Новости Украины и Новороссии 04 мая 2018

Пришедшие к власти в результате кровавого переворота люди с наглой самоуверенностью назвали насильственный захват власти «революцией», да еще и достоинства, которого у них нет и никогда не было.

Официально его организаторы пообещали украинским гражданам реализацию «европейского выбора», а на самом деле целью переворота была узурпация власти и установление в стране нацистского режима. Это была не революция, а переворот негодяев, устроивших бойню в Киеве во имя своих властных амбиций, денег и лакейского служения Западу.

После переворота общество надо было держать в узде, и для этого больше всего подходили не правоохранительные органы, а экстремистские формирования боевиков. Из всякого отребья по примеру нацистской Германии была создана своя нацистская «гвардия», ставшая надежной опорой режима.

После четырех лет правления майданного режима боевики стали параллельной властью наравне с государством, создали разветвленную сеть своих организаций и правят бал на улицах городов по всей Украине. Естественно, встает вопрос, что это за люди и откуда они появились, многочисленны они или нет, поддерживает ли их общество и на что они реально способны?

Становление нацистских группировок началось еще до образования Украины. Их идеологической основой был галицкий радикальный национализм. При поддержке украинских властей он медленно распространялся на всю страну. Радикализация группировок шла по нарастающей, качественный скачок был при правлении Ющенко и достиг пика при подготовке и осуществлении переворота негодяев.

По своему происхождению и взглядам группировки принципиально отличаются. Из-за своих радикальных взглядов они, как пауки в банке, постоянно поедают дуг друга и устраивают склоки, заканчивающиеся разделением и переименованием организаций. На сегодня существуют три крупные нацистские группировки, объединяющие практически всех боевиков.

Первая группа — это галицкие радикалы, объединенные Тягнибоком вокруг партии «Свобода». Она имеет разветвленную сеть малочисленных региональных организаций и структуру «Сокол» для воспитания молодежи на галицких неофашистских традициях.

Вторая группа — это радикалы из других регионов, вышедшие из недр «УНА-УНСО»*. Наиболее известные из них Ярош и Корчинский, из-за разногласий создавшие собственные структуры. В эту группу входит «Тризуб»* и ряд более мелких дочерних структур.

Обе группы объединяют идеи радикального украинского национализма, культ Бандеры и Шухевича, исключительность украинской нации и ненависть ко всему русскому.

Третья группа представляет конгломерат организаций нацистского и фашистского толка под общим названием «Азов». Это не украинские националисты, они исповедуют идеологию «белой расы», презирают «недочеловеков» и «семитов», не признают местечковый галицкий национализм и открыто под нацистской символикой и лозунгами мечтают построить нацистское государство.

Выросла эта группа из маргинальной харьковской организации «Патриот Украины» под руководством морального урода с комплексом неполноценности Билецкого, возомнившего себя будущим фюрером.

Опекал её еще во времена Ющенко бывший тогда харьковским губернатором Аваков и местная СБУ. Из футбольных фанатов и нескольких десятков криминальных подростков пытались сделать борцов за «белую расу». В интеллектуальном Харькове их просто презирали, никаким влиянием ни тогда, ни сейчас они не пользовались.

Бандитскую сущность экстремисты проявляли во всем. Так, в 2011-м несколько человек во главе с Билецким попали в тюрьму за попытку убийства их оппонента.

В конце февраля 2014 года путчисты выпустили их из тюрьмы, а через две недели они уже безнаказанно убили в Харькове двух человек и еще нескольких, включая участкового милиционера, ранили. Разумеется, власть их не осудила.

Об этих маргиналах давно бы все уже и забыли, если бы не переворот, давший им путевку в жизнь. После попытки весной 2014-го противостоять харьковскому сопротивлению их на коленях прогнали по одной из улиц Харькова, и нацистам пришлось искать свою социальную среду в поддержавшем путч Киеве.

Группа «Азов» — это детище Авакова, имеет собственный полк в составе МВД, конгломерат политических и общественных организаций, дружины для запугивания населения и охраны своих структур, а также детские лагеря «Азовец» для подготовки украинского «гитлерюгенда».

