественников, а не вести переговоры.
Не стоит думать, что политика Киева в этом плане изменилась. Минскими соглашениями администрация Петра Порошенко подтиралась, а на деле продолжая обстреливать территории ЛДНР. Киеву всегда была нужна только эскалация конфликта. На Владимира Зеленского тоже не стоит рассчитывать.
По мнению Валентины Матвиенко, спикера Совфеда РФ, подобные заявления стали возможны потому, что отсутствует прогресс по Минским соглашениям.
Сенатор напомнила, что Россия продолжает настаивать на мирном урегулировании украинского кризиса посредством реализации Минских договоренностей. Если киевские власти перестанут их саботировать, то смогут добиться интеграции Народных Республик в состав Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал заявление Бородая, отметив, что про присоединение ЛДНР к России ему ничего неизвестно. При этом Россия продолжит поддерживать жителей Донбасса, так как ситуация на юго-востоке Украины лучше не становится.
Напоследок хотелось бы отметить, что реально легитимной властью на Украине сейчас являются именно Народные Республики Донбасса.
Именно они преемники украинской власти, а не неонацистский режим, закрепившийся в Киеве. Донецк и Луганск будут определять будущее этой страны и станут ближайшими соратниками и партнерами России на мировой политической арене.
Интеграция уже состоялась, и, по сути, необходимость вхождения в состав РФ отсутствует, так как будет потеряна остальная Украина. Пока же еще есть шанс, что украинцы одумаются и осознают, что без России Украина обречена на медленное угасание и деградацию. Евроатлантический путь с неонацистским душком — это ошибка, которую необходимо исправить.
Читайте также: В Абхазии резко ответили на предложение партии Прилепина о присоединении к России
Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su