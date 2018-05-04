Новости Украины и Новороссии 04 мая 2018
- 08:25 Госдеп: Javelin отправлены на Украину несколько недель назад.
- 06:00 Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы.
- 05:00 «Гвардия» украинских негодяев.
- 04:30 Порошенко достал США: ультиматум Вашингтона и взрывы на складах ВСУ.
- 01:39 Минздрав Украины назвал остеохондроз коммерческим мифом.
- 00:30 Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой».
- Вчера 20:52 В ВСУ рассказали, что сейчас происходит на месте пожара в Балаклее.
- Вчера 19:51 Пожар в Балаклее тушат авиация и танки (ВИДЕО).
Госдеп: Javelin отправлены на Украину несколько недель назад
Поставки американских ракетных комплексов Javelin были осуществлены несколько недель назад.
Об этом во время брифинга в четверг заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт.
«Я знаю, что многие из вас очень интересовались продажей ракет Javelin в Украину. Могу сказать, что этот вопрос был одним из тех, что „лежал в столе” в течение очень длительного времени перед тем, как мы анонсировали в 2017 году, что президент принял решение предоставить системы Javelin Украине. Они были доставлены несколько недель назад», — отметила представитель внешнеполитического ведомства США.
Она подчеркнула, что вопрос поставок намеренно не разглашался, и люди, которые держали его в тайне, «проделали хорошую работу».
Науэрт отказалась комментировать публикацию в The New York Times о том, что Киев отказался сотрудничать в расследовании спецпрокурора Мюллера в благодарность за эти поставки.
«Я не могу давать комментарии по этому расследованию», — отрезала Науэрт.
Напомним, оборонный бюджет США на 2018 год предполагает выделение Украине 350 млн долл. на усиление безопасности и обороны, речь идет в том числе и о летальном оружии.
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Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы
Оценивать адекватность заявления замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака о том, что США и Франция готовы предоставить средства для финансирования «голубых касок» в зоне конфликта, а Германия намерена рассмотреть и свое участие в этом проекте, довольно сложно.
Фальшивых новостей Киев производит немыслимые объемы по разным причинам: и пытаясь ввести в заблуждение тех, кому эти новости адресованы, и просто в силу очень плохого понимания тех реалий, с которыми представителям украинской власти приходится иметь дело, и стремления толковать любые абстрактные и отвлеченные пожелания как принимаемые на себя западными партнерами обязательства.
Но будем считать, что действительно Париж и Вашингтон намерены оказать помощь опекаемой ими стране, выбравшей путь евроатлантической интеграции. Приблизит ли это момент голосования, когда все пятеро постоянных членов Совета безопасности единогласно выскажутся за проект резолюции о размещении миротворческого контингента в Донбассе?
Нет никаких оснований так считать, а потому новость, прозвучавшую из уст Юрия Грымчака, все же следует считать, если и не полностью фиктивной, то уж точно не отражающей реальное положение дел.
Заявив о готовности США и Франции финансировать миротворцев, замминистра как бы давал понять, что вопрос, ставший камнем преткновения в отношениях между Западом и Москвой, постепенно решается, складывается некая уже более детализированная схема, в которой проработаны те или иные существенные аспекты. В данном случае проблема финансирования.
Дело однако в том, что можно найти средства, заручиться согласием стран-доноров, которые отправят своих военнослужащих, расписать все технические моменты плана, но если не будет ответа на главный вопрос — какова задача миссии в зоне конфликта? — ситуация не сдвинется ни на миллиметр ни в ту, ни в иную сторону.
А сейчас речь все так же идет об абсолютно разном понимании Москвой и западным сообществом смысла пребывания «голубых касок» в Донбассе. ЕС и США поддерживают киевский вариант, который при ближайшем рассмотрении предстает как абсолютно людоедская программа расправы над сепаратистами при помощи миротворцев.
Тот же Грымчак говорит о хорватском сценарии событий. Что это означает, думаю, объяснять подробно нет необходимости, но два слова все же скажу, поскольку сами украинские политики уже довольно много наговорили на эту тему.
Миротворцы берут под контроль всю территорию ДНР и ЛНР, формируется временная администрация и под присмотром военной полиции ООН происходит разоружение сепаратистских формирований. Дальше, после того как сепаратисты будут лишены возможности защищать себя, на их территорию уже будут готовы войти карательные украинские подразделения для тотальной зачистки, которая в ряде случаев будет неотличима от резни.
