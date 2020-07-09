К 2036 г. Россия потеряет 8 млн человек
На фоне шума вокруг СОVID-19 и поправок в России не так заметно, но неумолимо продолжает свой процесс депопуляции России или говоря сухим языком демографии — естественной убыли населения.
Хотя ничего естественного в этом процессе нет — это прямой результат социально-экономического курса, которым Россия пошла после 1991 года и продолжает идти согласно воззрениям ныне правящей элиты, что, мол, Россия обречена на либерализм.
Ну раз Россия обречена на либерализм, то она логичным образом обречена и на физическое исчезновение. По крайней мере государствообразующий народ точно обречен при продолжении такой политики.
По сухой демографической статистике и посмотрим на официальные данные Росстата по демографии по итогам 4-х месяцев 2020 года. Из них видно, что естественная убыль по месяцам усиливается в этом году относительно прошлого года и составила в сумме уже 160,3 тысячи человек:
Так картина выглядит с накопленной суммой убыли:
К 2036 г. Россия потеряет 8 млн человек Естественная убыль населения России к 2036 году составит 8 миллионов человек. Таков средний вариант прогноза Росстата - Федеральной службы государственной статистики. Благодаря обнулению сроков именно до 2036 года сможет просидеть Владимир Путин на посту президента России
Источник: https://narzur.ru/ubyl-naselenija-rossii-za-4-mesjaca-2020-goda/
По данным Ельцын-центра независимых сношений русские мужики к 2037 году обещали увеличить население на 15 миллионов.
Поэтому видео-выступление Путина в 2000 году, которое выкопал “Серый”, вызывает смех.
Русоблуд хохляцкий, как себя ты ни зазывай, твоя гнусная сущность всегда, как кал – на поверхности…
Надеюсь и Серого потеряем ))
не чокаясь
Неужели “серому” с “владимиром” денежку скинули https://mmanificarum.blogspot.com/2020/06/blog-post_26.html ?.. Забарабанили, как ошпаренные, да ещё как дружно… Или наоборот, пригрозили, что без зарплаты останутся https://politikus.ru/v-rossii/129709-nuzhny-falsifikacii-a-to-ostanemsya-bez-zarplaty-kak-liberaly-iskali-narusheniya-na-golosovanii.html?..
Зато с помпой ежегодно, с издёвкой, отмечается день семьи любви и верности… А про 25 млн. рабочих мест, на которых крепилась бы эта любовь с верностью, просто забыли…
Печально это. Но мигранты восполнят. Вчера был мигрантом,ныне-гражданин России. Лично знаю несколько человек. И статистика будет не такой ущербной. Вот так и живем.