Снижение ставки ЦБ РФ — хорошо, но это не главное

Одним из главных событий в российской экономике стало снижение учетной ставки Банком России до исторического минимума 4,5%. Это должно привести к снижению процентов по кредитам всех видов в российской экономике, к их большей доступности, к оживлению деловой активности. Проекты, которые не окупались при финансировании под 9%, вполне могут начать реализовываться при доступе к займам под 6-7%.

Но не все так просто и так радужно. Анализ действий Банка России с позиций нашей программы вывода экономики России из кризиса «Курс Благополучия» свидетельствует: хорошо, но само по себе ничего не меняет!

Хлопаем пробками от шампанского? Отмечаем радостную весть? Пока нет. Данная новость хороша лишь своей символичностью – в сложной экономической ситуации, ЦБ не поднял учетную ставку, а наоборот, её понизил! Россия сегодня – страна с уникальным экономическим механизмом, в котором у частных банков есть привилегированная способность к сверхдоходам в виде высоких процентов от тех заемщиков, которые не могут занять от международных банков за границей. Это сочетается с фактическим отказом ЦБ и российских банков от расширенного кредитования реального сектора.

Для иллюстрации – один только Сбербанк, по итогам 2019 года выдал кредитов компаниям на 12 трлн. руб, физлицам на 6 трлн, и при этом имел вклады от физлиц на 13 трлн и от компаний на 7 трлн. То есть в сумме привлек вкладов (изъял эти деньги из совокупного спроса) на 20 триллионов и выдал новых кредитов на 19 триллионов. Предположим 10% как средний процент, который в 2019 году заплатили заемщики Сбербанку. 10% от 19 триллионов — это 2 триллиона рублей. При этом Сбербанк показал «всего лишь» 0.9 трлн. рублей прибыли, а дивидендов заплатит государству как своему акционеру менее 0.4 трлн рублей.

Для справки: полученные одним только Сбербанком процентные «сборы» в 2 трлн руб – это сумма, сопоставимая со стоимостью всех органов власти РФ, от рядового муниципального клерка до Президента. При этом Сбербанк не создал новую денежную массу в экономике, если учесть привлеченные и «стерилизованные» им сбережения, в отличие от своих собратьев в Западном мире и Китае. Сбербанк лишь выполнил роль банков, которая в мире существует только в двух местах – в вымышленной теории «экономикс» на страницах массовых западных учебников и… в работе российских банков!

Привлечь вклады от компаний и населения, и перевыдать их другим компаниям и гражданам, нуждающихся в кредитах, под очень высокий процент. В этом уникальность российской банковской системы. Сумма займов в Российской экономике примерно равна вкладам в банках, обе величины порядка 60 трлн рублей или 55%ВВП. Банки являются как бы вторым правительством и вторым бюджетом страны. На обслуживание суммы займов в 60 трлн рублей они собрали процентных платежей и всех прочих сборов на сумму 7 трлн рублей или 40% от размера федерального бюджета РФ в 2019 году. Или вдвое больше всех расходов федерального бюджета на оборону.

В чем проблема? В том, что во всех остальных крупных экономиках мира банки являются главным источником создания новой денежной массы в экономике. Разница лишь в том, являются ли банки преимущественно государственными, как в Китае, Японии или Германии, или преимущественно частными, особенно под контролем международных групп – США, Англия, страны Южной Европы. Создаваемая ими новая кредитная масса позволяет экономике расти, а процентный доход от новых кредитов идет или на ещё более быстрое развитие экономики (если банки государственные) или на обогащение частного финансового сектора и постепенный переход в его собственность активов страны.

В России же на сегодняшний день сложился уникальный финансовый механизм, который не найти больше нигде в мире. Банки, по сумме активов наполовину государственные, получают колоссальный доход, равный 40% федеральных налоговых поступлений! При этом они не создают новую кредитную массу — если учесть обслуживание депозитов и остатков на счетах на сумму точно равную выданных ими кредитов. Подлинное добавление кредитной массы в экономике России происходит за счет внешних, иностранных заимствований крупных компаний, большей частью государственных. Они на сегодняшний день составляют примерно 400 млрд долларов, или 28 трлн руб, или — ещё 25% ВВП. Но эта сумма не увеличивается, а наоборот, сокращается под давлением западных финансовых санкций, ограничивающих доступ российских компаний к международным заимствованиям. В таких условиях экономика не растет – она и не может расти, так как подобный механизм в целом создает жесткое ограничение на пути любого роста кредитования и денежной массы М2.