О том, что Киев рассматривает народные республики как вражеские бастионы, а его жителей квалифицирует либо как оккупантов или их пособников, становится ясно из различных законов и законопроектов, предлагающих те или иные формы ограничения населения, предавшего Украину, в гражданских правах, начиная с уголовного преследования и осуждения и заканчивая запретом на участие в выборах.
То, что реализация этого увлекательного плана закончится именно резней, как и в хрестоматийном примере с Хорватией, полный отчет отдает себе Москва.
Президент Владимир Путин уже совершенно отчетливо заявил, что реализации такого варианта Россия не допустит ни при каких условиях.
Это означает лишь то, что готовность США и Франции выделить средства не приблизила людоедов из Киева к желанной цели. Проект резолюции, в котором найдет отражение пресловутый «хорватский сценарий», будет гарантированно заблокирован российской стороной.
Есть и еще одно обстоятельство, которое никак не способствует тому, чтобы фантазии Киева обрели хотя бы видимость согласованных с реальными параметрами ситуации планов. Это, собственно, сами сепаратисты.
Как можно, находясь в здравом уме и твердой памяти хотя бы на мгновение допустить, что многие тысячи до зубов вооруженных мужиков в припадке идиотского благодушия, беспрепятственно пустят к себе домой каких-то полицейских в голубых головных уборах, которые начнут их разоружать!? Мне не хватает на это воображения. Я уверен, что такую картину может нарисовать в своем сознании или идиот, или сумасшедший.
Авторам так называемого хорватского сценария остается лишь выбрать, к какой из двух вышеназванных категорий себя причислить.
На самом деле, миротворцы в Донбассе вполне могут появиться, но только для того, чтобы подморозить конфликт, став барьером между противоборствующими сторонами.
В этом случае украинским артиллеристам придется вывернуть на ноль свою активность, поскольку за несанкционированные обстрелы, угрожающие жизни военнослужащих с международным статусом, придется заплатить очень высокую цену.
Такая разделительная миссия ставить перед собой задачу поддержания мира, что является легитимной и очень важной целью в регионах, охваченных войной. Возможно, когда-нибудь такой вариант будет согласован. Но только он.
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Андрей Бабицкий
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«Гвардия» украинских негодяев
Пришедшие к власти в результате кровавого переворота люди с наглой самоуверенностью назвали насильственный захват власти «революцией», да еще и достоинства, которого у них нет и никогда не было.
Официально его организаторы пообещали украинским гражданам реализацию «европейского выбора», а на самом деле целью переворота была узурпация власти и установление в стране нацистского режима. Это была не революция, а переворот негодяев, устроивших бойню в Киеве во имя своих властных амбиций, денег и лакейского служения Западу.
После переворота общество надо было держать в узде, и для этого больше всего подходили не правоохранительные органы, а экстремистские формирования боевиков. Из всякого отребья по примеру нацистской Германии была создана своя нацистская «гвардия», ставшая надежной опорой режима.
После четырех лет правления майданного режима боевики стали параллельной властью наравне с государством, создали разветвленную сеть своих организаций и правят бал на улицах городов по всей Украине. Естественно, встает вопрос, что это за люди и откуда они появились, многочисленны они или нет, поддерживает ли их общество и на что они реально способны?
Становление нацистских группировок началось еще до образования Украины. Их идеологической основой был галицкий радикальный национализм. При поддержке украинских властей он медленно распространялся на всю страну. Радикализация группировок шла по нарастающей, качественный скачок был при правлении Ющенко и достиг пика при подготовке и осуществлении переворота негодяев.
По своему происхождению и взглядам группировки принципиально отличаются. Из-за своих радикальных взглядов они, как пауки в банке, постоянно поедают дуг друга и устраивают склоки, заканчивающиеся разделением и переименованием организаций. На сегодня существуют три крупные нацистские группировки, объединяющие практически всех боевиков.
Первая группа — это галицкие радикалы, объединенные Тягнибоком вокруг партии «Свобода». Она имеет разветвленную сеть малочисленных региональных организаций и структуру «Сокол» для воспитания молодежи на галицких неофашистских традициях.
Вторая группа — это радикалы из других регионов, вышедшие из недр «УНА-УНСО»*. Наиболее известные из них Ярош и Корчинский, из-за разногласий создавшие собственные структуры. В эту группу входит «Тризуб»* и ряд более мелких дочерних структур.