С этой группой плотно контактирует и нацистский «ветеран» Корчинский с его «Братством»*, нашедший здесь свою нишу. Этот уникальный кадр ещё не так давно умудрялся даже создавать альянс с социалисткой Витренко.

Первые две группировки экстремистов придерживаются идеологии галицкого радикального национализма, а группировка «Азов» с нацистско-расистской идеологией «белой расы» брезгливо относится к идеям украинской самостийной нации. То есть взгляды и интересы принципиально расходятся, но на данном этапе власть объединила их ради общей цели построения нацистского государства.

В этом террариуме единомышленников собрались непримиримые люди и организации во главе с амбициозными лидерами. Вождь у них может быть только один, поэтому они уже сейчас старательно «подъедают» друг друга.

Все эти группировки нужны правящему режиму для сохранения своей власти и как ударная сила, подавляющая любое несогласие с курсом на построение неонацистского государства.

С этой целью и были созданы полувоенные радикальные формирования, натравливаемые на политических оппонентов власти. Фактически это бандитские формирования, контролируемые и подкармливаемые СБУ и МВД.

За прошедшие годы они встали на ноги, имеют свои базы и тренировочные лагеря, получают необходимую экипировку и снаряжение. Они структурированы в четкую военную иерархию, натренированы в противостояниях с правоохранителями и прошли выучку на Донбассе. Имеется постоянный состав, стоящий на денежном довольствии и привлекаемый для участия в конкретных акциях контингент.

Существуют различные оценки их численности: от нескольких тысяч до десятков тысяч и как будто бы миллионов их сторонников. Но на самом деле ничего подобного и близко нет. В лучшем случае их наберется около 10 тысяч человек, разбросанных по разным регионам Украины. При этом они создают иллюзию массовости, организовывают шествия, погромы и провокации, свозя для этих акций боевиков из разных городов.

Разветвленная сеть, хорошая организация и поддержка властей позволяют вводить общество в заблуждение об их силе. Также культивируется миф о миллионной поддержке населения. Откуда она может взяться и какой здравомыслящий человек будет поддерживать бандитов?! Если весной 2014-го с протестами против путча вышли сотни тысяч, то этим негодяям даже при поддержке властей с трудом удается собирать со всей страны на акции несколько тысяч.

Для выполнения поставленной перед экстремистами цели интеллектуалы были не нужны, требовались тупые исполнители воли хозяев. Ставка была сделана на детей, маргиналов, безграмотных людей из самых низов общества, необразованных и не нашедших своего места в жизни.

Практически все они нигде не работают и не учатся. Когда же им работать? У многих уголовное прошлое, нелады с законом, и наркоманы там не редкость. Они не в состоянии объективно оценить свои действия и готовы делать все, что прикажут. Пропагандировать какие-то идеи они не способны, слишком мало извилин в голове и интеллект существенно ниже среднего. Им удается привлечь на начальных этапах своих акций студенческую молодежь, потом ее убирают и на арену выходят подготовленные боевики.

Конечно же, у группировок есть свои идеологи, подводящие теоретическую базу и обосновывающие «мессианскую» роль экстремизма. Достаточно и идейных сторонников, окончательно свихнувшихся на почве «украинской нации» или «белой расы» и готовых физически расправляться со всеми несогласными с их взглядами.

Но главная ударная сила экстремистских группировок — это подростки и молодежь до тридцати лет. Не понимающая сути происходящих в стране процессов, легко воспринимающая экстремистские идеи и готовая действовать методами уличной шпаны, больше всего подходящей для этой цели.

Это люди с извращенными понятиями добра и зла, почувствовавшие вкус насилия и безнаказанности за совершенные преступления. Они готовы воевать и убивать «неукраинцев», «недочеловеков», «сепаратистов» и любого, на кого покажет сотник.

Тотальное насилие стало смыслом их существования, у них не возникают мысли о решении проблем мирным путем. Они готовы воевать с обществом до полного уничтожения всех несогласных. Власть развратила их, создав иллюзию превосходства над всеми остальными и позволив им творить безнаказанно любые бесчинства.