Вот в этой ситуации ЦБ РФ снижает учетную ставку, блокируя при этом любые другие механизмы увеличения кредитования реального сектора. Например – не вводит действенных мер против согласованных валютных спекуляций против курса рубля, что сохраняет привлекательность финансирования банками этих спекуляций. Проваливает репо-аукционы по созданию дополнительной ликвидности для кредитования реального сектора экономики. Кто-нибудь в здравом уме может поверить, что ЦБ мог настойчиво попросить банки поддержать аукцион репо и использовать эту ликвидность для дополнительного кредитования реального сектора, а они бы гордо отказались? Без последствий для своего дальнейшего взаимодействия с ЦБ по надзору, лицензиям и т.д.? Конечно, нет!

Это напоминает спектакль для демонстрации высшему руководству страны хоть какой-то активности. Предполагаем, что и снижение ставки ЦБ до 4.5% — из той же серии.

«Ну, вот видите – не получилось! Ничего не работает, пока мы не замиримся с Западом по всем направлениям, не восстановим доступ российских компаний к иностранным займам, не снизим ещё больше госрасходы, не вернемся к приватизации оставшейся доли государства в экономике». ЦБ не противодействует выводу капитала, не смягчает залоговые требования для банков. Не принимает никаких действенных мер к поощрению банков к сокращению процентов по кредитам для предприятий и по ипотеке. В итоге ликвидность в банковском секторе выросла за последний месяц почти на триллион рублей, без заметных облегчений кредитования для реального сектора.

А ведь российские банки, особенно самые крупные, привыкли к получению сверхдоходов в виде процентов по дорогим кредитам. У всех участников экономического оборота в России уже сформировалось ожидание высокой стоимости кредитов, также, как и у ипотечных заемщиков и застройщиков – это заложено и в цену жилья, и всех товаров. И банкам практически не нужна дополнительная ликвидность от ЦБ, кроме моментов, когда банки в очередной раз финансируют игру против курса рубля.

В итоге складывается парадоксальная ситуация. После недавнего снижения ставки до 4,5%, учетная ставка ЦБ РФ оказалась практически на уровне, на котором она была в Китае несколько последних лет (4,15%), когда китайская экономика бурно росла в среднем по 9% в год. Но процент от банков заемщикам из реального сектора был в этот период в Китае в среднем менее 3%. В России же реальные ставки по кредитам могут ещё очень долго снижаться с нынешних средних 10% до 8%. И, главное – в России проектов в реальном секторе, способных осилить такие процентные ставки, уложиться в залоговые и другие требования, очень мало.

Поэтому, с точки зрения «Курса Благополучия», снижение ставки ЦБ РФ имеет символическую (хотя и положительную) ценность для России. Переход к выполнению программы «Курс Благополучия» обогатит почти все слои населения страны, кроме небольшой прослойки из нескольких тысяч мошенников и коррупционеров, связанных с валютными спекуляциями и выводом капитала из страны. Существующим банкам тоже придется адаптироваться к новым реалиям, когда большинство новых кредитов в стране создается не ими, и создается под гораздо более низкие проценты. Те, кто быстрее адаптируются – выиграют и сильно вырастут.

В этой ситуации недавнее решение ЦБ о снижении ставки до 4, 5% должно сработать, как подсказка, призванная помочь достучаться до сознания руководства российской банковской отрасли. Банкам нужно готовиться к жизни в новых условиях, учиться поддерживать работу кредитных учреждений с более низким уровнем операционных расходов, работать с гораздо большим кредитным портфелем под намного более низкий процент

Подведем итог. Нет ничего плохого в том, что Банк России снизил учетную ставку. Это хорошо! Плохо – если высшее руководство страны воспримет это как достаточный прогресс, как исчерпывающее для развития экономики движение в правильном направлении, и не продвинется в выполнении ключевых элементов «Курса Благополучия»:

разумный контроль над валютными спекуляциями против рубля;

контроль над вывозом капитала;

резкое расширение кредитования реального сектора через госбанки под низкий процент;

организация новых институтов финансирования проектов – Фонд Роста и Фонд Жилищного Строительства;

через них – субсидии и гранты на проекты импортозамещения, и строительство инфраструктуры для увеличенного строительства жилья без роста цен на него;

увеличение зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат всех видов

обнуление НДФЛ на доходы менее 2 МРОТ.

По опыту Китая, ставка ЦБ при этом поначалу может быть и выше, и ниже реальной стоимости кредитования для заемщиков. Каждый из перечисленных выше инструментов «Курса» – важнее, чем ставка ЦБ сама по себе.

Иными словами – и дальнейшее снижение ставки ЦБ ни на что не повлияет, пока остальные части экономической политики не поменяются!

Группа разработчиков экономической программы

«Курс Благополучия»

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Источник: https://nstarikov.ru/snizhenie-stavki-cb-rf-horosho-no-jeto-ne-glavnoe-116778