Обе группы объединяют идеи радикального украинского национализма, культ Бандеры и Шухевича, исключительность украинской нации и ненависть ко всему русскому.
Третья группа представляет конгломерат организаций нацистского и фашистского толка под общим названием «Азов». Это не украинские националисты, они исповедуют идеологию «белой расы», презирают «недочеловеков» и «семитов», не признают местечковый галицкий национализм и открыто под нацистской символикой и лозунгами мечтают построить нацистское государство.
Выросла эта группа из маргинальной харьковской организации «Патриот Украины» под руководством морального урода с комплексом неполноценности Билецкого, возомнившего себя будущим фюрером.
Опекал её еще во времена Ющенко бывший тогда харьковским губернатором Аваков и местная СБУ. Из футбольных фанатов и нескольких десятков криминальных подростков пытались сделать борцов за «белую расу». В интеллектуальном Харькове их просто презирали, никаким влиянием ни тогда, ни сейчас они не пользовались.
Бандитскую сущность экстремисты проявляли во всем. Так, в 2011-м несколько человек во главе с Билецким попали в тюрьму за попытку убийства их оппонента.
В конце февраля 2014 года путчисты выпустили их из тюрьмы, а через две недели они уже безнаказанно убили в Харькове двух человек и еще нескольких, включая участкового милиционера, ранили. Разумеется, власть их не осудила.
Об этих маргиналах давно бы все уже и забыли, если бы не переворот, давший им путевку в жизнь. После попытки весной 2014-го противостоять харьковскому сопротивлению их на коленях прогнали по одной из улиц Харькова, и нацистам пришлось искать свою социальную среду в поддержавшем путч Киеве.
Группа «Азов» — это детище Авакова, имеет собственный полк в составе МВД, конгломерат политических и общественных организаций, дружины для запугивания населения и охраны своих структур, а также детские лагеря «Азовец» для подготовки украинского «гитлерюгенда».
С этой группой плотно контактирует и нацистский «ветеран» Корчинский с его «Братством»*, нашедший здесь свою нишу. Этот уникальный кадр ещё не так давно умудрялся даже создавать альянс с социалисткой Витренко.
Первые две группировки экстремистов придерживаются идеологии галицкого радикального национализма, а группировка «Азов» с нацистско-расистской идеологией «белой расы» брезгливо относится к идеям украинской самостийной нации. То есть взгляды и интересы принципиально расходятся, но на данном этапе власть объединила их ради общей цели построения нацистского государства.
В этом террариуме единомышленников собрались непримиримые люди и организации во главе с амбициозными лидерами. Вождь у них может быть только один, поэтому они уже сейчас старательно «подъедают» друг друга.
Все эти группировки нужны правящему режиму для сохранения своей власти и как ударная сила, подавляющая любое несогласие с курсом на построение неонацистского государства.
С этой целью и были созданы полувоенные радикальные формирования, натравливаемые на политических оппонентов власти. Фактически это бандитские формирования, контролируемые и подкармливаемые СБУ и МВД.
За прошедшие годы они встали на ноги, имеют свои базы и тренировочные лагеря, получают необходимую экипировку и снаряжение. Они структурированы в четкую военную иерархию, натренированы в противостояниях с правоохранителями и прошли выучку на Донбассе. Имеется постоянный состав, стоящий на денежном довольствии и привлекаемый для участия в конкретных акциях контингент.
Существуют различные оценки их численности: от нескольких тысяч до десятков тысяч и как будто бы миллионов их сторонников. Но на самом деле ничего подобного и близко нет. В лучшем случае их наберется около 10 тысяч человек, разбросанных по разным регионам Украины. При этом они создают иллюзию массовости, организовывают шествия, погромы и провокации, свозя для этих акций боевиков из разных городов.
Разветвленная сеть, хорошая организация и поддержка властей позволяют вводить общество в заблуждение об их силе. Также культивируется миф о миллионной поддержке населения. Откуда она может взяться и какой здравомыслящий человек будет поддерживать бандитов?! Если весной 2014-го с протестами против путча вышли сотни тысяч, то этим негодяям даже при поддержке властей с трудом удается собирать со всей страны на акции несколько тысяч.
