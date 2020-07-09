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К 2036 г. Россия потеряет 8 млн человек

15:18. 9 июля 2020 125 просмотров 6 коммент. Опубликовал:

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На фоне шума вокруг СОVID-19 и поправок в России не так заметно, но неумолимо продолжает свой процесс депопуляции России или говоря сухим языком демографии — естественной убыли населения.

Хотя ничего естественного в этом процессе нет — это прямой результат социально-экономического курса, которым Россия пошла после 1991 года и продолжает идти согласно воззрениям ныне правящей элиты, что, мол, Россия обречена на либерализм.

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Ну раз Россия обречена на либерализм, то она логичным образом обречена и на физическое исчезновение. По крайней мере государствообразующий народ точно обречен при продолжении такой политики.

По сухой демографической статистике и посмотрим на официальные данные Росстата по демографии по итогам 4-х месяцев 2020 года. Из них видно, что естественная убыль по месяцам усиливается в этом году относительно прошлого года и составила в сумме уже 160,3 тысячи человек:

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Так картина выглядит с накопленной суммой убыли:

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К 2036 г. Россия потеряет 8 млн человек Естественная убыль населения России к 2036 году составит 8 миллионов человек. Таков средний вариант прогноза Росстата - Федеральной службы государственной статистики. Благодаря обнулению сроков именно до 2036 года сможет просидеть Владимир Путин на посту президента России

Источник: https://narzur.ru/ubyl-naselenija-rossii-za-4-mesjaca-2020-goda/

Метки: общество

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