Их прогнали через насилие на «майдане», позволив уродовать и убивать правоохранителей. Внушили, что «власть толпы» может все. Потом, создав карательные батальоны, им позволили безнаказанно мародерствовать, убивать и грабить мирное население. Только сопротивление восставшего Донбасса немного отрезвило их, уничтожив наиболее прытких неонацистов.

Почувствовав вкус крови и победы, эти звереныши уже ни перед чем не остановятся и готовы на любую низость. Власть сделала их «героями», они гордятся своими «подвигами», за которые должны предстать перед судом. Достаточно вспомнить некоего Бубенчика, с гордостью публично рассказывающего о том, как он убил на «майдане» двух милиционеров.

В тюрьме мне пришлось общаться с отдельными представителями экстремистов. Один «идейный майдановец», конченый наркоман, рассказывал, как он ездил на «майдан» только с одной целью — добывать средства на наркотики. Устроился в палатку с вещами, каждый день таскал бушлаты или куртки, а потом менял их на наркотики. Через пару недель попался, пришлось срочно прекращать «идейную» борьбу.

Столкнулся и с патологическим убийцей из футбольных фанатов, который нашел себя в «Азове» и повоевал на Донбассе. У него жизненная позиция патологического убийцы. А посадили его после того, как он, проходя по улице, убил случайного человека, сидевшего на скамейке и сделавшего ему замечание.

Все противозаконные действия, творимые экстремистами, свершаются нагло и публично. Их исполнители хорошо известны, но их никто и никогда не трогает. Такая реакция властей вызывает у радикалов азарт и стремление совершать новые «героические» поступки.

Попытки представить их как серьезную самостоятельную политическую силу не выдерживают никакой критики. Они обслуживают интересы режима и маргинальных националистических партий. Эти партии не способны одержать победу в масштабах страны, они иногда только побеждают на местных выборах в Галиции.

Усилиями правящего режима экстремисты постоянно на слуху и не сходят с телевизионных экранов. Создается впечатление, что они серьезная сила, пользующаяся влиянием и поддержкой населения. Это очередной миф, нацеленный на обман и дестабилизацию общества.

Какие могут быть борцы за «украинскую идею» из всякого отребья и отбросов? Они могут только разрушать и не способны к созиданию. Вот с целью разрушения их и используют.

Даже в Галиции их далеко не все поддерживают. В остальных регионах они не пользуются никаким авторитетом, и их презирают как бандитов, безнаказанно по указке властей терроризующих население.

С одной стороны, радикалы выполняют возложенные на них режимом функции, с другой, они в любой момент могут выйти из-под контроля и начать самостоятельную игру.

В принципе это возможно, но не надо забывать, что экстремистские группировки существуют только с одобрения и при поддержке правящего режима и заокеанских кукловодов, создавших им условия для беспрепятственных действий.

Как только исчезнет потребность в их услугах, они очень быстро будут зачищены. Это сделает нынешний политический режим, или вместе с этим режимом их утилизирует новая власть. Примеров более чем достаточно.

Психически невменяемого Сашка Белого просто ликвидировали при задержании, часть боевиков «Айдара» и «Торнадо» уже за тюремной решеткой, а несостоявшаяся «героиня» из подворотни Савченко и её подельники сидят, теперь уже в украинской тюрьме.

Конечно, они в состоянии совершить государственный переворот. Силы у них для этого есть. Только поддержку внутри и вне Украины они вряд ли получат и как управлять государством понятия не имеют. Слишком мелки и ничтожны радикалы для таких задач.

Украинские экстремисты по своей природе разрушители всего и вся. Разрушая мир и спокойствие в обществе они, сами того не понимая, разрушают основы государства. Уничтожают государственные институты, восстанавливают против себя и нынешней власти затравленное население.

Именно экстремисты могут стать могильщиками Украины, которые забьют последний гвоздь в гроб этого недоношенного государства. Сейчас их удел — добивание остатков государственности и ликвидация жизнеспособного общества.

Юрий Апухтин

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* запрещенная в РФ экстремистская организация.