Для выполнения поставленной перед экстремистами цели интеллектуалы были не нужны, требовались тупые исполнители воли хозяев. Ставка была сделана на детей, маргиналов, безграмотных людей из самых низов общества, необразованных и не нашедших своего места в жизни.
Практически все они нигде не работают и не учатся. Когда же им работать? У многих уголовное прошлое, нелады с законом, и наркоманы там не редкость. Они не в состоянии объективно оценить свои действия и готовы делать все, что прикажут. Пропагандировать какие-то идеи они не способны, слишком мало извилин в голове и интеллект существенно ниже среднего. Им удается привлечь на начальных этапах своих акций студенческую молодежь, потом ее убирают и на арену выходят подготовленные боевики.
Конечно же, у группировок есть свои идеологи, подводящие теоретическую базу и обосновывающие «мессианскую» роль экстремизма. Достаточно и идейных сторонников, окончательно свихнувшихся на почве «украинской нации» или «белой расы» и готовых физически расправляться со всеми несогласными с их взглядами.
Но главная ударная сила экстремистских группировок — это подростки и молодежь до тридцати лет. Не понимающая сути происходящих в стране процессов, легко воспринимающая экстремистские идеи и готовая действовать методами уличной шпаны, больше всего подходящей для этой цели.
Это люди с извращенными понятиями добра и зла, почувствовавшие вкус насилия и безнаказанности за совершенные преступления. Они готовы воевать и убивать «неукраинцев», «недочеловеков», «сепаратистов» и любого, на кого покажет сотник.
Тотальное насилие стало смыслом их существования, у них не возникают мысли о решении проблем мирным путем. Они готовы воевать с обществом до полного уничтожения всех несогласных. Власть развратила их, создав иллюзию превосходства над всеми остальными и позволив им творить безнаказанно любые бесчинства.
Их прогнали через насилие на «майдане», позволив уродовать и убивать правоохранителей. Внушили, что «власть толпы» может все. Потом, создав карательные батальоны, им позволили безнаказанно мародерствовать, убивать и грабить мирное население. Только сопротивление восставшего Донбасса немного отрезвило их, уничтожив наиболее прытких неонацистов.
Почувствовав вкус крови и победы, эти звереныши уже ни перед чем не остановятся и готовы на любую низость. Власть сделала их «героями», они гордятся своими «подвигами», за которые должны предстать перед судом. Достаточно вспомнить некоего Бубенчика, с гордостью публично рассказывающего о том, как он убил на «майдане» двух милиционеров.
В тюрьме мне пришлось общаться с отдельными представителями экстремистов. Один «идейный майдановец», конченый наркоман, рассказывал, как он ездил на «майдан» только с одной целью — добывать средства на наркотики. Устроился в палатку с вещами, каждый день таскал бушлаты или куртки, а потом менял их на наркотики. Через пару недель попался, пришлось срочно прекращать «идейную» борьбу.
Столкнулся и с патологическим убийцей из футбольных фанатов, который нашел себя в «Азове» и повоевал на Донбассе. У него жизненная позиция патологического убийцы. А посадили его после того, как он, проходя по улице, убил случайного человека, сидевшего на скамейке и сделавшего ему замечание.
Все противозаконные действия, творимые экстремистами, свершаются нагло и публично. Их исполнители хорошо известны, но их никто и никогда не трогает. Такая реакция властей вызывает у радикалов азарт и стремление совершать новые «героические» поступки.
Попытки представить их как серьезную самостоятельную политическую силу не выдерживают никакой критики. Они обслуживают интересы режима и маргинальных националистических партий. Эти партии не способны одержать победу в масштабах страны, они иногда только побеждают на местных выборах в Галиции.
Усилиями правящего режима экстремисты постоянно на слуху и не сходят с телевизионных экранов. Создается впечатление, что они серьезная сила, пользующаяся влиянием и поддержкой населения. Это очередной миф, нацеленный на обман и дестабилизацию общества.
Какие могут быть борцы за «украинскую идею» из всякого отребья и отбросов? Они могут только разрушать и не способны к созиданию. Вот с целью разрушения их и используют.
Даже в Галиции их далеко не все поддерживают. В остальных регионах они не пользуются никаким авторитетом, и их презирают как бандитов, безнаказанно по указке властей терроризующих население.
С одной стороны, радикалы выполняют возложенные на них режимом функции, с другой, они в любой момент могут выйти из-под контроля и начать самостоятельную игру.
В принципе это возможно, но не надо забывать, что экстремистские группировки существуют только с одобрения и при поддержке правящего режима и заокеанских кукловодов, создавших им условия для беспрепятственных действий.
Как только исчезнет потребность в их услугах, они очень быстро будут зачищены. Это сделает нынешний политический режим, или вместе с этим режимом их утилизирует новая власть. Примеров более чем достаточно.
Психически невменяемого Сашка Белого просто ликвидировали при задержании, часть боевиков «Айдара» и «Торнадо» уже за тюремной решеткой, а несостоявшаяся «героиня» из подворотни Савченко и её подельники сидят, теперь уже в украинской тюрьме.
Конечно, они в состоянии совершить государственный переворот. Силы у них для этого есть. Только поддержку внутри и вне Украины они вряд ли получат и как управлять государством понятия не имеют. Слишком мелки и ничтожны радикалы для таких задач.
Украинские экстремисты по своей природе разрушители всего и вся. Разрушая мир и спокойствие в обществе они, сами того не понимая, разрушают основы государства. Уничтожают государственные институты, восстанавливают против себя и нынешней власти затравленное население.
Именно экстремисты могут стать могильщиками Украины, которые забьют последний гвоздь в гроб этого недоношенного государства. Сейчас их удел — добивание остатков государственности и ликвидация жизнеспособного общества.
Юрий Апухтин
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* запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Порошенко достал США: ультиматум Вашингтона и взрывы на складах ВСУ
В кулуарах Верховной Рады все чаще слышны разговоры о неизбежной смене власти на Украине.
Дескать, «хозяин» не доволен результатами Порошенко и его банды.
Помощь регулярно оказывается, вертикаль власти якобы выстраивается, при этом рейтинг киевских «фавориток» неизбежно падает, контроль расходов многочисленных финансовых траншей отсутствует.
Возмущения Белого дома вполне обоснованы и понятны. Неоднократные проверки выполнения Украиной обязательств по приведению государственных структур к требуемым стандартам прозападных форматов показали, что Киев не выполнил и половины обещанного. Несмотря на это, выделенные средства осваиваются в полных объемах. Даже появился дефицит.
От источников из администрации президента Украины ранее стало известно, что во время визита тогда еще будущего Госсекретаря США Помпео, состоялся его разговор с Порошенко, в ходе которого американский политик всерьез предупредил Киев о лимитах терпения Вашингтона. Соединенные Штаты взяли на жесткий контроль расход выделяемых средств, особенно в оборонной сфере.
Теперь американские эксперты будут не только проверять, но и контролировать деятельность всех украинских силовых структур, в том числе и ранее неподотчетную СБУ (соответствующие указы уже подписаны).
А это значит, что пришла пора зачищать хвосты!
Первые ласточки прилетели в виде внезапного пожара и очередных взрывов на военных арсеналах. На Харьковщине не в первый раз гремит на всю округу бывший 65 арсенал. В прошлый раз «ЧП» позволило списать миллиард долларов США.
По информации проверенного источника в СБУ, ЧП — попытка «отмывания» командующего «объединенными силами» ВСУ в зоне конфликта на Донбассе Наева. Порошенко позволил «списать» долги бывшему командующему ОК «Восток».
Согласно проведенному СБУ расследованию, именно Наев несет личную ответственность за многомиллионные хищения бюджетных средств, которые выделялись США на реконструкцию объектов военной инфраструктуры, в том числе бывшего 65 арсенала.
В этом году «традиционной» диверсией прикрыться не получится. Так как последующая проверка расходов денежных средств, выделенных
на создание системы защиты от вторжения со стороны российско-украинской границы, однозначно окажется фатальной для киевского руководства.
По всей видимости, вину за случившееся возложат на простых смертных, которые нарушили технику безопасности при проведении инженерных работ.
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Сергей Крестинин
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Минздрав Украины назвал остеохондроз коммерческим мифом
И. о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что остеохондроз наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией является крупным коммерческим мифом современности.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По ее данным, в международной классификации болезней остеохондроз существует, однако его специфика существенно отличается от того, как его трактуют некоторые врачи в Украине.
«Это группа редких заболеваний, связанные с нарушением нормального развития роста костей с поражением центров окостенения в эпифизе. Как правило, начинается в детстве как дегенеративное или некротический состояние. Как примеры могут быть болезнь Пертеса, болезнь Осгуда-Шляттера, болезнь Шейермана», — пишет Супрун.
На Украине же, отмечает и. о. министра задравоохранения, посещая врача, который не пользуется международными протоколами, на жалобы о боли в спине пациент может услышать, что у него остеохондроз.
Как результат, для лечения назначается дообследование (рентген, МРТ), обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы, что в целом довольно сильно бьют по карману пациентов, пишет она.
В случае болей в спине, Супрун, исходя из западной практики, рекомендует оставаться подвижным насколько это возможно, выполнять простые упражнения для спины, принимать противовоспалительные обезболивающие средства после консультации с врачом.
«Ошибочно мнение, что сильная боль требует агрессивного обезболивания. Лучше начинайте с обычного обезболивающего препарата. По результатам исследований, сильные обезболивающие, которые, например, содержат опиоиды, не обеспечивают более эффективного облегчения боли и имеют больший потенциал для причинения вреда организму», — говорится в сообщении.
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Украинский закон об образовании в ОБСЕ сравнили с «языковой зачисткой»
Закон об образовании на Украине с внесенными поправками напоминает «языковую зачистку» образовательного пространства страны, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
«Предпринимаемые Киевом меры больше похожи на „языковую зачистку“ образовательного пространства страны, что прямо противоречит конституции Украины, а именно статьям 10, 24 и 53», — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
По словам постпреда, продолжая конфронтационную линию в языковом вопросе, киевские власти воссоздают причины, во многом ставшие отправной точной развития конфликта, а затем и гражданской войны на юго-востоке Украины.
«Принятие закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта и отдаляет перспективы достижения его урегулирования. Налицо откровенное нежелание Киева выполнять собственные обязательства по пункту 11 минского „Комплекса мер“ от 12 февраля 2015 года, который предусматривает принятие постоянного законодательства об особом статусе Донецкой и Луганской областей с учетом их права на языковое самоопределение», — отметил Лукашевич.
Он призвал государства Евросоюза не потакать Киеву в его дискриминационных актах, а Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера — дать принципиальную оценку закону и вплотную заняться ситуацией с правами нацменьшинств на Украине.
По данным минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в «полной мере использовать гибкость» этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.
При этом комиссия считает, что «новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка», что может говорить о его дискриминации.
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В ВСУ рассказали, что сейчас происходит на месте пожара в Балаклее
Взрывы на складе боеприпасов на окраине Балаклеи Харьковской области прекратились.
Об этом сообщил начальник управления связей с общественностью Вооружённых сил Украины подполковник Богдан Сеник.
По его словам, после 15:00 наблюдалось уменьшение количества взрывов, а уже по состоянию на 16:12 взрывы не подтверждались.
«Продолжается комплексная локализация возгорания и пожара. По решению местной администрации, провели эвакуацию ближайших зданий», — сказал Сеник.
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Также сообщается, что личный состав, который участвовал в разминировании территории, эвакуировали в полном составе.
«Была некоторая информация о вроде бы каких-то жертвах. В настоящее время, по информации из разных источников, это не подтверждается. Нет жертв и травмированных ни среди военнослужащих, ни среди гражданских», — сказал Сеник.
Он добавил, что нет информации, много ли оставалось боеприпасов на той территории, где происходит пожар.
«Я знаю, что те боеприпасы на той технической территории… Было достаточно боеприпасов, к очистке и разминированию остатков которых привлекалось многочисленное количество групп саперов», — рассказал Сеник.
Спикер подчеркнул, что причин для паники нет.
«Принимаются все необходимые меры, чтобы обезопасить, в первую очередь, местных жителей от последствий пожара», — сказал подполковник.
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Пожар в Балаклее тушат авиация и танки (ВИДЕО)
Пожар на территории арсенала в Балаклее Харьковской области тушат танки, самолёт и вертолёт.
Об этом в четверг, 3 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Отмечается, что на месте происшествия работают пожарные команды Вооружённых сил Украины и ГСЧС.
Для ликвидации пожара задействованы два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолёт Ан-32 и вертолёт Ми-8. Также дополнительно направлено ещё два пожарные танка.
С помощью вертолёта осуществляется воздушная разведка, для окружения территории задействованы подразделения Военной службы правопорядка в Вооружённых силах.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия самолётом отправлена оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 3 мая в Балаклее начались взрывы боеприпасов на арсенале ВСУ.
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